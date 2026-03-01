Perú

Extorsionador ‘Negro Marín’ llegó al Perú extraditado desde España: fue aliado de ‘El Jorobado’ y rival de ‘El Monstruo’

Miguel Ángel Marín Morón cayó en Madrid en noviembre del 2025 luego de un operativo entre la PNP y la interpol

Ataques y extorsiones del clan
Ataques y extorsiones del clan de Marín afectaron transporte, discotecas y obras en Lima Norte. | Composición: Infobae Perú

Luego de haber fugado del Perú y llegar a España, el extorsionador identificado como Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, finalmente llegó al país después de pasar por un proceso de extradición en el que se le acusa como el presunto responsable de una serie de crímenes en Lima Norte contra gremios de transporte urbano.

La extradición y entrega del ‘Negro Marín’ a la justicia peruana se concretó la noche del viernes 27 de febrero, cuando el ‘Negro Marín’, arribó a Lima bajo estrictas medidas de seguridad y escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El cabecilla criminal fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta la sede del Ministerio Público en San Juan de Lurigancho y puesto a disposición de las autoridades.

Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, es uno de los delincuentes más buscados del país. Está acusado de liderar una organización dedicada al cobro de cupos y la extorsión de transportistas. Actualmente enfrenta cargos por organización criminal, extorsión y sicariato.

Extorsionador ‘Negro Marín’ llegó al Perú extraditado desde España: fue aliado de ‘El Jorobado’ y rival de ‘El Monstruo’. (Video: PNP)

El Ministerio Público detalló que Marín Morón permaneció prófugo durante varios meses, figurando de forma constante en la lista de los más buscados del Perú. Según la Policía Nacional, es investigado por delitos de organización criminal, extorsión y sicariato como líder de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’.

El ‘Negro Marín’, el enemigo de ‘El Monstruo’

Marín Morón también es conocido por haber tenido una alianza con otro conocido criminal: Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado’. Ambos mantuvieron una rivalidad directa con Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, que actualmente está recluido en la Base Naval del Callao por un pedido de prisión preventiva por 36 meses solicitado por la Fiscalía.

Esta rivalidad entre los principales cabecillas generó disputas por el dominio criminal de Lima Norte con enfrentamientos violentos en el que los principales afectados fueron los trabajadores del sector de transporte urbano.

Proceso de extradición y pasos judiciales

La captura de Marín Morón ocurrió en noviembre, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y autoridades españolas en Madrid. Esta colaboración permitió ubicarlo y dar inicio al trámite de extradición.

Caen ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, la red de ‘El Jorobado’ que desplazó a ‘El Monstruo’ en el cobro de cupos en Lima Norte| Latina Noticias

Tras llegar a Lima, ‘Negro Marín’ fue entregado a la División de Requisitorias de la PNP y pasó por diferentes diligencias judiciales, conforme al mandato establecido y bajo estrictas medidas de seguridad, constató RPP.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, explicó que el proceso avanzó de manera rápida porque Marín Morón aceptó ser juzgado en territorio nacional. Esta decisión permitió que la extradición se efectuara sin inconvenientes, en cumplimiento de los protocolos acordados entre Perú y España.

Cómo atraparon al extorsionador más buscado del Perú en España

La captura del ‘Negro Marín’ se logró gracias a labores de seguimiento sobre sus comunicaciones, lo que permitió identificar a Kevin Johnson Necochea, alias ‘Timoti’, exintegrante de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, cuya colaboración fue decisiva.

Los investigadores confirmaron que Marín utilizaba llamadas y videollamadas desde el extranjero para coordinar extorsiones y controlar a sus sicarios. Estas pruebas dieron pie a la solicitud de alerta roja a Interpol.

El seguimiento contra Marín se intensificó cuando se confirmó su paradero en Madrid. La Policía peruana trabajó directamente con las autoridades españolas para ubicar direcciones IP utilizadas por el extorsionador y localizar sus desplazamientos. La alerta roja de Interpol se emitió cinco días antes del operativo, asegurando que su detención fuera ejecutada de manera segura y sin resistencia.

