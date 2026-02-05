Perú

Gustavo Bueno reaparece y emociona al contar su lucha tras alejarse de ‘Al fondo hay sitio’

El querido actor regresó a la vida pública y sorprendió al público con detalles honestos sobre la complicada fractura de columna que superó y la rehabilitación que le permitirá volver pronto a la serie peruana

El reconocido actor Gustavo Bueno, quien interpreta a Don Gilberto, tranquiliza a sus seguidores sobre su estado de salud. Explica que tuvo un accidente que complicó su columna, pero se encuentra en rehabilitación y con buen ánimo. Video: Jimmy Show TV

El actor Gustavo Bueno, conocido por su papel de ‘Don Gilberto’ en la exitosa serie peruana ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió a sus seguidores al reaparecer públicamente y compartir detalles sobre el estado de salud que lo mantuvo alejado de las grabaciones. El artista de 74 años, referente de la televisión nacional, asistió recientemente al Teatro Marsano, donde despejó dudas sobre su recuperación y explicó el motivo de su ausencia en la última temporada.

El verdadero motivo de su ausencia y su proceso de recuperación

Durante la temporada 2025 de ‘Al fondo hay sitio’, la repentina salida de Don Gilberto generó inquietud entre los fanáticos. El personaje fue temporalmente retirado de la trama con la explicación de un viaje urgente a Chalhuanca, pero fuera de cámaras, la realidad era otra. Gustavo Bueno atravesó complicaciones de salud relacionadas con la columna vertebral, lo que requirió intervención médica y un proceso de rehabilitación.

El propio Bueno relató la situación: “Ya estoy bien. Fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos”, señaló el actor durante su reaparición en el Teatro Marsano. La noticia de la dolencia fue confirmada meses atrás por compañeros de elenco y familiares, quienes indicaron que el artista necesitaba descansar y priorizar su bienestar.

El episodio de salud incluyó una cirugía de alta complejidad, tras diagnosticarse una fractura vertebral patológica. El actor permaneció internado varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde fue sometido a un procedimiento de estabilización con tornillos y descompresión de la médula espinal. La recuperación de Bueno fue monitoreada por un equipo de especialistas y acompañada por un programa de rehabilitación física, enfocado en facilitar su retorno a las actividades cotidianas.

Sobrina de Gustavo Bueno tuvo
Sobrina de Gustavo Bueno tuvo emotivas palabras hacia el actor. IG

La sobrina del actor, Marialola Arispe, compartió mensajes de aliento durante la etapa de recuperación, destacando la fortaleza y actitud positiva del intérprete. “Más fuerte que nunca, y con esa sonrisota, aunque para decir verdad, a pesar de todo, jamás la perdiste”, escribió en redes sociales, confirmando que Bueno superó los momentos más difíciles y se encuentra listo para retomar sus proyectos.

El regreso de Don Gilberto y las reacciones del público

La expectativa por el retorno de Gustavo Bueno a la televisión creció a lo largo de 2025, especialmente entre los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’. La serie, que se ha consolidado como una de las más vistas de la televisión peruana, contó con el regreso simbólico de Don Gilberto en el capítulo final de la temporada pasada, un momento que generó una ola de reacciones emotivas en redes sociales. La escena en la que el personaje reaparece en Charhuanca, compartiendo un diálogo íntimo sobre la familia y la pertenencia, fue una de las más comentadas por el público.

Mensajes de admiración y buenos deseos inundaron las plataformas digitales tras la reaparición del actor. “Regresó Don Gil, qué alegría verlo de nuevo”, “Más fuerte que nunca”, y “De verdad que hacía falta mucha fortaleza”, fueron algunas de las frases que reflejaron el sentir colectivo de la audiencia. Para muchos televidentes, el regreso de Gustavo Bueno representó un símbolo de resiliencia y un recordatorio del valor de la experiencia y la tradición en la narrativa peruana.

El propio Bueno agradeció el cariño recibido y confirmó su entusiasmo por seguir interpretando a Don Gilberto. “La experiencia de volver fue emocionante y revitalizadora”, compartió en redes sociales, donde también expresó su gratitud por el apoyo del público y el equipo de producción.
‘Al Fondo Hay Sitio’ Gustavo
‘Al Fondo Hay Sitio’ Gustavo Bueno conmueve al volver como ‘Don Gilberto’. América TV

De cara a la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ en 2026, la continuidad de Don Gilberto depende tanto del estado de salud del actor como de las decisiones del canal. Erick Elera, quien interpreta a Joel en la serie, manifestó su deseo de que Bueno continúe en la producción. “Grabó un final, lo he visto que ya está un poco mejor, ojalá que sí. él también necesita eso, el cariño de todo su público”, comentó el actor.

La recuperación de Gustavo Bueno marca no solo un regreso esperado, sino también una reafirmación de su importancia dentro de la televisión peruana. Don Gilberto, con su humor característico y su papel como patriarca de la familia Gonzales, se ha convertido en un referente para varias generaciones de televidentes. Su retorno a la serie es celebrado tanto por el público como por sus colegas, quienes reconocen el aporte del actor a la industria del entretenimiento nacional.

Mientras se prepara para la nueva temporada, Bueno continúa con su proceso de rehabilitación y se muestra optimista sobre su futuro en la serie. “Hay don Gilberto para rato”, aseguraron sus allegados, generando expectativa entre los fanáticos de ‘Al fondo hay sitio’ y consolidando el legado del actor en la televisión peruana.

