Parqueo para bicicletas: ATU recuerda que hay 170 en Lima y algunas de ellas están en estas estaciones del Metropolitano

A lo largo del 2026, el servicio de cicloparqueaderos seguirá en funcionamiento en las estaciones del Metropolitano. Foto: Gobierno del Perú

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que durante el 2026 se mantiene operativo el servicio de cicloparqueaderos en estaciones del Metropolitano, como parte de las acciones para fomentar la movilidad sostenible y la intermodalidad.

Este servicio cuenta con capacidad para más de 170 bicicletas y permite a los usuarios estacionar sus vehículos y continuar su recorrido utilizando el sistema de transporte público.

Estaciones del Metropolitano con cicloparqueaderos

Los cicloparqueaderos se encuentran habilitados en las estaciones Matellini, Plaza de Flores y Naranjal del Metropolitano. Estas instalaciones están destinadas a facilitar el acceso de los usuarios que combinan el uso de la bicicleta con el transporte masivo.

Según informó la ATU, estos espacios permiten dejar las bicicletas de manera segura antes de ingresar al sistema, contribuyendo a la integración de distintos modos de transporte.

Vehículos permitidos y restricciones

En los cicloparqueaderos está autorizado el ingreso de bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido (SPA) y scooters, tanto convencionales como eléctricos, siempre que no superen una velocidad máxima de 25 km/h.

En los cicloparqueaderos se permite el acceso de bicicletas convencionales, bicicletas con pedaleo asistido (SPA) y scooters. Foto: Gobierno del Perú

No está permitido el acceso de bicimotos, motocicletas eléctricas ni bicicletas con motor de combustión, debido a que no se encuentran contempladas dentro de las condiciones del servicio.

Requisitos y horario de atención

Para hacer uso del servicio, los usuarios deben registrar su bicicleta o scooter con el personal de la ATU y asegurar correctamente el vehículo en los espacios habilitados.

El horario de atención es de 5:30 a. m. a 10:30 p. m. La entidad también recuerda la importancia de utilizar implementos de seguridad como luces delanteras y traseras, así como casco.

Acciones de educación en movilidad sostenible

La ATU desarrolla actividades de educación y sensibilización en movilidad sostenible dirigidas a usuarios y escolares mediante el programa “A tu cole en bici”, a cargo de especialistas de la institución.

Desde la creación del programa en 2022, se ha capacitado a más de 20.000 escolares de primaria y secundaria, así como a más de 1.500 docentes, con la participación del Equipo de Movilidad Sostenible de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales (DAAS) y el apoyo ocasional del Touring Automóvil Club del Perú.

Para acceder al servicio, los usuarios deben inscribir su bicicleta o scooter ante el personal de la ATU y dejar el vehículo debidamente asegurado en las áreas destinadas para ello. Foto: Gobierno del Perú

Continuidad del programa en 2026

Para el 2026, la ATU continuará ampliando estas capacitaciones, llevando información y buenas prácticas de movilidad sostenible a diversas instituciones educativas y otros espacios de la ciudad.

Las actividades estarán orientadas a difundir contenidos relacionados con el uso responsable de la bicicleta y otros medios de transporte alternativos.

Lima impulsa una red de ciclovías más integrada y eficiente con asistencia técnica internacional

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó en agosto una ordenanza orientada a mejorar las condiciones de circulación para ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, en respuesta al aumento sostenido del uso de la bicicleta en la capital. La norma plantea la necesidad de adecuar la infraestructura vial para ofrecer desplazamientos más seguros y ordenados.

Mediante la Ordenanza N.º 2755-MML, se define una red de ciclovías con un enfoque funcional, pensada para integrarse a los recorridos diarios y a otros servicios urbanos, más allá del uso recreativo. La propuesta busca consolidar a la bicicleta como una alternativa de transporte en la vida cotidiana.

El marco normativo establece dos niveles de infraestructura: una red principal que articula trayectos entre distintos distritos y una red local destinada a conexiones internas dentro de cada jurisdicción. Esta estructura apunta a cubrir tanto desplazamientos extensos como recorridos de corta distancia.

Asimismo, la disposición asigna a la MML el rol de autoridad técnica central, con el objetivo de unificar criterios y evitar intervenciones desarticuladas por parte de los distritos. De este modo, se busca que el desarrollo de ciclovías responda a estándares comunes en toda la ciudad.