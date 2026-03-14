Perú

Así avanza el ‘muro’ que Chile construirá en su frontera con Perú: José Antonio Kast visitaría la zona el lunes

La zanja en la frontera con Perú se construirá en los hitos 1 y 15, interrumpiéndose en el paso de Chacalluta y en la línea férrea que conecta ambos países

Guardar
Zanjas, muros y vigilancia: Chile
Zanjas, muros y vigilancia: Chile inicia construcción en su límite con Perú previo a visita presidencial. (Foto: Captura video/Meganoticias)

En la frontera de Perú y Chile, los primeros trabajos del Plan Escudo Fronterizo comenzaron a ejecutarse en algunos sectores mientras se espera la visita del presidente José Antonio Kast este lunes, según informó el canal Meganoticias. La iniciativa, que busca reforzar la seguridad y el control migratorio en el país sureño, ha movilizado maquinaria pesada, vehículos del Ejército y personal técnico, en sectores cercanos a la ciudad de Arica y el paso fronterizo de Chacalluta.

Según informó RPP, las labores incluyen la preparación de zanjas y estructuras que funcionarán como barreras físicas ante el cruce irregular de migrantes. Aunque la presencia de equipos y maquinaria se mantiene limitada, las autoridades chilenas ya trabajan en la planificación de las zanjas de tres metros de profundidad y otros elementos defensivos que formarán parte de los primeros tramos del “muro” fronterizo, según informó el citado medio.

Kast llegará este lunes para
Kast llegará este lunes para revisar avances del plan de seguridad en la frontera con Perú. (Foto: Captura video/Meganoticias)

Por otro lado, la llegada del mandatario chileno busca supervisar personalmente los avances y garantizar que las obras, una de sus principales promesas de campaña presidencial, se desarrollen conforme a lo planificado.

Inicio de trabajos

De acuerdo con RPP, se ha observado la movilización de retroexcavadoras, volquetes y cargadores frontales hacia sectores estratégicos de la frontera, mientras se delimitan las áreas para la construcción de zanjas y vallas. La supervisión de estas labores se realiza con un número reducido de efectivos, evitando mayores interrupciones en la zona.

Así avanzan las zanjas y
Así avanzan las zanjas y muros que Chile construye en la frontera con Perú antes de la visita de Kast. (Foto: Captura video/Meganoticias)

Las autoridades chilenas también han reforzado la vigilancia en el sector limítrofe, considerado clave por su cercanía con Tacna, en Perú, y por ser uno de los pasos más utilizados para el tránsito irregular de personas y vehículos. Hasta el momento, los trabajos se ejecutan sin mayores incidentes ni enfrentamientos en la frontera sur.

Detalles del Plan Escudo Fronterizo

El plan contempla la construcción de muros de hasta cinco metros de altura y zanjas de tres metros de profundidad a lo largo de más de 520 kilómetros, desde Chacalluta hasta la comuna de Colchane. Según Meganoticias, la zanja en la frontera con Perú se construirá específicamente en los hitos 1 y 15, y se verá interrumpida en el paso de Chacalluta y en la línea férrea que conecta ambos países, respetando los accesos oficiales. Además, se incorporará tecnología de vigilancia como drones, torres con cámaras térmicas y patrullajes constantes de personal militar y policial.

Frontera norte de Chile: primeras
Frontera norte de Chile: primeras obras del muro contra migración irregular comienzan antes de la llegada de Kast. (Foto: Captura video/Meganoticias)

El objetivo principal es reforzar la seguridad territorial y dificultar el cruce irregular de migrantes, consolidando un control más estricto sobre los pasos fronterizos no habilitados. Esta medida forma parte de la agenda de Kast para cumplir con su promesa de seguridad en la frontera norte, priorizando la protección del país frente a flujos migratorios no regulados.

Cancillería de Perú se pronuncia

El canciller peruano Hugo de Zela anunció que Perú y Chile reanudarán de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras. Señaló que hoy sostuvo una conversación telefónica con su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, en la que ambos destacaron su disposición a trabajar conjuntamente frente a la migración irregular. De Zela precisó que las medidas adoptadas por Chile se realizan dentro de su territorio y que Perú fue debidamente notificado, enfatizando que “no ha sido una sorpresa”. Asimismo, recordó que el presidente chileno José Antonio Kast manifestó personalmente, en la reunión del 10 de marzo, su intención de coordinar con Perú para llevar las propuestas de campaña a la acción.

José Antonio Kast supervisará el
José Antonio Kast supervisará el ‘Plan Escudo Fronterizo’ en la frontera norte con Perú. (Foto: Captura video/Meganoticias)

El Grupo de Trabajo Binacional servirá como espacio para abordar temas concretos, como la vigilancia conjunta de la frontera, el intercambio de información y el uso de medios electrónicos para detectar cruces irregulares, con el objetivo de garantizar una migración segura y ordenada. De Zela subrayó que Perú no tiene la capacidad de recibir más migrantes irregulares y que la problemática no es exclusiva de Chile, por lo que el país mantiene contacto con otras naciones fronterizas para generar una cooperación regional que limite el crecimiento de la migración irregular.

Además, el canciller señaló que Chile busca mejorar la infraestructura de los pasos habilitados y optimizar la velocidad de atención, con miras a potenciar el intercambio comercial y turístico entre Tacna y Arica. Finalmente, De Zela indicó que la Cancillería, a través de su oficina consular en Arica y la dirección desconcentrada en Tacna, permanece vigilante en la zona fronteriza y lista para atender cualquier eventualidad.

Temas Relacionados

ChileMuroJosé Antonio KastAricaFrontera con PerúCancilleríaperu-noticias

Más Noticias

Guillermo Viscarra, ilusionado con el repechaje que disputará con Bolivia: “El Mundial podría cambiar la vida de todos nosotros”

El popular ‘Billy’ demuestra su entusiasmo y confianza con miras a la repesca intercontinental, la última oportunidad para acudir a la Copa del Mundo 2026. “Será un mes muy lindo”, destacó

Guillermo Viscarra, ilusionado con el

Universitario aplastó 16-0 a Carlos A. Mannucci y registró la mayor goleada en la historia del fútbol femenino

El equipo de Carlos Véliz inició el campeonato con una amplia victoria. ‘Fefa’ Lacoste anotó cuatro goles frente a las trujillanas, que disputaron el partido sin entrenador y con apenas tres jugadoras en el banco de suplentes

Universitario aplastó 16-0 a Carlos

Flavia López sufre aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’ y es trasladada de emergencia: así fue el incidente

La modelo vivió momentos de tensión al caerse durante una competencia. Fue trasladada a una clínica, donde recibió mensajes de apoyo de Jessica Newton y Cassandra Sánchez.

Flavia López sufre aparatosa caída

Aeropuerto de Jaén ya tiene fecha de reanudación de operaciones: presidente Balcázar oficializa reapertura y anuncia obras de ampliación

El jefe de Estado confirmó la reactivación del terminal aéreo para el 23 de abril. Además, anunció una inversión millonaria para ampliar instalaciones y evitar nuevos cierres

Aeropuerto de Jaén ya tiene

Este lunes 16 de marzo vuelve el servicio especial Cole Bus para trasladar a escolares a sus colegios por el inicio de clases

Las rutas conectarán cinco instituciones educativas y diversas zonas residenciales del distrito, mediante un sistema de pago electrónico y horarios diferenciados para inicial, primaria y secundaria

Este lunes 16 de marzo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena cerrar investigación contra

PJ ordena cerrar investigación contra Andrés Hurtado por caso Elizabeth Peralta

JNJ rechaza destituir a la jueza que otorgó dos medidas cautelares exprés a Patricia Benavides

Congreso aprueba otorgar un bono mensual vitalicio de 1.130 soles a veteranos que lucharon contra el terrorismo

Presentan reconsideración para volver a votar inhabilitación de Delia Espinoza

JEE inscribe candidatura de Edwin Donayre a pesar de sentencia por corrupción y reparación civil pendiente

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara responde a críticas

Carlos Alcántara responde a críticas por sus fotos polémicas en redes sociales: “Estoy feliz con mi cuerpo y mi edad”

¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canal TV para ver la transmisión en Perú

Gustavo Bueno, su regreso a ‘AFHS’ tras delicada operación, la partida de compañeros históricos y su visión sobre las críticas a la serie

DEPORTES

André Carrillo explicó por qué

André Carrillo explicó por qué Al Hilal es el club de sus amores y no Alianza Lima: “La gente quedó dolida”

Nilson Loyola ficha por el Sport Boys como uno de los refuerzos de cierre para afrontar la Liga 1 2026

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de los cuartos de final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos