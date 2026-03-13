La salud comunitaria no puede seguir siendo postergada en las Elecciones Generales 2026

La deuda acumulada por empresas públicas y privadas a EsSalud supera los 5,180 millones de soles, monto que podría destinarse a la modernización y mejora de 22 establecimientos de salud a nivel nacional. Foto: Diario Correo

En cada proceso electoral se multiplican las promesas en torno a la salud y este año no es la excepción.

No obstante, las lecturas y propuestas para atender problemáticas como la fragilidad de nuestro sistema de salud siguen siendo limitadas. La historia clínica unificada o la construcción de más hospitales, aunque atractivas en el papel, no van a aliviar uno de los grandes problemas de fondo: los determinantes sociales que muchos aspirantes a puestos de poder no ven (o eligen no ver) durante la radiografía que hacen del sector salud.

Entonces, la pregunta que surge es si estamos mirando el problema en toda su dimensión o apenas en su superficie. Tras revisar los planes de gobierno de 36 fórmulas presidenciales, encontramos que:

Solo 6 planes de gobierno mencionan a la tuberculosis (TB) como una problemática que atender.

Solo 3 planes de gobierno mencionan el VIH/SIDA y plantean acciones para fortalecer su prevención y diagnóstico oportuno.

Solo 7 planes de gobierno mencionan a los agentes comunitarios de salud y plantean propuestas para fortalecer sus conocimientos y trabajo en el primer nivel de atención.

Esto significa que, en promedio, el 85 % de candidatos presidenciales y sus equipos, independientemente de sus inclinaciones ideológicas, están obviando problemáticas sobre las cuales organismos internacionales han establecido metas para reducir el número de infecciones y muertes relacionadas, como es el caso de la TB y el VIH/SIDA.

En otros campos las cifras tienden al alza: 20 fórmulas presidenciales hablan de mejorar la salud mental del país y trazan indicadores para medir sus objetivos; 25 planes de gobierno destacan la relevancia del primer nivel de atención y hablan de la necesidad de fortalecerlo; y solo 30 planes de gobierno (cuando deberían ser todos) plantean enfrentar y erradicar la anemia infantil, uno de los problemas de salud pública más graves que aquejan al Perú.

Algunos podrán apuntar que hay objetivos y acciones que se pueden ver o atender sobre la marcha, pero sin visión se construye poco o nada. Entender las desigualdades del sistema de salud exige empatía y compasión.

Desde Socios En Salud llevamos 30 años trabajando en alianza con el Ministerio de Salud (MINSA) para fortalecer la lucha contra la TB en Perú. A lo largo de estas décadas hemos sido testigos de diversas barreras, como la percepción errónea de muchos sectores de nuestra sociedad de que la TB es un problema del pasado o que solo compete al tercer mundo.

Pese a ser prevenible y curable, la realidad que muchos ignoran de la TB es que a la fecha sigue siendo la enfermedad infecciosa más letal del mundo. Asimismo, es la más mortífera para las personas que viven con VIH.

En el Perú, cada año se estima que hay 48 mil casos de TB. Estamos entre los países de América Latina con la carga más alta de esta enfermedad, sobre todo en la variante que es resistente a los medicamentos. Entonces ¿por qué la TB sigue siendo una problemática inadvertida por la clase política pese a que sus efectos saltan a la vista?

El grueso de la clase política pasa por alto que la TB no solo exige una lectura estadística, sino también social. Entender la enfermedad empieza por comprender que las personas no siempre pueden acceder a un diagnóstico oportuno ni completar su tratamiento porque viven del día a día. Que condiciones como el hacinamiento y una deficiente alimentación son el caldo de cultivo idóneo para el avance de la enfermedad, por lo cual también se le conoce como la enfermedad de la pobreza.

Para muchos, normalizar una tos persistente es la opción lógica frente a la lejanía del centro de salud o no poder pagar el transporte para cubrir el traslado. Entonces llega la automedicación y las jornadas de trabajo que no se detienen hasta que se vuelve demasiado tarde.

El sistema de salud debe aliviar el dolor y reducir el riesgo de morir por causas evitables. Asegurar compromisos colectivos y recursos es indispensable para el manejo de la TB y otras enfermedades, pero sin la lectura adecuada de las brechas sociales y otras capas que subyacen en nuestra sociedad, solo quedarán en intentos infructuosos.

En esa línea también está la labor de las agentes comunitarias de salud, núcleo de nuestro trabajo diario hace 30 años y vitales para el seguimiento de casos y recuperación de pacientes. Ellas son líderes en sus comunidades, pero su trabajo también necesita reconocimiento y condiciones dignas que aseguren la sostenibilidad de sus intervenciones.

La inestabilidad política en la que estamos sumidos desde incluso antes de la pandemia del Covid-19 no es excusa suficiente para tomar una decisión ligera el próximo 12 de abril en las urnas.

Debemos remplazar las lecturas apresuradas, alentadas en gran medida por la desinformación en medios masivos, por diagnósticos genuinos que nos permitan identificar a aquellos aspirantes que realmente están ubicando a la salud como un pilar de desarrollo nacional.

Este breve análisis de planes de gobierno no pretende señalar ganadores ni perdedores. Busca recordar que las prioridades expresadas —y las omitidas— hablan de la sociedad que estamos dispuestos a construir. Cuando ciertas enfermedades desaparecen del debate, también corremos el riesgo de invisibilizar a quienes las padecen.