Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

El productor fue condenado a nueve años de prisión en primera instancia por el delito de colusión agravada, pero su defensa ya presentó un recurso ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao. ATV/ Magaly TV La Firme.

El productor musical Nilver Huarac decidió pronunciarse públicamente luego de que se conociera la sentencia emitida en su contra en el marco del proceso judicial relacionado con el festival Chimpún Callao. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el líder de la agrupación Alma Bella buscó aclarar su situación legal y enfatizar que la decisión judicial aún no es definitiva dentro del sistema de justicia peruano.

La reacción del empresario musical llegó después de que el Ministerio Público informara sobre la condena dictada en primera instancia por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. Según la investigación fiscal, el caso está vinculado al manejo de los recursos generados durante las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao, un evento financiado con fondos públicos.

Ante la difusión de esta información, Nilver Huarac optó por emitir un pronunciamiento para explicar su posición frente al fallo judicial y recordar que el proceso aún se encuentra en desarrollo.En el documento publicado, el productor musical confirmó que existe una sentencia en su contra, pero aclaró que se trata de una decisión emitida únicamente en primera instancia, por lo que todavía puede ser revisada en una instancia superior.

En ese sentido, el comunicado señala textualmente: “Con fecha 30 de enero de 2026, se emitió una sentencia en primera instancia mediante la cual se impuso nueve (09) años de pena privativa de libertad efectiva por la presunta comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, en calidad de cómplice primario, en agravio del Estado”.

El empresario subrayó que esta decisión judicial todavía no ha adquirido carácter definitivo dentro del proceso legal. Por esa razón, en el mismo documento remarcó que el fallo no se encuentra firme y que su ejecución se mantiene suspendida mientras continúan los procedimientos correspondientes.

Al respecto, el comunicado precisa: “Es importante señalar que dicha sentencia no se encuentra firme, toda vez que SU EJECUCIÓN HA SIDO SUSPENDIDA, manteniéndose plenamente vigente el principio constitucional de presunción de inocencia”.

Este principio, consagrado en la legislación peruana, establece que toda persona es considerada inocente mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario. Por ello, el productor musical insistió en que el proceso judicial aún no ha concluido y que su defensa continuará utilizando los recursos legales disponibles.

De acuerdo con lo señalado por Huarac, sus abogados ya han tomado acciones para impugnar el fallo emitido por el tribunal. En ese contexto, el empresario confirmó que se presentó un recurso de apelación con el objetivo de que el caso sea revisado por una instancia superior.

En el comunicado difundido en redes sociales se detalla: “En ejercicio de estos derechos, se ha interpuesto el correspondiente RECURSO DE APELACIÓN, a fin de que la Sala Penal de Apelaciones del Callao realice una revisión integral de la decisión adoptada en primera instancia”.

La apelación permitirá que los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones del Callao analicen nuevamente las pruebas, argumentos y fundamentos del caso antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

Mientras tanto, Nilver Huarac también pidió prudencia a los medios de comunicación y a la opinión pública en el tratamiento del proceso judicial que enfrenta.

La organización del festival Chimpún Callao

El empresario sostuvo que, al tratarse de una sentencia que aún no es definitiva, es importante evitar conclusiones anticipadas hasta que el sistema judicial concluya todas las etapas correspondientes. El caso que involucra al productor musical forma parte de una investigación más amplia desarrollada por la Fiscalía del Callao, la cual se centró en el manejo de los recursos obtenidos durante la organización del festival Chimpún Callao.

Según la acusación fiscal presentada durante el juicio oral, los implicados habrían concertado acciones para perjudicar económicamente al Estado a través de un esquema relacionado con la venta de entradas del evento. De acuerdo con los argumentos expuestos por la Fiscalía, dicho mecanismo habría permitido que Nilver Huarac obtuviera más de 440 mil soles provenientes de la comercialización de boletos de un espectáculo financiado con recursos públicos.

En el mismo proceso judicial también fueron condenados exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao, quienes habrían tenido participación en las decisiones administrativas vinculadas al evento. Entre los sentenciados figuran los exgerentes regionales María Ramos y Cristian Hernández, además del exjefe de Logística Juan Solís.

El Poder Judicial determinó que estos exfuncionarios reciban seis años de prisión efectiva por su participación en el caso, también bajo la acusación de colusión agravada. En cuanto a Nilver Huarac, la sentencia estableció una pena de nueve años de prisión, al considerar que habría actuado como cómplice primario en el presunto esquema irregular investigado por las autoridades. No obstante, tal como explicó el propio empresario musical en su comunicado, la ejecución de esa condena se encuentra suspendida mientras el caso continúa su recorrido dentro del sistema judicial.

