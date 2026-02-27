Perú

Fonavi: En marzo Reintegro 5 define la edad de beneficiarios, por postergación del Ejecutivo

La sesión de la Comisión Ad Hoc debía definir los lineamientos y rangos de edad del pago del Reintegro 5 el jueves 26 de febrero, pero no se presentaron los representantes de Ejecutivo

Fonavistas piden por mayor presupuesto
Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

Queda postergada la sesión de la Comisión Ad Hoc para la devolución de aportes del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado. La sesión iba a tomar lugar el pasado jueves 26 de febrero, según la carta enviada al Ejecutivo desde la presidencia de la comisión.

Esa sesión debía tocar una agenda extensa, liderada por la aprobación de los lineamientos del grupo de pago del Reintegro 5, donde se iba a definir los rangos de edad de los beneficiarios. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo que debían estar en la Comisión Ad Hoc no asistieron, según pudieron detallar fuentes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) a Infobae Perú.

Como se recuerda, ya la sesión había sido postergada antes, justificándose en el cambio de Gobierno, tras la censura a José Jerí. Esta vez la nueva reunión tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo. “Esperemos que no se mueva la fecha”, señala Jorge Milla a Infobae Perú sobre el pago que debería darse en abril.

El cambio de Gobierno hace
El cambio de Gobierno hace reordenarse a la Comisión Ad Hoc para pagos del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 5 en espera

El Reintegro 5 sigue en el limbo. Si bien ya se han dado los primeros detalles de que el pago está preparándose en la Comisión Ad Hoc del Fonavi, y se proyecta ya para pagarse entre la tercera y cuarta semana de abril, primero se tiene que aprobar los lineamientos en la comisión, tal como se viene haciendo desde su creación, con un debido proceso.

“En abril se pagará el grupo Reintegro 5. El jueves aprobamos los lineamientos para dicho grupo”, reveló entonces el miembro de la Comisión Ad Hoc Jorge Milla, a Infobae Perú. Esto incluiría también la definición de los rangos de edades de los beneficiarios.

Pero, a pesar de que el presidente de la comisión, José Cortez, envió una carta al Ejecutivo para que asistieran el pasado 26 de febrero a la sesión, los representantes del Ejecutivo no se presentaron y pidieron que esta se pase al jueves 5 marzo, fecha que quedará para definir finalmente el pago del Reintegro 5.

Así se ve la página
Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

¿De qué trata el Reintegro 5?

El Reintegro 5 es el nuevo pago para los exaportantes al Fonavi que ya han cobrado algún monto anteriormente por alguna de la lista que se han aprobado desde la Comisión Ad Hoc (hasta la fecha van 22).

El pago se realiza por rangos de edad. Como se recuerda, el anterior, el Grupo Reintegro 4 se pagó en agosto de 2025 y fue para los exfonavistas de 68 años a más, y otro grupo de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más (donde los que cobran son sus herederos).

Así, la Comisión Ad Hoc para la devolución de aportes al Fonavi avanza con su primer pago de este año. Pero también vale recordar que desde el año pasado los exfonavistas piden que se destine desde el Gobierno mayores montos en el presupuesto de este año para completar la devolución total a los exaportantes que faltan.

“Son cientos de miles de fonavistas que esperan su devolución”, señaló el Presidente de la Comisión Ad Hoc, Ing. José Cortez, quien convoca la sesión.

