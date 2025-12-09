Perú lidera adopción de billeteras digitales en Latinoamérica con un 75% de acogida

Tres de cada cuatro de los usuarios elige este mecanismo como su vía preferida para completar transacciones digitales. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La digitalización financiera avanza con fuerza en el país y confirma un cambio profundo en los hábitos de pago de los consumidores peruanos. Un nuevo estudio internacional revela que el uso de billeteras digitales no solo crece, sino que se consolida como la opción preferida para realizar transacciones en línea.

El informe Inside the Wallet 2025, elaborado por Paysafe —grupo al que pertenece PagoEfectivo—, destaca que Perú se posiciona como uno de los mercados más dinámicos de la región en la transición hacia métodos de pagos digitales seguros y simples. La seguridad se mantiene como el factor decisivo entre los usuarios locales.

Crecimiento sostenido del uso de billeteras digitales en Perú

El reporte señala que las billeteras digitales han alcanzado una adopción del 75% en el país, es decir, tres de cada cuatro usuarios optan por este método para concretar sus pagos en línea. Este indicador ubica al mercado peruano a la vanguardia regional y confirma que estos instrumentos ya forman parte del comportamiento cotidiano de los consumidores.

El avance responde a una combinación de confianza en la tecnología, mayor disponibilidad de opciones y una experiencia de uso más fluida. El estudio subraya que esta tendencia no solo se mantiene estable, sino que continúa expandiéndose a medida que las plataformas mejoran sus medidas de protección y facilitan transacciones más rápidas.

El crecimiento se explica por una mezcla de mayor credibilidad en estas herramientas, una oferta más amplia de alternativas y procesos de uso cada vez más simples. Foto: El Peruano

Seguridad: el criterio que marca la diferencia

Según los hallazgos del estudio, la seguridad sigue siendo un requisito indispensable para los peruanos al momento de elegir cómo pagar en línea. Este aspecto se consolida como el principal determinante en la adopción de billeteras digitales, reflejando la necesidad de contar con herramientas que garanticen protección y confiabilidad.

Si bien la seguridad tiene un peso decisivo, los consumidores también valoran otros atributos. La conveniencia es relevante para el 48% de los encuestados, mientras que la velocidad en la operación es apreciada por el 34%. Asimismo, el 33% destaca la importancia de contar con diversas alternativas de pago dentro de un mismo entorno digital.

Estas son las billeteras digitales más utilizadas en Perú

Dentro del mercado de las billeteras digitales, los nombres que dominan el uso masivo son Yape y Plin. Yape se mantiene como el actor con mayor base de usuarios: a inicios de 2025 se le atribuyen aproximadamente 14 millones de clientes activos, reflejando su presencia extendida en transacciones del día a día y en comercios de menor tamaño; además, el BCRP reporta que las transferencias interbancarias vía Yape registraron un ticket promedio de S/ 44 en diciembre de 2024, lo que encaja con un patrón de pagos frecuentes y de menor monto.

Plin, por su parte, consolida una posición relevante con más de 4 millones de usuarios y una fuerte orientación a operaciones interbancarias, cuyo ticket promedio fue de S/ 71 en el mismo periodo, señal de un uso muy ligado a pagos entre cuentas de distintas entidades.

En el ecosistema de pagos móviles, las apps que concentran la mayor parte de usuarios siguen siendo Yape y Plin. Foto: ecommerce

También figura Tunki — llamada desde 2023 Izipay YA — el cual es parte del ecosistema de Interbank: permite abrir una billetera completamente digital sin necesidad de ser cliente, hacer pagos y cobros, recargar el celular, pagar servicios y usar códigos QR.

Otras alternativas con presencia reconocida incluyen Agora PAY, que combina una app con una tarjeta recargable; permite transferencias, pagos de servicios y compras en tiendas físicas o en línea, incluso si no se tiene una cuenta bancaria tradicional. Asimismo existe BIM, desarrollada por emisores de dinero electrónico —incluyendo cajas municipales y entidades financieras diversas—, pensada para quien no desea o no puede tener una cuenta bancaria estándar: con un número de celular basta para enviar, recibir dinero o usarla en comercios.