Fonavi 2026: Aprobación de Reintegro 5 se aplaza por cambio de Gobierno

El cambio de Gobierno hace reordenarse a la Comisión Ad Hoc para pagos del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El siguiente pago en el marco de las devoluciones de aportes al Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado, es el del Reintegro 5. Se trata de un nuevo pago para exfonavistas que ya han recibido algún monto anteriormente en alguna de las listas aprobadas (la última fue la Lista 22).

Este nuevo pago se haría en abril, según estimó para Infobae Perú Jorge Milla, miembro de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) quien también es miembro de la Comisión Ad Hoc creada por Ley para aprobar y ordenar la devolución.

El pasado jueves 19 de febrero tendría que haberse dado la reunión para definir el rango de edades de los beneficiarios del padrón que integrarán el Reintegro 5 y recibirán sus montos, pero dado el cambio de Gobierno esto ha sido aplazado, y aún no hay lineamientos confirmados de este grupo.

La entrada de José María Balcázar a la Presidencia supuso un obstáculo menor para pagos el Fonavi, Foto: Presidencia

Se suspendió la sesión

Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc, confirmó a Infobae Perú que jueves 19 de febrero debía darse la sesión de este grupo para aprobar los lineamientos del pago del Reintegro 5, tema que estaba en agenda.

Ahí tendría que haberse definido rango de edades y posteriormente la fecha de pago en que se podrán acercar los beneficiados a las oficinas del Banco de la Nación. Sin embargo, la sesión fue aplazada una semana más.

“Los representates del Poder Ejecutivo solicitaron la suspensión [de la sesión], por el cambio de presidente”, aclaró Milla para Infobae Perú.

Como se sabe, el congresista José María Balcázar ha sido escogido por el Congreso como nuevo presidente, luego de la censura a José Jerí, frente a cuestionamientos por las reuniones fuera de agenda con empresarios chinos y contrataciones irregulares.

Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Reintegro 5 para abril

Ahora la siguiente semana se retomará la sesión y se definirán los lineamientos para el grupo que conformará el padrón del Reintegro 5. Así, se confirmaría cuál será el rango de edades, y posteriormente más detalles de la entrega del pago, como fechas.

Victoria para los fonavistas. Miles de exaportantes podrían volver a ser evaluados para los grupos de pago siguientes en el marco de las devoluciones del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

“En abril se pagará el grupo Reintegro 5. El jueves aprobaremos los lineamientos para dicho grupo”, había señalado Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc, quien añadió justamente que lo que se aprobará también serán los rangos de edades de los beneficiarios.

Debe apuntarse que en el grupo de Reintegro 4 se pagó a los beneficiarios que tenían 68 a a más (y herederos de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más), quienes también debieron haber estado en el padrón de una lista anterior. Por eso, ahora el grupo de Reintegro 5 podría considerar un rango de edad menor para la nueva devolución.

Pero Milla también reveló que existen y persisten las “limitaciones de recursos” para destinar a los pagos de devolución de aportes del Fonavi. Cabe recordarse que desde el año pasado los exfonavistas piden que se destine desde el Gobierno mayores montos en el presupuesto de este año para completar la devolución total a los exaportantes que faltan. Aún queda un camino largo para el Fonavi.