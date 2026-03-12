Janet Barboza defiende a Nilver Huarac tras sentencia de prisión efectiva: “Es una injusticia”

La noticia sobre la condena judicial impuesta a Nilver Huarac provocó una reacción inmediata de Janet Barboza, quien salió públicamente a respaldar al productor musical tras conocerse la sentencia de nueve años de prisión efectiva por un caso de colusión agravada. Barboza, conductora de América Hoy y madre de la hija del sentenciado, defendió la inocencia del productor y cuestionó el proceso judicial que lo involucra.

Al referirse a la situación, Barboza afirmó que la medida adoptada por el Poder Judicial constituye “una injusticia”, asegurando que el productor cuenta con la documentación necesaria para sustentar su defensa.

“Lo que están haciendo es una injusticia. Él tiene todos los papeles que mostrará en su momento”, declaró la presentadora televisiva, quien enfatizó que la sentencia aún se encuentra en primera instancia.

Según Barboza, existen aspectos irregulares en el caso, especialmente al señalar que Huarac fue involucrado en su calidad de productor de eventos. “Hay cosas raras en este juicio porque a él lo están involucrando como productor de eventos”, puntualizó.

Nilver Huárac - Janet Barboza - Perú - marzo 2025

En su pronunciamiento, la conductora aclaró que no ha recibido ningún beneficio por su vínculo con el productor, remarcando su postura de desvinculación frente a las acusaciones. Además, Barboza dirigió sus críticas a la periodista Magaly Medina, a quien acusó de falta de objetividad en el tratamiento del caso de Huarac.

“Siempre va a hablar de lo que le pasa a los demás, pero no de las cosas fuertes, difíciles en las que están implicados sus amigos”, expresó la conductora aludiendo a la comunicadora y a su entorno cercano.

Barboza recordó episodios previos relacionados con investigaciones que involucraron al esposo de Medina, Alfredo Zambrano, y cuestionó la cobertura mediática de Medina en asuntos personales. “¿Dijo algo sobre las investigaciones que tuvo el ‘pingüino’ por el tema de las placas clonadas? ¿Acerca de los líos que tiene con otros empresarios? Tampoco”, manifestó Barboza.

Magaly Medina sobre Janet Barboza y caso Nilver Huarac: “Cuando deberían mirar en su propia casa”. Captura: Magaly TV La Firme.

En su análisis, la presentadora atribuyó la pérdida de audiencia de Medina a la falta de imparcialidad. “La gente le ha dado la espalda, está haciendo 4 puntos de rating. Si sigue así, va a tener que reinventarse”, subrayó durante su intervención.

Nilver Huarac recibe 9 años de prisión efectiva

El proceso judicial contra Nilver Huarac se originó tras la investigación del Ministerio Público por el manejo irregular de fondos públicos durante la organización del festival Chimpún Callao en los años 2017 y 2018. El fallo, emitido por el Poder Judicial en primera instancia, determinó que Huarac actuó como cómplice primario en la apropiación de más de 440 mil soles derivados de la venta de entradas de un evento financiado con recursos estatales.

Junto al productor, tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao recibieron condenas de seis años de prisión por su participación en la trama. La investigación estableció que la ausencia de controles contractuales permitió que el dinero recaudado no ingresara a las cuentas oficiales, generando un perjuicio económico al Estado.

Nilver Huarac se pronuncia tras condena por corrupción: “Sigue vigente la presunción de inocencia”. Captura: Magaly TV La Firme.

La defensa de Huarac presentó un recurso de apelación, lo que mantiene suspendida la ejecución de la condena mientras se resuelve el proceso en una instancia superior. De acuerdo con los procedimientos, el productor conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que la justicia confirme o revoque la sentencia inicial.

La resolución judicial también fijó una reparación civil solidaria de 568,708 soles a favor del Estado y la inhabilitación de los sentenciados para ejercer cargos públicos. El caso sigue en desarrollo mientras el tribunal de apelaciones evalúa los argumentos de la defensa y la fiscalía.