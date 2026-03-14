Perú

Fonavi: ¿Cuándo se cobraría el Reintegro 5? Estas son las nuevas fechas

Fuentes de la Comisión Ad Hoc revelaron a Infobae Perú que la fecha de pago se aplazaría. ¿En qué semanas podrían cobrar los exfonavistas en el Banco de la Nación?

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Prepárate para cobrar. Falta poco
Prepárate para cobrar. Falta poco para definir la fecha del Reintegro 5 del Fonavi. - Crédito Banco de la Nación

Entre la última semana de abril y la primera de mayo, los exfonavistas podrán cobrar nuevamente parte de sus aportes como parte del grupo de pago del Reintegro 5 del Fonavi. Así pudo confirmar Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc en represetanción de los exaportantes, a Infobae Perú, quien también señaló que la fecha de pago se aplazaría.

Como se recuerda, el pago antes tenía como semanas tentativas la tercera o la cuarta de abril. “A fines de abril o la primera semana de mayo se efectuará el pago. Las dos sesiones que no asistieron los representantes del Poder Ejecutivo perjudicó”, aclaró Milla a este medio.

Esta vez serán beneficarios los que tengan de 67 años a más y los fallecidos que hubieran tenido 88 años a más, a la fecha de corte al 31 de mayo de 2026. Entre el lunes 27 de abril y el viernes 8 de mayo se daría este pago.

Se aprobó el pago del
Se aprobó el pago del Reintegro 5, pero luego no habrían más devoluciones, dada la falta del Presupuesto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 5 para fines de abril

Para este Reintegro 5 no se considerará a fonavistas que hayan integrado grupos de pagos de reintegro anteriores. Y esta vez la devolución va uno de los grupos más pequeños, conformado por alrededor de 70 mil exfonavistas, para los cuales se desembolsará S/260 millones.

Según declaró Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc, a Infobae Perú, el pago se daría entre la última semana de abril y la primera de mayo en el Banco de la Nación. Asimismo, este sería el último grupo de reintegro (devoluciones para beneficiarios de listas anteriores) que se apruebe, dada la falta de presupuesto de la Comisión Ad Hoc. Aquí todos los detalles:

  • Rango de edad: El padrón del grupo Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026
  • Cantidad de beneficiarios y monto: El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores
  • Fecha de pago: entre la última semana de abril y la primera de mayo se podría cobrar en el Banco de la Nación (según señaló Milla a Infobae Perú).
Los nuevos pagos del Fonavi
Los nuevos pagos del Fonavi se darían entre abril y mayo ahora. - Crédito Andina

No hay dinero para Reintegro 6

Jorge Milla reveló a Infobae Perú que el Reintegro 5 podría ser el último. Técnicamente no pueden destinar má presupuesto porque no ha sido transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

No solo el pago del Reintegro 5 será para un grupo más reducido de beneficiarios, sino que la Comisión Ad Hoc ya no tendrá recursos para nuevos pagos. Por eso, desde la Asociación de fonavistas sostienen que es importante que el Tesoro Público cumpla con el desembolso de S/385 millones por efecto del cumplimiento del Artículo 14 de la Ley 32515 Ley de Endeudamiento para el año Fiscal 2026.

“Esperamos dos cosas: acelerar el desembolso establecido en la Ley de Presupuesto 2026, de hasta 385 millones; y que [se den] instrucciones a sus representantes en la Comisión Ad Hoc para q no se vulnere el derecho de propiedad de los Fonavistas y se incluya a todos los que están en evaluación por obras de Electrificación y Préstamos del Banco de Materiales”, acotó Milla.

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