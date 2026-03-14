Perú

Él es el único peruano entre las personas más ricas del mundo: su fortuna es de USD 5.200 millones

El empresario escaló posiciones en la clasificación global elaborada por Forbes, impulsado por el crecimiento de su patrimonio y recientes decisiones estratégicas del conglomerado que lidera

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Esta posición supone una mejora
Esta posición supone una mejora respecto al año anterior, cuando su patrimonio se estimaba en USD 2.400 millones y se situaba en el puesto 1.513. Foto: Vanity Fair

El empresario Eduardo Hochschild destacó como el único representante del Perú en el ranking “The World´s Billionaires 2026”, una clasificación internacional que reúne a los mayores patrimonios del planeta. El listado fue elaborado por la revista Forbes, que ubicó al ejecutivo entre las principales fortunas globales.

De acuerdo con la publicación, el presidente del Grupo Hochschild alcanzó un patrimonio estimado en USD 5.200 millones, lo que le permitió situarse en el puesto 823 del escalafón. Esta ubicación refleja un avance frente al año previo, cuando su riqueza ascendía a USD 2.400 millones y ocupaba la posición 1.513.

Trayectoria empresarial y movimientos recientes del grupo

A sus 62 años, Hochschild cuenta con formación en ingeniería mecánica y física por la Tufts University, en Estados Unidos. Su incorporación al conglomerado se produjo en 1987 y, desde 1998, ejerce la presidencia del holding.

El grupo controla la minera Hochschild Mining, dedicada a la extracción de oro y plata y con presencia operativa en Perú, Argentina y Brasil. Como parte de su estrategia de expansión, en 2025 anunció que, mediante su filial Aclara Resources, destinará USD 277 millones al desarrollo de su primera planta de tierras raras en territorio estadounidense.

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El conglomerado tiene bajo su dominio a la empresa minera Hochschild Mining, enfocada en la producción de oro y plata. Foto: Hochschild

Asimismo, hacia finales del año pasado, el conglomerado comunicó la venta de su participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo al grupo suizo Holcim. La operación, valorada en aproximadamente USD 1.500 millones, aún se encuentra pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias peruanas.

¿Qué es el Grupo Hochschild?

El Grupo Hochschild es un conglomerado empresarial de origen latinoamericano vinculado históricamente a la minería y al comercio de metales, cuyos orígenes se remontan a 1911, cuando fue creado por el empresario Mauricio Hochschild. Desde sus primeras décadas, la organización desarrolló actividades en distintos países de Sudamérica, combinando la explotación de yacimientos con la comercialización de materias primas, lo que le permitió consolidarse como un actor relevante en la industria extractiva regional.

Con el paso del tiempo, el grupo evolucionó hacia una estructura corporativa moderna centrada en la exploración, producción y procesamiento de metales preciosos, especialmente oro y plata. Una de sus principales empresas es Hochschild Mining plc, compañía con sede corporativa en Londres y presencia operativa en varios países del continente americano, además de cotizar en la Bolsa de Londres e integrar el índice FTSE 250. Esta firma representa hoy el núcleo de las actividades mineras del conglomerado y concentra proyectos en distintas etapas, desde exploración hasta producción comercial.

En la actualidad, el Grupo Hochschild mantiene una estrategia orientada al crecimiento internacional, la diversificación geográfica y el desarrollo de nuevos activos, incluyendo proyectos recientes en Brasil y otras zonas del continente.

La principal actividad productiva de
La principal actividad productiva de Hochschild en Perú corresponde a la unidad Inmaculada, situada en la región Ayacucho. Foto: Revista ProActivo

Las operaciones de Hochschild en Perú

En Perú, las actividades del grupo minero se concentran principalmente en la explotación de yacimientos subterráneos de metales preciosos, con énfasis en la producción de oro y plata. Su operación más importante es la unidad Inmaculada, ubicada en la región Ayacucho, considerada uno de los activos estratégicos del portafolio corporativo debido a su aporte relevante en los niveles de producción y resultados financieros de la compañía. Este yacimiento forma parte de un sistema de vetas epitermales que se explotan mediante métodos de minería subterránea y cuenta con infraestructura de procesamiento propia.

Durante los últimos años, la empresa ha enfocado sus esfuerzos en ampliar la vida útil de esta operación y en optimizar su rendimiento productivo a través de inversiones sostenidas y campañas de exploración cercanas al área en explotación. En ese contexto, la compañía logró extender el horizonte operativo del proyecto por varias décadas, lo que contempla importantes desembolsos destinados tanto a obras de sostenimiento como al desarrollo de nuevos sectores mineralizados. Estas iniciativas buscan asegurar la continuidad de la extracción y mejorar la calidad de los recursos disponibles.

Además de la producción en marcha, el grupo mantiene en el país una cartera de proyectos y actividades exploratorias orientadas a identificar nuevas reservas y fortalecer su presencia en distritos con potencial geológico. Este enfoque incluye programas de perforación y estudios técnicos para incrementar el volumen de recursos, así como la evaluación de iniciativas como el proyecto Royropata, que podría convertirse en una futura fuente de producción.

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