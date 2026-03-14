Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la creadora de contenido contó que buscó presentarse con respeto para evitar conflictos, aunque finalmente la situación terminó afectando su relación. ATV - Magaly TV La Firme

La polémica en el espectáculo peruano sigue sumando capítulos. Esta vez, la protagonista fue Jazmín Pinedo, quien sorprendió a sus seguidores al lanzar un mensaje cifrado en sus redes sociales, interpretado como una clara respuesta a las recientes declaraciones de ‘Majo con Sabor’.

En medio de un tenso intercambio de indirectas, la popular presentadora optó por TikTok para dejar en claro que nada ni nadie podrá opacar su luz.

La controversia surgió luego de que 'Majo con Sabor’, nombre artístico de María José Vigil Checa, hiciera públicas una serie de declaraciones sobre su relación con Gino Assereto y los supuestos conflictos con Pinedo durante su romance, además de viralizarse una polémica frase sobre la orientación sexual de su ex.

Jazmín Pinedo responde con indirecta a ‘Majo con Sabor’: “Quieren apagar mi brillo”. IG

El video de Jazmín Pinedo: “Quieren apagar mi brillo, pero soy Leo”

La noche del 12 de marzo, Jazmín Pinedo compartió en su cuenta de TikTok un video que duró algunas horas, pero fue suficiente para avivar la conversación en redes. En las imágenes, la conductora aparece sonriente, mientras en pantalla se lee la frase:

“Cuando quieren apagar tu brillo, pero lo que no saben es que eres Leo”, escribió en la descripción.

El video fue musicalizado con un fragmento del tema “El señor de la noche” de Don Omar, específicamente el verso: “Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno”.

La elección de la canción y el texto fueron interpretados por seguidores y páginas de farándula como una respuesta directa a las críticas y comentarios que ha recibido tras la última ola mediática.

Aunque Pinedo no mencionó nombres, el mensaje fue entendido como una defensa ante los señalamientos de ‘Majo con Sabor’ y una reafirmación de su personalidad fuerte y resiliente.

Jazmín Pinedo publica polémica video de TikTok: “Quieren apagar mi brillo, pero soy Leo”.

‘Majo con Sabor’ acusa a Jazmín Pinedo de interferir en su relacion

El conflicto mediático se encendió luego de que 'Majo con Sabor’ participara en el pódcast de Magaly Medina, donde abordó detalles de su relación pasada con Gino Assereto.

En la entrevista, la influencer gastronómica relató que intentó acercarse a Jazmín Pinedo para presentarse y evitar malentendidos, ya que Pinedo es la madre de la hija del exchico reality.

“Yo le escribí, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila, diciéndole: ‘Oye, yo vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’. Le di la posibilidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que si en algún momento se da, que conozca a su hija, ella sepa que soy una buena persona, que jamás vengo a hacer daño a nadie y no tuve respuesta alguna. Simplemente la respuesta fue problemas”, contó Majo en la charla.

La influencer también opinó sobre las dinámicas familiares posteriores a una separación y sugirió que, en algunos casos, las madres no facilitan la llegada de nuevas parejas a la vida de sus exparejas. Si bien no mencionó directamente a Pinedo, la referencia fue clara para quienes siguen de cerca la historia.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Majo desata polémica con frase acerca de su ex

Como si no fuera suficiente, horas después 'Majo con Sabor’ protagonizó otro viral al lanzar en un programa matutino una frase que muchos asociaron como una indirecta para Gino Assereto.

Durante un juego en “Arriba mi gente”, la chef debía decir “cosas que te decía tu ex” y soltó: “Pucha, solo me gustan las mujeres”. Volvió a repetir la frase en la categoría “cosas que dice un mentiroso”, provocando risas y comentarios de los conductores, pero también un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor y la vida privada de los personajes públicos.

Durante una divertida secuencia en el programa 'Arriba mi Gente', 'Majo con sabor' sorprende a todos con una inesperada respuesta sobre Gino Assereto, provocando las risas y una caótica reacción de sus compañeros en vivo.

El momento fue interpretado por muchos como una insinuación sobre la orientación sexual de Assereto, y el video fue retirado de las plataformas oficiales poco después ante la controversia.

Por el momento, ni Jazmín Pinedo ni ‘Majo con Sabor’ han dado declaraciones adicionales sobre el enfrentamiento mediático. Mientras tanto, Gino Assereto ha optado por no pronunciarse y mantener el foco en su vida profesional.

‘Majo con Sabor’ sorprende con indirecta a Gino Assereto al lanzar frase que le decía su ex. IG