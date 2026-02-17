Pago del Reintegro 5 del Fonavi ya tendría mes de entrega y definiría rango de edades

Se revelan los primeros detalles del nuevo pago a fonavistas por la devolución de sus aportes. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Este jueves 19 de febrero la Comisión Ad Hoc para la devolución de aportes del Fonavi sesionará y aprobará los lineamientos para el pago del grupo de Reintegro 5, el nombre del quinto pago para fonavistas que ya han cobrado aportes anteriormente y se les continuará pagando.

Como se sabe, la devolución de aportes tiene origen en la Ley 29625, que permitió que los pagos que hicieron miles de trabajadores públicos al fondo nacional de vivienda, ahora extinto, puedan ser devueltos, dado que los servidores no obtuvieron mayor beneficio del Fonavi.

La devolución ha avanzado por rangos de edad, empezando por los que tienen más edad. En el grupo de Reintegro 4 se pagó a los que tenían 68 a a más (y herederos de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más). Ahora el grupo de Reintegro 5 consideraría un rango menor. Lo que sí se proyecta, según Jorge Milla, de la Comisión Ad Hoc, declaró a Infobae Perú, se proyecta a pagar en abril.

El último grupo de cobrar fueron los de la Lista 22 del Fonavi. - Crédito Andina

Nuevo pago del Fonavi se acerca

Según pudo confirmar Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc, a Infobae Perú este jueves 19 de febrero está programa una sesión de este grupo y tienen en agenda aprobar los lineamientos del pago del Reintegro 5.

Con esto, se definirán los detalles de esta nueva devolución, la primera del 2026, donde se confirmará el rango de edades, la entrega del pago, y detalles de cómo se conformará el padrón de beneficiarios.

Si bien aún no se confirma la fecha en que se podrán acercar los beneficiados a las oficinas del Banco de la Nación, Milla sí revelo a este medio que esto sería pronto y dio un mes exacto.

Victoria para los fonavistas. Miles de exaportantes podrían volver a ser evaluados para los grupos de pago siguientes en el marco de las devoluciones del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

“En abril se pagará el grupo Reintegro 5. El jueves aprobamos los lineamientos para dicho grupo”, reveló el miembro de la Comisión Ad Hoc, quien añadrió que lo que se aprobará también serán los rangos de edades de los beneficiarios.

Sin embargo, también apuntó que existen “limitaciones de recursos” para destinar a los pagos de devolución de aportes del Fonavi. Cabe recordarse que desde el año pasado los exfonavistas piden que se destine desde el Gobierno mayores montos en el presupuesto de este año para completar la devolución total a los exaportantes que faltan.

Los pagos a la fecha

Esta es la relación de listas de devolución que se aprobaron del Fonavi, las que incluyen siempre pagos para nuevos beneficiarios, quienes no habían recibido ningún monto de devolución de sus aportes:

Grupos de pago de listas 1 a la 19 : Cobran en el Banco de la Nación aquellos fonavistas de estas listas que no se acercaron anteriormente a cobrar el monto de su primera devolución que se aprobó en su momento. Esta es una activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.

Grupo de pago de la Lista 20 : En diciembre 2023 se aprobó un cronograma con DNI para fonavistas de la lista 20 para que puedan cobrar. Actualmente, estos fonavistas (los rezagados que no cobraron en su fecha) también pueden recibir un desembolso de sus aportes en el Banco de la Nación

Grupo de pago de la Lista 21 : Se pagó a fonavista que no habían recibido apgo anteriormente en diciembre 2024

Grupo de pago de la Lista 22 : Se pagó desde el 18 de diciembre, sin límite de edad.

Los fonavistas beneficiarios de la Lista 22 fueron menos de 32 mil y pudieron cobrar desde el jueves 18 de diciembre. - Crédito Banco de la Nación

Para los exfonavistas que ya cobraron algún monto por unas de las listas anteriores, se les añade nuevos pagos del dinero adeudado por medio de los grupos de Reintegro:

Grupo Reintegro 1 : Fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.

Grupo Reintegro 2 : Es para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante

Grupo Reintegro 3 : Se pagó en abril de 2025,y fue para mayores de 70 años o fallecidos que hubieran cumplido 90 años al 31 de marzo de 2025.

Grupo Reintegro 4 : Se pagó en agosto de 2025 y fue para los de 68 años a más, y otro grupo de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más.

Grupo Reintegro 5: Es el nuevo pago que está pendiente de aprobarse.