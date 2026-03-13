‘Majo con Sabor’ acusa a Jazmín Pinedo de afectar su relación con Gino Assereto: “Eso es bajo”

Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la creadora de contenido contó que buscó presentarse con respeto para evitar conflictos, aunque finalmente la situación terminó afectando su relación. ATV - Magaly TV La Firme

La influencer gastronómica ‘Majo con Sabor’, conocida en el ámbito digital por compartir contenido culinario y experiencias relacionadas con la cocina, decidió abrir un capítulo poco comentado de su vida personal durante una conversación en el podcast de Magaly Medina.

En esa entrevista, cuyo tono combinó momentos íntimos y reflexiones sobre su trayectoria, la creadora de contenido habló tanto de su carrera como de episodios de su vida sentimental que hasta ahora no habían sido abordados con tanto detalle.

Detrás del nombre con el que se ha vuelto popular en redes sociales se encuentra María José Vigil Checa, quien ha logrado posicionarse como una figura influyente dentro del mundo gastronómico digital. Sin embargo, en esta ocasión la conversación se alejó de recetas y restaurantes para centrarse en su historia personal, incluyendo su relación con el actor Gabriel Calvo y el romance que en el pasado mantuvo con el exchico reality Gino Assereto.

Influencer ‘Majo con Sabor’ señala a Jazmín Pinedo por problemas en su relación con Gino Assereto. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Fue precisamente al recordar esa etapa de su vida cuando Majo con Sabor relató un episodio que, según explicó, terminó marcando el rumbo de su relación con Gino Assereto. Durante la conversación con Magaly Medina, la influencer aseguró que en aquel entonces tomó la decisión de intentar comunicarse con Jazmín Pinedo, expareja del exchico reality y madre de su hija, con el objetivo de evitar cualquier tipo de malentendido.

Según explicó, su intención era presentarse de manera respetuosa y dejar claro que no buscaba generar conflictos en la dinámica familiar que existía entre ambos. La influencer recordó que su acercamiento se dio a través de un mensaje en el que quiso transmitir tranquilidad y apertura.

“Yo le escribí, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila, diciéndole: ‘Oye, yo vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’”, relató durante la entrevista.

La creadora de contenido explicó que su propósito al enviar ese mensaje era generar confianza y mostrar que su presencia en la vida de Gino Assereto no pretendía alterar la relación familiar existente. En particular, buscaba que Jazmín Pinedo pudiera conocerla y tener la tranquilidad de saber quién era la persona que estaba compartiendo tiempo con el padre de su hija.

En ese sentido, recordó que quiso abrir la puerta a una conversación directa que permitiera evitar tensiones o interpretaciones negativas.

“Le di la posibilidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que si en algún momento se da, que conozca a su hija, ella sepa que soy una buena persona, que jamás vengo a hacer daño a nadie y no tuve respuesta alguna”, afirmó.

De acuerdo con su versión, el mensaje no obtuvo contestación, algo que, según dijo, terminó generando complicaciones en la dinámica de su relación con el exchico reality. Para Majo con Sabor, el silencio fue interpretado como una señal de que la situación no sería sencilla de manejar. “Simplemente la respuesta fue problemas”, expresó al recordar lo ocurrido.

Durante la conversación, la influencer también reflexionó sobre las relaciones que se mantienen después de una separación, especialmente cuando existen hijos de por medio. En ese contexto, cuestionó ciertas actitudes que, a su juicio, pueden surgir cuando una de las partes inicia una nueva relación sentimental.

Aunque no mencionó directamente a Jazmín Pinedo en ese momento, sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a la situación que vivió mientras estaba con Gino Assereto.

“Hay mujeres que cuando terminan con el padre de sus hijos y tiene una nueva relación amorosa, hace lo que quiere, está con la persona que desea. Siempre quieren todo para ella”, sostuvo.

La influencer continuó desarrollando esa idea y expresó que, en algunas ocasiones, las personas no logran aceptar que sus exparejas puedan encontrar felicidad con alguien más. Para ella, esa situación puede generar tensiones que terminan afectando a terceros. “No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren y eso es bajo”, afirmó durante la entrevista.

Sus declaraciones dejaron entrever que la etapa que vivió junto a Gino Assereto estuvo marcada por circunstancias que terminaron afectando la estabilidad de la relación. Aunque no ofreció mayores detalles sobre los conflictos específicos, sí dejó claro que la situación se volvió complicada con el paso del tiempo.

Finalmente, Majo con Sabor explicó que, ante ese escenario, tomó la decisión de priorizar su tranquilidad personal. Según relató, la acumulación de tensiones la llevó a optar por un camino distinto y poner fin a la relación con el exchico reality.

