Reconocen a emolienteros como promotores de una buena alimentación y generadores de autoempleo: esto aprobó el Congreso

La norma aprobada busca reforzar la formalización de quienes elaboran y comercializan bebidas tradicionales a base de plantas medicinales, reconociendo su aporte económico y social

La medida fue aprobada en
La medida fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría: obtuvo 86 votos favorables, no registró votos en contra y contó con 2 abstenciones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Pleno del Congreso de la República dio luz verde, por insistencia, a una autógrafa que reconoce a los emolienteros como microempresarios que impulsan el autoempleo productivo y fomentan hábitos de alimentación saludable. La decisión se adoptó con 86 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, consolidando el respaldo parlamentario a esta actividad tradicional.

La norma aprobada se sustenta en iniciativas legislativas debatidas previamente y que ya habían sido respaldadas en el hemiciclo. Tras ser observada semanas después de su aprobación inicial, el Parlamento optó por insistir en la propuesta, que busca fortalecer la formalización de este oficio y su aporte económico en el país.

Impulso al trabajo tradicional y a la formalización

La medida plantea cambios en la Ley 30198, que reconoce la preparación y venta ambulatoria de bebidas elaboradas con plantas medicinales como microempresas generadoras de ingresos. Con ello, se busca consolidar el rol de los emolienteros dentro de la economía popular y su contribución al dinamismo productivo en las ciudades.

Durante el debate, el titular de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, Raúl Huamán, integrante de Fuerza Popular, respondió a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. En ese contexto, afirmó que “el Congreso actúa bajo su potestad constitucional de promover la pequeña empresa y la formalización de actividades lícitas y tradicionales“.

La iniciativa propone modificaciones a la Ley 30198.
La iniciativa propone modificaciones a la Ley 30198. Foto: Mi Receta Hoy

Creación de nueva universidad intercultural en Puno

En la misma sesión, el Parlamento aprobó otro dictamen relacionado con la educación superior. La propuesta, respaldada por 82 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones, establece la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, ubicada en la provincia de Chucuito.

La iniciativa fue exonerada de una segunda votación y finalmente obtuvo 81 votos favorables, uno en contra y 4 abstenciones. Según el proyecto, la casa de estudios contará con facultades en áreas como derecho, psicología, economía, contabilidad, medicina, arquitectura e ingenierías, con el objetivo de ampliar la oferta académica y fortalecer el acceso a la formación profesional en la región.

¿Cuáles son los beneficios a la salud que da el emoliente?

El emoliente es una bebida tradicional preparada con cebada, linaza y diversas hierbas medicinales que se consume con frecuencia en Perú. Su aporte a la salud está relacionado principalmente con la combinación de fibras, antioxidantes, vitaminas y minerales que contienen sus ingredientes naturales. Estos componentes ayudan a mantener el organismo hidratado y favorecen procesos metabólicos básicos, lo que explica por qué suele tomarse como una alternativa saludable en diferentes épocas del año.

Uno de los beneficios más conocidos del emoliente es su acción positiva sobre el sistema digestivo. La linaza, por ejemplo, aporta fibra soluble que contribuye al tránsito intestinal y puede ayudar a reducir molestias como el estreñimiento o la inflamación abdominal. Además, la cebada y otras plantas incluidas en la preparación presentan propiedades diuréticas y depurativas, lo que favorece la eliminación de líquidos retenidos y toxinas del cuerpo.

El emoliente es una infusión
El emoliente es una infusión típica elaborada a base de cebada, linaza y distintas plantas con propiedades medicinales. Foto: Andina

Asimismo, esta bebida se asocia con efectos favorables sobre la salud cardiovascular y el sistema inmunológico. Los antioxidantes presentes en sus ingredientes ayudan a disminuir el colesterol y protegen las células frente al daño oxidativo, mientras que algunas hierbas aportan vitamina C y grasas esenciales que fortalecen las defensas del organismo. Gracias a estas características, su consumo regular y moderado puede contribuir al bienestar general y a la prevención de ciertas enfermedades comunes.

Por otro lado, el emoliente también puede tener efectos calmantes y antiinflamatorios. Plantas como la manzanilla o el cedrón suelen relacionarse con la reducción del estrés y la mejora del descanso, mientras que otras hierbas ayudan a aliviar irritaciones digestivas o respiratorias leves.

