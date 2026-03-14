Macarius confirma separación final con Suheyn Cipriani y asegura que se alejará del espectáculo: “Ya fue todo”

Macarius confirma su ruptura con Suheyn Cipriani a través de un live con sus seguidores. Video: Tiktok/ amliv31

El popular streamer peruano Diego Aguilar Carbajal, conocido en el mundo de Dota 2 como Macarius, confirmó a través de una transmisión en vivo que su relación sentimental con Suheyn Cipriani ha terminado una vez más. El anuncio, realizado ante cientos de seguidores conectados a su canal, puso fin a rumores en redes sociales sobre el estado de la pareja, que había retomado su vínculo sentimental hace apenas unos días. En su mensaje, Macarius insistió en que la ruptura es definitiva y pidió a la comunidad que respete tanto su privacidad como la de la exmodelo.

La relación entre Macarius y Suheyn Cipriani ha sido una de las más seguidas y comentadas por la comunidad gamer y de entretenimiento digital. Ambos compartieron momentos públicos en redes sociales y colaboraron en diversas transmisiones, lo que generó simpatía y apoyo entre sus seguidores, pero también críticas y debates cada vez que atravesaban una crisis.

Durante el live, Macarius fue directo al abordar el tema: “Lamento decirles que es verdad, pe, gente. Es verdad, gente. Estamos dos semanas, semana y media separados, y ya eso nada más, gente”.

Macarius no piensa regresa con Suheyn Cipriani.

“Decirles que pucha, guarden el respeto, sobre todo, a ella que es una dama, gente. Pucha, y, o sea, no estamos juntos. Ya no estamos. Nada más eso decirles, y respeten ambas partes, hermanos. Así que ya fue, pe, gente. Ya fue y se cancela, pe, gente”, dijo Macarius fiel a su estilo.

Pide que no la insulten

El streamer remarcó que la decisión fue mutua y que no hay marcha atrás: “Estamos separados, ya no hay más. Solo pedirles respeto para ambos. No quiero ver insultos ni mensajes negativos, menos hacia ella. Es una dama y merece tranquilidad”, enfatizó Macarius.

La ruptura se produce pocos días después de que Suheyn Cipriani, exMiss Perú y figura de las redes sociales, anunciara que la relación había terminado, aunque ambos volvieron a mostrarse juntos poco después. Esta dinámica de separación y reconciliación ha sido motivo de críticas y comentarios en redes, donde muchos usuarios le pedían a Macarius no retomar el vínculo y dejar que Suheyn encontrara una relación estable.

Macarius anuncia separación final con Suheyn Cipriani.

Fastidiado por rumores sobre su relación

En su transmisión, el jugador también expresó su molestia por la forma en que se enteró de ciertos detalles de la ruptura a través de plataformas digitales. Como se sabe, en redes sociales ya se especulaba sobre esta ruptura.

“Solo estoy muy molesto porque no me gusta enterarme las cosas por TikTok, pe, gente. No me gusta enterarme las cosas, hermanito. Solo por eso, gente. No es bonito, pe, gente”, explicó.

Macarius aprovechó la ocasión para dejar en claro que no volverá a aparecer en espacios de espectáculos ni a compartir contenido relacionado con su expareja. “Ya fue y se cancela, pe, gente”, sentenció.

“Igual ya nunca más voy a salir en Magaly ni me van a ver en la tele, gente. Ya fue todo, gente. Así que ya disfruten sus ultimos ampays, gente, sus últimas huevad***, porque ya tu Maquita, hermanito, se va a retirar ya”, agregó.

Macarius asegura que ya no lo verán en las noticias de espectáculos. Esto tras confirmar su ruptura con Suheyn Cipriani. Video: Tiktok/ amliv31

Las reacciones de su comunidad no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores lamentaron la noticia y enviaron mensajes de apoyo, otros insistieron en que la distancia era la mejor decisión para ambos.

Por su parte, Suheyn Cipriani no se ha pronunciado públicamente tras la confirmación de la ruptura. La exmodelo ha continuado con su actividad digital habitual, pero no ha hablado directamente sobre el tema. Sin embargo, hizo una peculiar declaración durante un live.

En esta conversación donde también paricipó Nicola Porcella y la tiktoker Dayana Japonesa, la exmodelo fue consultada sobre qué therian sería. Ella sin problemas contestó: "Una serpiente...por arrastrada", generando la risa de los usuarios y sorpresa de sus compañeros.