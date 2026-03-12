SBS fija topes para dinero electrónico y cuentas básicas: hasta S/3.300 por transacción y S/10.450 de saldo en 2026

Desde 2026, los límites para dinero electrónico y cuentas básicas en Perú se ajustarán anualmente según el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). - Crédito Yape/Freepik

Los usuarios de dinero electrónico y cuentas básicas en el Perú tendrán nuevos límites para operar y manejar sus fondos, según la Resolución SBS N° 00704-2026 publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Desde ahora, los topes para transacciones, saldos y operaciones mensuales se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cuyo valor para 2026 es de S/5.500. Esta medida reemplaza los antiguos montos fijos en soles y múltiplos de la Remuneración Mínima Vital (RMV), y permitirá que los límites se actualicen automáticamente cada año, de acuerdo con la economía nacional.

Las cuentas básicas y el dinero electrónico como motores de inclusión financiera

Las cuentas básicas y el dinero electrónico, regulados por la SBS, están diseñados para facilitar la inclusión financiera del país. Las cuentas básicas —como la Cuenta DNI del Banco de la Nación o las ofrecidas por bancos y cajas municipales— no cobran comisiones, no exigen monto mínimo de apertura ni saldo mensual, y pueden abrirse solo con el DNI.

Estos productos permiten que más personas accedan a servicios formales para recibir bonos, subsidios o administrar su dinero sin costos adicionales.

Por su parte, el dinero electrónico funciona como una cuenta digital prepagada que no requiere una cuenta bancaria tradicional. Permite hacer pagos, transferencias y recargas desde aplicaciones como Yape, Plin o tarjetas prepago, herramientas clave para que más ciudadanos puedan operar en el sistema financiero, incluso en zonas alejadas o sin acceso a bancos convencionales.

La normativa de la SBS exige transparencia en comisiones y reclamaciones, reforzando la confianza y protección de los usuarios de productos financieros en Perú.

SBS: Tope por transacción de S/3.300 para productos financieros simples en 2026

Con la nueva norma, el monto máximo por cada transacción será de S/3.300 (0,6 UIT). El saldo máximo consolidado que una persona podrá tener en una sola empresa emisora no podrá superar S/10.450 (1,9 UIT) y el total de operaciones mensuales acumuladas será de S/15.400 (2,8 UIT). Estos límites buscan mantener reglas claras y actualizadas, favoreciendo la seguridad y la facilidad de uso para los usuarios.

La SBS señala que el uso de la UIT como referencia tiene ventajas. Al actualizarse la UIT cada año, los límites para transacciones y saldos se mantendrán alineados con el entorno económico, evitando que queden desfasados por la inflación.

Además, al aplicar los mismos criterios tanto para las cuentas básicas como para el dinero electrónico, se simplifica la gestión para las entidades financieras y se ofrece mayor claridad a los usuarios.

Los fondos de dinero electrónico están respaldados por fideicomisos independientes, garantizando la seguridad de los usuarios ante problemas de empresas emisoras.

¿Y los requisitos de seguridad y protección del usuario?

El dinero electrónico y las cuentas básicas han sido herramientas clave para expandir la inclusión financiera en el país, permitiendo que personas que antes no podían acceder a servicios bancarios tradicionales ahora puedan manejar su dinero de forma digital, segura y sin costos adicionales.

Según la SBS, estos productos han sido fundamentales para facilitar transferencias, pagos y el acceso a subsidios sociales, especialmente durante situaciones de emergencia -como las precipitaciones pluviales que azotan por estos días nuestro país- o para quienes viven lejos de las ciudades.

La norma mantiene la exigencia de que todo el dinero electrónico esté respaldado por fondos en fideicomisos independientes, lo que brinda seguridad a los usuarios incluso si la empresa emisora enfrenta problemas financieros.

También se exige transparencia en la información, comisiones y mecanismos de reclamo, protegiendo los derechos de quienes usan estos servicios. Con este cambio, las autoridades esperan que más peruanos puedan aprovechar las ventajas del dinero electrónico y las cuentas básicas con topes actualizados, reglas claras y mayor seguridad para sus operaciones diarias.