“Retomando el control”: alias ‘Tito’ reaparece para extorsionar a choferes del Cercado de Lima tras liberación del ‘Negro Marín’

La liberación de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, reactivó las amenazas del extorsionador conocido como ‘Tito’, quien exige pagos a conductores de colectivos y combis bajo la advertencia de asesinatos

Tras la liberación de ‘Negro Marín’, alias ‘Tito’ reapareció con amenazas de muerte dirigidas a conductores de la ruta Dos de Mayo–Callao si no pagan los cupos exigidos

Los conductores de colectivos y combis de la ruta Dos de Mayo–Callao vuelven a ser objeto de las amenazas del extorsionador conocido como ‘Tito’, del Cercado de Lima, quien advierte con matarlas a quienes no cumplan con los cupos exigidos.

El programa 24 Horas de Panamericana TV difundió este jueves un mensaje dirigido a los conductores, apenas unas horas después de que el Poder Judicial ordenara la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, extraditado desde España y ahora bajo comparecencia con restricciones.

“Les escribe ‘Tito de Cercado’ para comunicarles que estamos retomando el control de las cosas. En caso de una negativa, saben de qué manera nosotros actuamos: dejando muertos”, se lee en el chat.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla rechazó el pedido del fiscal de 36 meses de prisión preventiva, lo que permitió la liberación del presunto cabecilla criminal, rival de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, considerado en su momento el hombre más buscado del país.

Tras la excarcelación de uno de los principales investigados por cobro de cupos, las bandas criminales retoman el control de rutas en Plaza 2 de Mayo y Callao. Video: Panamericana/ 24 Horas

“Ha habido un momento en que dejaron de llamar (...) Y ahora ha reaparecido de nuevo, amenazando, que si no pagan van a matar”, declaró uno de los conductores al canal.

Información policial indica que allegados a ‘Negro Marín’ operaban antes con Miguel Ángel Marín Masetti, quien, desde el penal de Aucallama en Huaral, usa el alias ‘Tito del Cercado’, aunque ya no mantiene la antigua alianza directa con el grupo original.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima, afirmó que “los irrecuperables intentan reagruparse” y confirmó que existe una “pugna” entre transportistas, ya que algunos colaboran en el cobro de cupos.

“Personas inescrupulosas que penetran aisladamente este prestigioso servicio de transporte. Ya estamos identificando a estos irrecuperables que también se identifican y aprovechan estas circunstancias también para atacar, cometer estos atentados. Pero tenemos toda una tranquilidad y que la ciudadanía confíe en la Policía Nacional”, expresó.

En enero, las autoridades desarticularon la banda ‘Los Venecos de Tito’, incautando armas y explosivos, aunque la red criminal continúa operando bajo otras estructuras

Según Panamericana TV, la recaudación la administra un conductor que, bajo amenazas, entrega lo reunido a ‘Tito’. “A él le yapean todos y él, una vez que junta la plata, se lo envía al tal Tito”, relató un entrevistado.

Método

De acuerdo con la Policía, el método de intimidación y cobro de cupos destaca por la violencia, como ocurrió en el caso del colectivero asesinado en Néstor Gambeta. En lugar de ataques armados directos, los extorsionadores incendian vehículos, especialmente combis que cubren rutas entre el Callao y Lima.

Cuando las empresas rechazan el pago o intentan negociar, suelen aparecer vehículos incendiados como respuesta. En los últimos meses, la institución policial ha relacionado al menos cinco vehículos quemados con esta organización. Las empresas, como Transportes Colonial, entregan pagos diarios para evitar ataques, pero los extorsionadores han exigido incrementos en los montos.

En enero pasado, el Ministerio del Interior informó la desarticulación de la banda criminal ‘Los Venecos de Tito’, dedicada a extorsionar transportistas y comerciantes del Cercado de Lima. Durante el operativo, se incautaron una mini Uzi, revólver, dinamita, granada, municiones y droga.

