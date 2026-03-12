Perú

Korina Rivadeneira confiesa que perdió 2 bebés en medio de rumores de su separación con Mario Hart: “Para mí fue súper difícil”

Las declaraciones de la actriz venezolana se conocen en medio de rumores de una posible separación con el exchico reality, quien aseguró que el tema pertenece al ámbito privado

La influencer Korina Rivadeneira sorprendió al revelar que perdió dos embarazos antes de convertirse en madre, una experiencia que calificó como “súper difícil”. ATV/ Magaly TV La Firme.

En medio de los crecientes rumores sobre una posible separación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart, la actriz e influencer venezolana volvió a captar la atención del público tras compartir uno de los episodios más sensibles de su vida personal. En una reciente entrevista, la modelo reveló que antes de convertirse en madre atravesó un proceso emocionalmente complejo, marcado por la pérdida de dos embarazos mientras intentaba formar una familia junto al piloto de autos.

La confesión generó gran impacto entre sus seguidores y en el público que ha seguido su historia desde sus inicios en la televisión peruana. Aunque en los últimos años la venezolana ha optado por mantener un perfil más reservado, alejada de los escándalos de la farándula y de los programas de entretenimiento, esta vez decidió hablar con total franqueza sobre el camino que recorrió para convertirse en madre.

La conversación se produjo durante una entrevista con un especialista en fertilidad, en la que la influencer compartió detalles del proceso que vivió antes de lograr su primer embarazo. En ese espacio, la exintegrante de Esto es Guerra recordó que los intentos por tener un hijo junto a Mario Hart no fueron sencillos y que, antes de lograrlo, tuvo que enfrentar momentos particularmente difíciles.

Korina Rivadeneira sufre de SOP

Mario y yo estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y fue súper difícil, yo ya había tenido anteriormente dos pérdidas y esta vez tuvimos varios intentos y no quedaba embarazada”, relató la influencer durante la conversación. Sus palabras reflejan una experiencia que muchas mujeres atraviesan en silencio y que pocas veces se comparte públicamente. En el caso de Korina Rivadeneira, la decisión de hablar abiertamente sobre esas pérdidas fue recibida por muchos seguidores como un acto de valentía y sinceridad.

Durante la entrevista, la actriz también explicó que su situación médica influyó en las dificultades que enfrentó para quedar embarazada. Según contó, fue diagnosticada con ovarios poliquísticos, una condición que puede afectar la fertilidad y complicar los procesos de concepción.

Ante ese panorama, la pareja decidió buscar ayuda médica especializada para aumentar sus posibilidades de lograr el embarazo. Fue entonces cuando llegó a la consulta del especialista que finalmente la acompañó durante el tratamiento. “Luego me recomendaron con el doc y él me hizo llevar un tratamiento porque yo sufro de ovarios poliquísticos, para mí fue súper difícil”, explicó.

La influencer detalló que el proceso no fue inmediato y que requirió paciencia, disciplina y un acompañamiento médico constante. Durante varios meses siguió las indicaciones del especialista mientras intentaba mantener la calma frente a la incertidumbre que suele acompañar este tipo de tratamientos.

Según relató, el proceso tomó alrededor de cinco meses, tiempo en el que buscó mantener un estilo de vida tranquilo y enfocarse en su bienestar emocional. “Fueron cinco meses, me fui a la playa… pasó los cinco meses y al día siguiente me embaracé”, contó con emoción al recordar el momento en que finalmente recibió la noticia que tanto esperaba.

Aunque Korina Rivadeneira no profundizó en todos los detalles del proceso que vivió tras las pérdidas de sus embarazos, sí dejó claro que fue una etapa marcada por la incertidumbre y la esperanza. Para ella, lograr convertirse en madre fue el resultado de un largo camino lleno de desafíos, pero también de aprendizaje.

Mario Hart no desmiente rumores de separación de Korina

La revelación llega en un momento particular para la pareja, ya que desde hace algunas semanas circulan rumores sobre una posible separación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart. La especulación comenzó a crecer en redes sociales y programas de espectáculos, especialmente después de que ambos dejaron de mostrarse juntos con la frecuencia que solían hacerlo.

Frente a estas versiones, el propio Mario Hart decidió pronunciarse recientemente, aunque sin confirmar ni desmentir los comentarios sobre una eventual ruptura. El piloto de autos optó por mantener una postura reservada y defendió el derecho de la pareja a manejar su vida personal lejos de la exposición mediática.

Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, señaló.

