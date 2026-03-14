Perú

Macarius confirma separación final con Suheyn Cipriani y asegura que se alejará del espectáculo: “Ya fue todo”

El jugador de Dota 2 aseguró que no habrá reconciliación y dejó claro que no volverá a compartir espacios públicos ni mediáticos con la exMiss Perú.

Guardar

Macarius confirma su ruptura con Suheyn Cipriani a través de un live con sus seguidores. Video: Tiktok/ amliv31

El popular streamer peruano Diego Aguilar Carbajal, conocido en el mundo de Dota 2 como Macarius, confirmó a través de una transmisión en vivo que su relación sentimental con Suheyn Cipriani ha terminado una vez más. El anuncio, realizado ante cientos de seguidores conectados a su canal, puso fin a rumores en redes sociales sobre el estado de la pareja, que había retomado su vínculo sentimental hace apenas unos días. En su mensaje, Macarius insistió en que la ruptura es definitiva y pidió a la comunidad que respete tanto su privacidad como la de la exmodelo.

La relación entre Macarius y Suheyn Cipriani ha sido una de las más seguidas y comentadas por la comunidad gamer y de entretenimiento digital. Ambos compartieron momentos públicos en redes sociales y colaboraron en diversas transmisiones, lo que generó simpatía y apoyo entre sus seguidores, pero también críticas y debates cada vez que atravesaban una crisis.

Durante el live, Macarius fue directo al abordar el tema: “Lamento decirles que es verdad, pe, gente. Es verdad, gente. Estamos dos semanas, semana y media separados, y ya eso nada más, gente”.

Macarius no piensa regresa con
Macarius no piensa regresa con Suheyn Cipriani.

“Decirles que pucha, guarden el respeto, sobre todo, a ella que es una dama, gente. Pucha, y, o sea, no estamos juntos. Ya no estamos. Nada más eso decirles, y respeten ambas partes, hermanos. Así que ya fue, pe, gente. Ya fue y se cancela, pe, gente”, dijo Macarius fiel a su estilo.

Pide que no la insulten

El streamer remarcó que la decisión fue mutua y que no hay marcha atrás: “Estamos separados, ya no hay más. Solo pedirles respeto para ambos. No quiero ver insultos ni mensajes negativos, menos hacia ella. Es una dama y merece tranquilidad”, enfatizó Macarius.

La ruptura se produce pocos días después de que Suheyn Cipriani, exMiss Perú y figura de las redes sociales, anunciara que la relación había terminado, aunque ambos volvieron a mostrarse juntos poco después. Esta dinámica de separación y reconciliación ha sido motivo de críticas y comentarios en redes, donde muchos usuarios le pedían a Macarius no retomar el vínculo y dejar que Suheyn encontrara una relación estable.

Macarius anuncia separación final con
Macarius anuncia separación final con Suheyn Cipriani.

Fastidiado por rumores sobre su relación

En su transmisión, el jugador también expresó su molestia por la forma en que se enteró de ciertos detalles de la ruptura a través de plataformas digitales. Como se sabe, en redes sociales ya se especulaba sobre esta ruptura.

Solo estoy muy molesto porque no me gusta enterarme las cosas por TikTok, pe, gente. No me gusta enterarme las cosas, hermanito. Solo por eso, gente. No es bonito, pe, gente”, explicó.

Macarius aprovechó la ocasión para dejar en claro que no volverá a aparecer en espacios de espectáculos ni a compartir contenido relacionado con su expareja. “Ya fue y se cancela, pe, gente”, sentenció.

Igual ya nunca más voy a salir en Magaly ni me van a ver en la tele, gente. Ya fue todo, gente. Así que ya disfruten sus ultimos ampays, gente, sus últimas huevad***, porque ya tu Maquita, hermanito, se va a retirar ya”, agregó.

Macarius asegura que ya no lo verán en las noticias de espectáculos. Esto tras confirmar su ruptura con Suheyn Cipriani. Video: Tiktok/ amliv31

Las reacciones de su comunidad no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores lamentaron la noticia y enviaron mensajes de apoyo, otros insistieron en que la distancia era la mejor decisión para ambos.

Por su parte, Suheyn Cipriani no se ha pronunciado públicamente tras la confirmación de la ruptura. La exmodelo ha continuado con su actividad digital habitual, pero no ha hablado directamente sobre el tema. Sin embargo, hizo una peculiar declaración durante un live.

En esta conversación donde también paricipó Nicola Porcella y la tiktoker Dayana Japonesa, la exmodelo fue consultada sobre qué therian sería. Ella sin problemas contestó: "Una serpiente...por arrastrada", generando la risa de los usuarios y sorpresa de sus compañeros.

Temas Relacionados

Macariusperu-entretenimientoSuheyn Cipriani

Más Noticias

Christian Meier dedicó tema a Pedro Suárez Vértiz en el Gran Teatro Nacional y emocionó al recordar la última vez que lo visitó

El artista rindió tributo a su amigo en una noche marcada por la nostalgia, relatando su último encuentro y dedicando temas emblemáticos ante un público que respondió con ovaciones y aplausos

Christian Meier dedicó tema a

Fonavi: ¿Cuándo se cobraría el Reintegro 5? Estas son las nuevas fechas

Fuentes de la Comisión Ad Hoc revelaron a Infobae Perú que la fecha de pago se aplazaría. ¿En qué semanas podrían cobrar los exfonavistas en el Banco de la Nación?

Fonavi: ¿Cuándo se cobraría el

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los ‘blanquiazules’ iniciarán su lucha con las de Puente Piedra por su clasificación a las semifinales. Sigue las incidencias del primer choque de la llave

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima defenderá la punta en Cusco, Universitario hará lo suyo con UTC, Real Madrid intentará que las ausencias no le jugue en contra en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘íntimo’ llega al Cusco con la moral elevada tras afianzarse en la cima del Apertura 2026. Paolo Guerrero y Jairo Vélez se mantendrán como referentes en ofensiva. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Escudo fronterizo’ que Chile construye

‘Escudo fronterizo’ que Chile construye en la frontera beneficiará al Perú, asegura el canciller Hugo de Zela

Vladimiro Montesinos escuchará sentencia del caso ‘Sobres bomba’ este viernes 20 de marzo

César Acuña huye de la prensa luego de mitin en SJL: “Me llega lo que digan de mí los medios de comunicación”

Hoy es la segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto por el decanato del CAL

Mindef responde a Rafael López Aliaga por ofensa a las FF.AA. y exige respeto: “Trabajamos 24 horas por la ciudadanía”

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier dedicó tema a

Christian Meier dedicó tema a Pedro Suárez Vértiz en el Gran Teatro Nacional y emocionó al recordar la última vez que lo visitó

Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores: fue encañonada y accedieron a sus apps bancarias

Dónde ver en Perú las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 en streaming

Pamela Franco no descarta sumar a Leonard León tras anunciar canción con Melanie Martínez: “Creo que sí aceptaría”

Magaly Medina tras ‘live’ de Pamela Franco y Melanie: “Es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026