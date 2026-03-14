Así avanza el ‘muro’ que Chile construirá en su frontera con Perú: José Antonio Kast visitaría la zona el lunes

Zanjas, muros y vigilancia: Chile inicia construcción en su límite con Perú previo a visita presidencial. (Foto: Captura video/Meganoticias)

En la frontera de Perú y Chile, los primeros trabajos del Plan Escudo Fronterizo comenzaron a ejecutarse en algunos sectores mientras se espera la visita del presidente José Antonio Kast este lunes, según informó el canal Meganoticias. La iniciativa, que busca reforzar la seguridad y el control migratorio en el país sureño, ha movilizado maquinaria pesada, vehículos del Ejército y personal técnico, en sectores cercanos a la ciudad de Arica y el paso fronterizo de Chacalluta.

Según informó RPP, las labores incluyen la preparación de zanjas y estructuras que funcionarán como barreras físicas ante el cruce irregular de migrantes. Aunque la presencia de equipos y maquinaria se mantiene limitada, las autoridades chilenas ya trabajan en la planificación de las zanjas de tres metros de profundidad y otros elementos defensivos que formarán parte de los primeros tramos del “muro” fronterizo, según informó el citado medio.

Kast llegará este lunes para revisar avances del plan de seguridad en la frontera con Perú. (Foto: Captura video/Meganoticias)

Por otro lado, la llegada del mandatario chileno busca supervisar personalmente los avances y garantizar que las obras, una de sus principales promesas de campaña presidencial, se desarrollen conforme a lo planificado.

Inicio de trabajos

De acuerdo con RPP, se ha observado la movilización de retroexcavadoras, volquetes y cargadores frontales hacia sectores estratégicos de la frontera, mientras se delimitan las áreas para la construcción de zanjas y vallas. La supervisión de estas labores se realiza con un número reducido de efectivos, evitando mayores interrupciones en la zona.

Así avanzan las zanjas y muros que Chile construye en la frontera con Perú antes de la visita de Kast. (Foto: Captura video/Meganoticias)

Las autoridades chilenas también han reforzado la vigilancia en el sector limítrofe, considerado clave por su cercanía con Tacna, en Perú, y por ser uno de los pasos más utilizados para el tránsito irregular de personas y vehículos. Hasta el momento, los trabajos se ejecutan sin mayores incidentes ni enfrentamientos en la frontera sur.

Detalles del Plan Escudo Fronterizo

El plan contempla la construcción de muros de hasta cinco metros de altura y zanjas de tres metros de profundidad a lo largo de más de 520 kilómetros, desde Chacalluta hasta la comuna de Colchane. Según Meganoticias, la zanja en la frontera con Perú se construirá específicamente en los hitos 1 y 15, y se verá interrumpida en el paso de Chacalluta y en la línea férrea que conecta ambos países, respetando los accesos oficiales. Además, se incorporará tecnología de vigilancia como drones, torres con cámaras térmicas y patrullajes constantes de personal militar y policial.

Frontera norte de Chile: primeras obras del muro contra migración irregular comienzan antes de la llegada de Kast. (Foto: Captura video/Meganoticias)

El objetivo principal es reforzar la seguridad territorial y dificultar el cruce irregular de migrantes, consolidando un control más estricto sobre los pasos fronterizos no habilitados. Esta medida forma parte de la agenda de Kast para cumplir con su promesa de seguridad en la frontera norte, priorizando la protección del país frente a flujos migratorios no regulados.

Cancillería de Perú se pronuncia

El canciller peruano Hugo de Zela anunció que Perú y Chile reanudarán de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras. Señaló que hoy sostuvo una conversación telefónica con su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, en la que ambos destacaron su disposición a trabajar conjuntamente frente a la migración irregular. De Zela precisó que las medidas adoptadas por Chile se realizan dentro de su territorio y que Perú fue debidamente notificado, enfatizando que “no ha sido una sorpresa”. Asimismo, recordó que el presidente chileno José Antonio Kast manifestó personalmente, en la reunión del 10 de marzo, su intención de coordinar con Perú para llevar las propuestas de campaña a la acción.

José Antonio Kast supervisará el ‘Plan Escudo Fronterizo’ en la frontera norte con Perú. (Foto: Captura video/Meganoticias)

El Grupo de Trabajo Binacional servirá como espacio para abordar temas concretos, como la vigilancia conjunta de la frontera, el intercambio de información y el uso de medios electrónicos para detectar cruces irregulares, con el objetivo de garantizar una migración segura y ordenada. De Zela subrayó que Perú no tiene la capacidad de recibir más migrantes irregulares y que la problemática no es exclusiva de Chile, por lo que el país mantiene contacto con otras naciones fronterizas para generar una cooperación regional que limite el crecimiento de la migración irregular.

Además, el canciller señaló que Chile busca mejorar la infraestructura de los pasos habilitados y optimizar la velocidad de atención, con miras a potenciar el intercambio comercial y turístico entre Tacna y Arica. Finalmente, De Zela indicó que la Cancillería, a través de su oficina consular en Arica y la dirección desconcentrada en Tacna, permanece vigilante en la zona fronteriza y lista para atender cualquier eventualidad.