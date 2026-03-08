María Grazia Gamarra: el reto de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac y su respuesta a críticas por el regreso de ‘AFHS’

María Grazia Gamarra: el desafío de volver a ser ‘Roxana’ en Cyrano de Bergerac y defiende el regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ante críticas

La actriz conversó con Infobae Perú sobre el desafío de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac —bajo la dirección de su hermano, Jean Pierre Gamarra— y la evolución de su personaje en el regreso de la producción televisiva más vista del país.

La reposición de Cyrano de Bergerac, que se presenta en el Teatro Municipal de Lima desde el 5 hasta el 29 de marzo, marca el retorno de Gamarra y Alonso Cano en los roles protagónicos. Esta nueva temporada, a cargo de Éxodo Teatro, promete revivir el clásico con la profundidad y el rigor técnico que han caracterizado a la compañía.

La actriz peruana regresa a la pantalla como Macarena en Al fondo hay sitio, uno de los personajes más queridos de la serie. (Instagram/@mariasonrisa)

El desafío de volver a ser “Roxana” en Cyrano de Bergerac

Interpretar a Roxana nuevamente representa para María Grazia Gamarra un proceso de reencuentro con el texto clásico, el equipo creativo y el exigente ritmo de los ensayos teatrales. Según la actriz, la interpretación de Cyrano de Bergerac exige un entrenamiento constante, tanto en la memorización de diálogos extensos como en el manejo vocal y físico sobre el escenario, especialmente en un espacio con la historia y la acústica del Teatro Municipal.

—¿Cómo ha sido volver a retomar el papel de Roxana después de una temporada exitosa y con una audiencia tan numerosa?

Te soy sincera, es muy especial para mí volver al Municipal, un teatro tan bonito y con tanta historia. Hacer una obra tan importante como Cyrano de Bergerac es realmente una oportunidad que disfruto y agradezco mucho. Volver implica reconectar con el equipo y afinar detalles. Al ser una reposición, la base está armada, pero hay que ensamblarnos y ajustar todo.

—¿Cómo es trabajar bajo la dirección de tu hermano, Jean Pierre Gamarra?

Es increíble, no solo porque es mi hermano, sino porque está absolutamente preparado y tiene todo muy claro en su cabeza. Esa claridad y dinámica hacen que el proceso sea muy enriquecedor y profesional.

—El texto de Cyrano es extenso y de otra época. ¿Te es complicado memorizar y no perder el ritmo de esos diálogos tan largos?

Creo que la única forma es trabajando duro, estudiando y practicando mucho. Los ensayos constantes y la experiencia de hacer varias obras al año nos permiten mantener los textos frescos. Es como un músculo: cuanto más lo usas, más entrenado está el cuerpo y la mente para sostener una temporada, aunque también es exigente físicamente y emocionalmente.

—¿Y qué tan complejo es proyectar la voz y cantar en un teatro como el Municipal?

Siempre es complicado y, francamente, aterrador. Aunque ensayamos y dominamos los textos, el miedo y la angustia están presentes cada función. Los actores somos vulnerables y cualquier emoción o situación personal puede influir en escena. El trabajo en equipo es fundamental: si hay un olvido, el grupo sostiene la obra.

María Grazia Gamarra tras bambalinas: La actriz revela el trabajo técnico y emocional que exige interpretar a Roxana en una de las obras más emblemáticas del teatro clásico.

Renunciar por amor, inseguridades y el mensaje de Cyrano

—Uno de los mensajes de la obra es la renuncia por amor. ¿Cómo entiendes esa idea desde tu experiencia personal?

Lo que vive Cyrano nos pasa a todos en algún momento. Todos tenemos inseguridades que pueden llevarnos a renunciar a algo importante. En mi caso, como mamá y esposa, he aprendido a trabajar en la seguridad personal y a transmitírselo a mis hijas. El miedo y la inseguridad pueden limitar mucho, pero es fundamental aprender a superarlos.

—La obra también habla del amor a través de las palabras, no de la apariencia. ¿Crees que hoy en día esa forma de enamorar sigue vigente?

Creo que ya no existe como antes. Ahora la gente conecta desde otros espacios, sobre todo a través de redes sociales. Los textos poéticos y en verso que hacemos en Cyrano son algo hermoso, pero poco habitual en la vida cotidiana. Valoro mucho esa tradición, aunque no todos conecten igual.

—¿Piensas que un personaje como Cyrano sería blanco de críticas o bullying en redes sociales hoy?

Definitivamente sí. Hoy estamos muy expuestos; cualquiera puede opinar y atacar desde el anonimato. Eso me genera temor como mamá, porque la discriminación y las críticas pueden afectar profundamente, alimentando inseguridades que no siempre son fáciles de manejar.

—¿Cómo gestionas personalmente la exposición y las críticas en redes sociales?

Intento filtrar y no revisar cada comentario. Uso las redes porque me permiten conectar con más personas y dar visibilidad a mi trabajo, pero me cuido mucho para evitar polémicas. Como artista, las críticas nos afectan porque somos vulnerables, y prefiero enfocarme en compartir mi trabajo y cosas positivas.

Ensayos de Cyrano de Bergerac: María Grazia Gamarra comparte momentos junto al elenco de Éxodo Teatro durante los preparativos para la nueva temporada del clásico francés.

El regreso de Macarena Montalbán y su evolución en<i> </i>‘Al Fondo Hay Sitio’

—Tu personaje, Macarena, ha evolucionado mucho en la última temporada de ‘AFHS’. ¿Cómo tomaste los cambios en los guiones?

Me encanta que Macarena evolucione y que ahora enfrente la maternidad. Le da nuevas posibilidades al personaje y a la comedia. Los personajes, como en la vida, crecen y maduran. La maternidad será un motor para desarrollar su historia y me entusiasma interpretarlo.

—Como mamá, ¿te impactó la trama en la que Macarena enfrenta un resultado negativo de embarazo?

Absolutamente. No he vivido exactamente lo mismo, pero conozco muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Me parece importante que la televisión visibilice estos temas porque puede acompañar y dar voz a quienes se sienten identificados.

—¿Cómo ves la relación entre Macarena y Joel, que no es precisamente un hombre maduro, especialmente ante la llegada de un hijo?

Macarena sabe en lo que se ha metido con Joel, pero rescato su nobleza. Un hijo cambia todo y seguramente traerá madurez al personaje. Aún estamos empezando a grabar y no sé cómo se desarrollará la historia, pero confío en que será un proceso interesante.

Macarena Montalbán y Joel Gonzales viven un sueño: están construyendo su hogar y formando una familia. Lo que no saben es que una ex pareja ha vuelto para reclamar lo que considera suyo, y no llegará con las manos vacías. Un drama lleno de suspenso y giros inesperados. América TV

Amistad y dinámica con sus compañeros de la serie

—En redes sociales se nota tu cercanía con Karime Scander (Alessia Montalbán) y otros compañeros de la serie. ¿Cómo se forjan esas amistades en el set?

Soy sociable, aunque algo tímida, y el elenco de la serie se ha convertido en una familia. Compartimos muchas horas de grabación y eso genera una química especial. Con Karime, por ejemplo, conectamos porque ambas empezamos a trabajar jóvenes, somos disciplinadas y compartimos valores similares.

—¿En qué sientes que te pareces a Karime Scander?

Ambas somos independientes, trabajadoras y disciplinadas. Desde chicas hemos luchado por nuestros objetivos y creo que esa afinidad nos ha unido mucho en el trabajo diario.

—¿Qué les responderías a quienes critican el regreso de AFHS’ por considerarlo una fórmula repetida?

Entiendo esas críticas, pero la serie sigue porque hay un público que la quiere y la pide. Es parte de la cultura peruana y seguimos trabajando para quienes nos acompañan cada noche. Hay cariño y dedicación detrás de cada episodio.

—¿Quién crees que mató a Ignacio en la serie?

No tengo la menor idea. A veces ni siquiera nosotros sabemos qué va a pasar. Los guionistas buscan sorprendernos tanto a nosotros como al público, así que todo es posible.

María Grazia Gamarra y Karime Scander son grandes amigas y celebran el éxito y la vigencia de la producción televisiva peruana. FB

Cyrano de Bergerac: fechas y entradas

—¿Dónde y cuándo se presenta ‘Cyrano de Bergerac’ y cómo puede el público adquirir entradas?

Invito a todos a disfrutar de Cyrano de Bergerac en el Teatro Municipal de Lima del 5 al 29 de marzo, de jueves a domingo. Las entradas están disponibles en exodoteatro.pe y www.passline.com. Es una obra que requiere mucho trabajo y pasión, y me emociona que el público pueda desconectarse de las redes y conectar con una historia tan relevante hoy como cuando fue escrita.