Estos son los beneficios de manejar bicicleta a diario: integrarla en tu rutina fortalece tu cuerpo y mejora tu salud

Close up of someone riding a bike (Freepik)

Adoptar la bicicleta como medio de transporte diario puede convertirse en una decisión sencilla con grandes beneficios para la salud, el ambiente y la calidad de vida. Cada vez más instituciones promueven este hábito, ya que permite ejercitarse al realizar las actividades habituales y contribuye al bienestar físico y mental. En Perú, además, pedalear para ir al trabajo no solo ayuda a mantenerse activo, sino que incluso puede traer incentivos laborales.

Incorporar la bicicleta en la rutina diaria permite mantener un estilo de vida activo sin necesidad de destinar tiempo a una disciplina deportiva aparte. Usarla para ir al trabajo, estudiar o hacer compras ayuda a sumar actividad física dentro de las actividades cotidianas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), adoptar este hábito puede marcar una diferencia significativa en la salud pública y en el bienestar individual. Los especialistas del Ministerio de Salud de Perú recomiendan empezar con trayectos cortos y aumentar gradualmente la distancia para consolidar una práctica sostenible en el tiempo.

Beneficios físicos de usar bicicleta todos los días

Pedalear de manera regular es una de las formas más completas de actividad física aeróbica. Este ejercicio involucra diferentes grupos musculares, fortalece el sistema cardiovascular y mejora la resistencia física. Según especialistas del Ministerio de Salud de Perú, incorporar la bicicleta en la vida cotidiana contribuye a reducir diversos riesgos para la salud.

Un hombre adulto anda en bicicleta, ilustrando el impacto positivo del ejercicio en la salud masculina según estudios recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios se encuentra la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en un 46 %. Además, según estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares, las personas que realizan actividad física constante, como manejar bicicleta, pueden disminuir el riesgo de muerte prematura en aproximadamente un 41 %.

El doctor Max Bendezú, director de Promoción de la Salud del Minsa, recomienda comenzar con metas alcanzables. Por ejemplo: caminar o usar la bicicleta en distancias cortas de entre tres y diez kilómetros. Este tipo de recorridos fortalece el corazón y los pulmones, mejora el estado de ánimo, ayuda a reducir el estrés y previene enfermedades asociadas al sedentarismo, como algunos tipos de cáncer y trastornos metabólicos.

Impacto ambiental del uso de la bicicleta

El uso de la bicicleta tiene un efecto positivo en el medio ambiente. A diferencia de los vehículos motorizados, este medio de transporte no produce emisiones contaminantes ni consume combustibles fósiles, lo que mejora la calidad del aire en las ciudades.

Un ciclista que recorre alrededor de diez kilómetros al día puede evitar la emisión de aproximadamente 700 kilogramos de dióxido de carbono (CO₂) al año. Aunque este dato pueda parecer pequeño a nivel individual, el impacto ambiental sería considerable si un mayor número de personas adoptara la bicicleta como medio de transporte habitual.

Además, contribuir al uso de la bicicleta implica disminuir la contaminación sonora, favorecer una movilidad urbana más ordenada, reducir la congestión vehicular y crear espacios públicos más amigables para peatones y ciclistas.

Incentivos laborales en Perú para quienes usan bicicleta

En Perú, el uso de la bicicleta para desplazarse al trabajo cuenta con un incentivo establecido por la Ley de Promoción del Uso de la Bicicleta, norma nacional vigente en Perú desde 2019. La legislación reconoce el compromiso de los trabajadores del sector público que optan por una movilidad activa y sostenible.

Aprender a andar en bicicleta desde adulto (Freepik)

La norma establece que los empleados que utilicen la bicicleta como medio de transporte para acudir a su centro laboral durante al menos 60 días al año pueden acceder a un día libre remunerado adicional. Este beneficio representa un reconocimiento al esfuerzo por incorporar hábitos saludables y contribuir a reducir el impacto ambiental del transporte urbano.

Para acceder a este beneficio, el trabajador debe acreditar el uso regular de la bicicleta mediante registros proporcionados por el empleador. Estos pueden incluir controles de ingreso, sistemas de asistencia, actas de verificación u otros mecanismos que permitan comprobar que el traslado se realizó en bicicleta.

Qué tener en cuenta antes de empezar a usar bicicleta a diario

Para quienes desean empezar a usar la bicicleta con mayor frecuencia, los especialistas recomiendan hacerlo de forma progresiva. Elegir trayectos cortos al inicio permite acostumbrarse al esfuerzo físico y ganar confianza en la vía pública.

También es importante utilizar implementos de seguridad básicos como casco, luces y elementos reflectantes, especialmente si se circula en horarios de poca iluminación. Revisar periódicamente el estado de la bicicleta, como frenos, llantas y cadena, ayuda a prevenir accidentes y garantiza un desplazamiento seguro.

El 22 de septiembre representa una pausa simbólica frente a la dependencia del auto, abriendo debate sobre ciudades más humanas y sostenibles. (Andina)

Un consejo fundamental es planificar las rutas antes de salir. Buscar ciclovías, calles menos transitadas o rutas alternativas puede hacer que el recorrido sea más seguro para el usuario. En ciudades con tráfico intenso, esta planificación resulta crucial para mantener la práctica de forma constante.