Así puedes denunciar ante Osinergmin si precios de grifos no coinciden con Facilito

Facilito permite revisar los precios informados por los establecimientos que venden GLP, gasolinas y gas natural vehicular. Foto: Google Maps

El Ministerio de Energía y Minas informó que los ciudadanos pueden verificar los precios de combustibles antes de realizar una compra mediante la aplicación Facilito. Si detectan diferencias entre el monto publicado y el cobrado en el establecimiento, pueden presentar una denuncia ante el organismo supervisor correspondiente.

La herramienta permite consultar valores reportados por los establecimientos que comercializan GLP, gasolinas y gas natural vehicular, con el objetivo de brindar información a los usuarios y facilitar la comparación de precios entre distintos puntos de venta.

Consulta de precios desde la aplicación Facilito

El director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Ministerio de Energía y Minas, Ricardo Villavicencio, indicó que los consumidores pueden revisar en la aplicación los precios registrados por los establecimientos de venta.

“El Poder Ejecutivo, a través del Osinergmin, tiene una herramienta que es el Facilito, donde todos los usuarios pueden verificar los precios de los establecimientos de venta al público”, señaló en Andina Canal Online.

Las empresas tienen la facultad de establecer sus precios, aunque deben hacerlo con responsabilidad y sin especular. Foto: Perú Informa

Asimismo, explicó que los usuarios pueden reportar inconsistencias entre lo publicado en la plataforma y el monto ofrecido al momento de la venta. “Si ven publicado un precio de, por ejemplo, S/ 50 por balón de GLP, pero llamas y te venden a S/ 70, esto tiene que ser denunciado ante Osinergmin, porque se busca que los precios sean bastante razonables”, agregó.

Supervisión frente a denuncias de usuarios

Villavicencio señaló que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizan operativos ante posibles reclamos de los consumidores.

“Con la supervisión de Osinergmin y de Indecopi, frente a las denuncias o reclamos que pueda haber de los usuarios, podremos hacer frente a este tipo de especulación que se está presentando en el mercado”, enfatizó.

También indicó que las empresas pueden fijar sus precios, aunque deben hacerlo de manera responsable. “Las empresas pueden determinar los precios libremente, pero eso tiene que ser de manera responsable y evitando la especulación”, añadió.

Para acceder a la información, los usuarios deben descargar la aplicación Facilito en dispositivos con sistema operativo Android o iOS. Foto: Osinergmin

¿Cómo usar Facilito?

Para consultar la información, los usuarios deben descargar la aplicación Facilito en teléfonos con sistema operativo Android o iOS. Luego deben seleccionar la opción “Grifos”.

El sistema muestra un mapa interactivo con la ubicación de los establecimientos y los precios registrados en cada punto de venta. También permite filtrar la búsqueda por distrito, tipo de combustible y calificación del establecimiento.

Los precios se presentan mediante un código de colores: verde para los más económicos, naranja para los intermedios y rojo para los más altos.

Precio mayorista de combustibles incrementó hasta en 27,7% en una semana

En medio de la escasez de gas natural generada por la emergencia declarada, los precios mayoristas de combustibles alternativos volvieron a registrar un incremento. De acuerdo con la lista de precios referencial publicada este martes 10 de marzo por Petroperú y Repsol, el diésel, los gasoholes y el gas licuado de petróleo (GLP) subieron hasta 27,7% en comparación con los valores de hace una semana, correspondientes al martes 3 de marzo.

Osinergmin e Indecopi llevan a cabo operativos ante eventuales reclamos de los consumidores. Foto: El Peruano

El combustible que mostró el mayor aumento fue el diésel de uso vehicular, ampliamente utilizado por el transporte de carga pesada. En el mercado mayorista, su precio pasó de S/ 12,73 a S/ 16,26 por galón, lo que representa una subida de S/ 3,53, equivalente a 27,7%.

Durante la última semana, Petroperú y Repsol realizaron cuatro ajustes al alza en los precios de sus plantas. Estos montos corresponden al valor mayorista con el que venden a los grifos, los cuales posteriormente trasladan esos costos al consumidor final. Sin embargo, el precio puede variar según cada estación de servicio.

El incremento ya comienza a reflejarse en el mercado minorista. En Lima y Callao, el diésel se comercializa desde S/ 13,69 en grifos ubicados en Carabayllo hasta S/ 29,09 en estaciones de San Juan de Lurigancho. La semana pasada, en cambio, los precios se ubicaban entre S/ 12,89 y S/ 23,59.