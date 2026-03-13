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‘Majo con Sabor’ genera polémica con frase que le decía su ex: “Te juro que solo me gustan las mujeres”

La influencer generó controversia al repetir una frase sobre la orientación sexual de su ex. La declaración fue interpretada como una indirecta a Gino Assereto.

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Durante una divertida secuencia en el programa 'Arriba mi Gente', 'Majo con sabor' sorprende a todos con una inesperada respuesta sobre Gino Assereto, provocando las risas y una caótica reacción de sus compañeros en vivo.

La influencer ’Majo con Sabor’ volvió a generar revuelo en el mundo del entretenimiento tras lanzar una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja, Gino Assereto.

Durante una participación en el programa ‘Arriba mi gente’, la chef sorprendió al público y a los conductores con una afirmación que rápidamente se viralizó y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

La polémica estalló luego de que Majo repitiera, en tono de juego pero con evidente carga personal, una frase que —según dijo— su ex pareja solía decirle: “Te juro que solo me gustan las mujeres”.

El comentario, hecho en medio de risas y bromas como parte de un juego de ‘tutti frutis’, fue interpretado por muchos como una referencia directa a Assereto, con quien mantuvo una relación mediática y cuyo romance fue objeto de atención constante en la prensa de espectáculos.

‘Majo con Sabor’ sorprende con
‘Majo con Sabor’ sorprende con indirecta a Gino Assereto al lanzar frase que le decía su ex. IG

El momento viral: ¿broma o confesión?

La escena se dio durante un segmento de juegos en el programa matutino de Latina. Los conductores propusieron a los invitados un reto de “tutti fruti”, en el que debían responder espontáneamente frases que encajaran en distintas categorías.

Cuando llegó el turno de decir “cosas que te decía tu ex” que comenzaran con la letra “P”, Majo soltó sin titubear: “Pucha, solo me gustan las mujeres”.

Lejos de detenerse ahí, la influencer repitió la frase en la categoría de “frases que diría un mentiroso”: “Pucha, te juro que solo me gustan las mujeres”. La reacción en el set no se hizo esperar: carcajadas, miradas de sorpresa y un comentario de Ricardo Rondón, quien le advirtió en tono de broma: “Era jugar, no confesarte. Era jugar, no delatar”. Majo, entre risas, solo atinó a decir que “eran cositas”.

El clip del momento fue rápidamente difundido por páginas de espectáculos y usuarios en redes sociales, donde el debate se encendió sobre si la chef estaba “sacando del clóset” a su ex o simplemente recurriendo al humor para ventilar una vieja herida sentimental.

Reacciones divididas en redes sociales

Las palabras de 'Majo con Sabor‘ se convirtieron en tendencia, generando opiniones encontradas. Algunos usuarios la acusaron de intentar poner en duda la orientación sexual de Gino Assereto, señalando que la frase era innecesaria e irrespetuosa. Otros defendieron el derecho de la influencer a compartir sus experiencias, considerando la intervención como una anécdota humorística o una catarsis personal.

“¿No le parece innecesario ventilar ese tipo de cosas en televisión?”, “Esto es exponer a una persona a rumores”, “¿Y si fuera cierto? Igual no le corresponde a ella decirlo”, fueron algunos de los mensajes que circularon en X y en los comentarios de los portales de espectáculos.

Ante la controversia, el video fue retirado del Instagram oficial del programa, aunque para entonces ya circulaba en múltiples cuentas y grupos de entretenimiento, consolidando la viralidad del episodio.

Influencer ‘Majo con Sabor’ señala
Influencer ‘Majo con Sabor’ señala a Jazmín Pinedo por problemas en su relación con Gino Assereto. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Majo acusa a Jazmín Pinedo de afectar su relación

La polémica no se detuvo ahí. Días antes, Majo Vigil había sido entrevistada por Magaly Medina, donde profundizó en los motivos que llevaron al final de su relación con Gino Assereto.

La influencer acusó a Jazmín Pinedo, expareja y madre de la hija de Assereto, de haber sido un factor de conflicto en su romance.

“A veces las madres no ayudan. La mamá hace lo que quiere, está con la persona que desea. (…) Yo le escribí a Jazmín, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila: ‘oye, vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’. Le di la oportunidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que si conozco a su hija, sepa que soy una buena persona y no tuve respuesta alguna. La respuesta fue problemas para Gino”, afirmó Majo.

La declaración alimentó el debate sobre las dificultades que enfrentan las parejas mediáticas y la influencia de terceros en la estabilidad de las relaciones públicas.

Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la creadora de contenido contó que buscó presentarse con respeto para evitar conflictos, aunque finalmente la situación terminó afectando su relación. ATV - Magaly TV La Firme

La respuesta de Gino Assereto

Gino Assereto no se ha pronunciado públicamente sobre la indirecta lanzada por su ex pareja, pero si ha publicado un mensaje reflexivo en sus historias de Instagram pidiéndole a la infuencer cerrar etapas.

La publicación dice: “Soltar para avanzar no es abandonar, es aceptar que ya no te pertenece” y se puede interpretar como una reflexión personal sobre el cierre de etapas, la superación y el desapego respecto a relaciones pasadas.

Por su parte, Majo con Sabor continúa activa en plataformas digitales y en espacios televisivos, donde combina su faceta de chef y creadora de contenido con intervenciones que no dejan a nadie indiferente.

La respuesta de Gino Assereto
La respuesta de Gino Assereto a las confesiones de 'Majo con sabor'. IG

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