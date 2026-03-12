Magaly Medina fulmina a Macarius por transmisión manejando sin cinturón de seguridad y con cerveza en mano: “Qué irresponsable”

La conductora Magaly Medina criticó duramente al streamer Macarius, quien fue captado conduciendo mientras bebía cerveza durante una transmisión en vivo, lo que generó indignación en redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

Un video en el que el streamer Macarius aparece conduciendo su vehículo mientras consume cerveza durante una transmisión en vivo circularon rápidamente en plataformas digitales y provocaron una ola de críticas entre usuarios que cuestionaron la imprudencia del influencer.

Entre las reacciones más contundentes destacó la de la presentadora Magaly Medina, quien dedicó un segmento de su programa Magaly TV La Firme’ este 12 de marzo para comentar lo ocurrido y lanzar duros cuestionamientos tanto al creador de contenido como a su entorno.

La conductora de ATV no ocultó su molestia al analizar el material difundido en internet. Para la periodista, el comportamiento mostrado por Macarius refleja una actitud irresponsable que podría tener consecuencias graves no solo para él, sino también para otras personas en la vía pública. Durante su intervención, la presentadora recordó que manejar bajo la influencia del alcohol constituye una conducta peligrosa y sancionada por las normas de tránsito.

Magaly Medina critica a Macarius por conducir tomando cerveza en live: “No le interesan las reglas de tránsito”. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Una irresponsabilidad

El video que originó la controversia muestra a Diego Aguilar Carbajal, conduciendo mientras sostiene una cerveza, todo ello mientras interactúa con su audiencia en tiempo real. La escena generó preocupación entre los usuarios, quienes criticaron que la transmisión se realizara sin considerar los riesgos que implica distraerse al volante.

Al comentar el caso en televisión, Magaly Medina fue especialmente dura con el comportamiento del streamer y con la actitud que, según su opinión, se evidencia en la grabación. En su análisis, la conductora sostuvo que el influencer parece ignorar reglas básicas de seguridad vial.

“El novio el que romantiza la Suheyn Cipriani y está transmitiendo en vivo, o sea a él no le interesa ir con las reglas de tránsito. Nadie le ha dicho a este chico Macarius que está prohibido... no tiene cinturón de seguridad está con unas faltas de tránsito tremenda... qué irresponsable, ¿no te das cuenta Suheyn? este pata es ‘ay dice por qué le tiran tanto hate’, porque hace estas cosas”, expresó la popular ‘Urraca’ durante el programa.

Las palabras de la conductora no solo estuvieron dirigidas al comportamiento del influencer, sino también a su relación con la influencer Suheyn Cipriani, con quien mantiene una relación sentimental y que en los últimos meses ha estado en el centro de la atención mediática por distintos motivos.

Magaly Medina critica a Macarius por conducir tomando cerveza en live: “No le interesan las reglas de tránsito”. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó a Suheyn Cipriani

En ese contexto, Magaly Medina lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales, al cuestionar la forma en que la pareja del streamer percibe su comportamiento. “La única que no se da cuenta del tipo de persona que es este Macarius, que ella lo ha hecho conocido porque nadie lo conocía creo... en fin”, comentó la periodista.

El comentario fue interpretado por muchos usuarios como un dardo directo hacia Suheyn Cipriani, sugiriendo que el crecimiento mediático del streamer estaría vinculado en gran parte a la exposición pública de la influencer.

Magaly Medina critica a Macarius por conducir tomando cerveza en live: “No le interesan las reglas de tránsito”. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Además de criticar la conducta del creador de contenido, la presentadora también ironizó sobre el tono de la transmisión que realizaba el joven mientras manejaba. En la grabación difundida en redes sociales se escuchan comentarios del propio Macarius que, según la conductora, reflejan la ligereza con la que estaba abordando la situación.

Entre las frases que se escuchan en el video destaca una en particular que llamó la atención de la periodista. “Hasta que esta chela me entra”, se oye decir al influencer durante el live, un comentario que para Magaly Medina evidencia la forma despreocupada en la que estaba conduciendo mientras consumía alcohol.

Magaly Medina critica a Macarius por conducir tomando cerveza en live: “No le interesan las reglas de tránsito”. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.