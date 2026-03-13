¿En qué grifo venden el GNV más barato en Lima?: app “Facilito” de Osinergmin muestra lista de precios

Usuarios pueden revisar precios de GNV y ubicar grifos cercanos en Lima con la app Facilito de Osinergmin. (Foto: Agencia Andina)

El reinicio del suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) en el país ha permitido que los conductores vuelvan a abastecerse en los grifos de la capital. Tras la reparación del ducto de gas de Camisea, el abastecimiento se normalizó y las estaciones de servicio retomaron la venta del combustible para vehículos menores.

De acuerdo con información difundida por el organismo supervisor, el aplicativo Facilito, desarrollado por Osinergmin, permite consultar en tiempo real los precios del GNV y de otros combustibles en los grifos que cuentan con stock disponible en distintas zonas de Lima.

Osinergmin: app Facilito permite ubicar grifos con el GNV y otros combustibles más barato en Lima. (Foto: Osinerming)

Restablecimiento del suministro

El restablecimiento del servicio se produjo luego de que Transportadora de Gas del Perú concluyera los trabajos de reparación en el ducto que transporta gas desde Camisea. Con ello se retomó el abastecimiento en diversas estaciones de servicio que habían restringido la venta de GNV durante el periodo de emergencia.

La normalización del suministro permitió que los grifos de Callao y Ica, además de la capital, vuelvan a ofrecer el combustible a los conductores de vehículos menores. No obstante, algunos usuarios reportaron precios elevados en determinadas estaciones pese a la reanudación del abastecimiento.

Filas de varias cuadras en distritos como La Victoria, Cercado, SJL y Carabayllo. (Composición: Infobae)

¿Dónde venden el GNV más barato de Lima?

De acuerdo con el registro del sistema del aplicativo Facilito de Osinergmin, los precios del Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima presentan variaciones entre distintos distritos y estaciones de servicio. Entre los valores reportados destacan los siguientes:

Precio más bajo de GNV Distrito: Lurigancho Estación de servicio: ZETA GAS ANDINO S.A. Dirección: Av. Las Torres Mz. F, Sub Lote 6A, esquina con Av. Huachipa, lotización La Capitana – Santa María de Huachipa Precio reportado: S/ 1.51 por metro cúbico

Precio más alto de GNV Distrito: La Victoria Estación de servicio: Estación de Servicios Paso de los Andes S.A.C. Dirección: Av. Manco Cápac N.° 301 Precio reportado: S/ 2.19 por metro cúbico



Osinergmin precisa que estos valores corresponden a los precios reportados por los propios grifos en el aplicativo, los cuales pueden ser verificados por los usuarios al momento de acudir a las estaciones de servicio.

Facilito: precio y ubicación

El aplicativo desarrollado por Osinergmin permite a los usuarios acceder a un mapa interactivo que muestra la ubicación de los grifos cercanos y los precios del combustible en cada establecimiento. Para utilizarlo, el conductor debe activar el GPS de su teléfono móvil.

El sistema también facilita la comparación de precios mediante un código de colores: los grifos con tarifas más económicas aparecen resaltados en verde, los intermedios en color naranja y los más altos en rojo. Además, el usuario puede trazar la ruta hacia el establecimiento elegido.

Para acceder a la información, los usuarios deben descargar la aplicación Facilito en dispositivos con sistema operativo Android o iOS. Foto: Osinergmin

Supervisión y denuncia de irregularidades

El organismo supervisor recordó que los grifos tienen la obligación de reportar sus precios actualizados y señalar si cuentan con combustible disponible. Esta información es utilizada para alimentar la base de datos del aplicativo y brindar orientación a los consumidores.

En caso de que un establecimiento cobre un precio distinto al registrado en la plataforma, los usuarios pueden reportarlo directamente a Osinergmin a través del propio aplicativo o mediante la línea gratuita 1840. El regulador indicó que, de detectarse incumplimientos en el reporte de información, se podrían iniciar procesos de fiscalización y sanción correspondientes.