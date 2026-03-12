Magaly Medina cuestiona a Janet Barboza tras caso Nilver Huarac: “Tirar barro es fácil, cuando deberían mirar en casa”

Magaly Medina reaccionó a la sentencia contra Nilver Huarac y lanzó un duro mensaje en televisión, asegurando que “embarrar a la gente es muy fácil” cuando no se presentan pruebas. Magal

El inicio del programa ‘Magaly TV La Firme’ del 11 de marzo estuvo marcado por un comentario directo de la conductora Magaly Medina, quien abordó uno de los temas que generó mayor repercusión en el ámbito televisivo y judicial durante las últimas horas: la sentencia en primera instancia contra el productor musical Nilver Huarac, expareja de la conductora Janet Barboza.

La periodista introdujo el tema recordando que la noticia había sido difundida la noche anterior y que el caso estaba relacionado con el festival Chimpún Callao, un evento que se realizó con participación de recursos públicos y que terminó siendo investigado por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, Nilver Huarac fue condenado a nueve años de prisión efectiva por el delito de colusión, mientras que exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao recibieron seis años de pena privativa de la libertad. Según la investigación fiscal, los implicados habrían coordinado un esquema que permitió que el empresario obtuviera más de 440 mil soles provenientes de la venta de entradas del evento, pese a tratarse de una actividad financiada con dinero del Estado.

Magaly Medina sobre Janet Barboza y caso Nilver Huarac: “Cuando deberían mirar en su propia casa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Antes de detallar el caso, Magaly Medina utilizó el inicio de su programa para cuestionar a algunas figuras televisivas que, según dijo, suelen hablar de procesos judiciales o investigaciones fiscales sin presentar pruebas concretas.

“Algunas en la televisión que se llenan la boca hablando de juicios fiscales sin ningún tipo de prueba. Porque para hablar de que alguna persona la están investigando por tal o cual cosa, hay que tener por lo menos el expediente judicial, hay que tener una sentencia, hay que tener, eh, todos los antecedentes, hay que mostrarlos. No es que hablar por hablar ni nada, porque embarrar a la gente es muy fácil”, expresó al inicio del espacio.

La conductora insistió en que lanzar acusaciones sin respaldo documental puede resultar dañino para la reputación de las personas y criticó lo que considera una práctica irresponsable dentro de algunos programas de televisión. “Embarrar a la gente es muy fácil. Embarrar a la gente es muy fácil y hay mucha gente irresponsable”, afirmó.

Con un tono irónico y crítico, Magaly Medina también se refirió a quienes —según su punto de vista— utilizan la televisión para atacar a otras personas sin pruebas que respalden sus comentarios.

“Hay esas, esos, esas ‘monas con metralleta’ que suelen hacerlo. Embarran porque les da por embarrar, pobrecitas, pobres, mediocres y frustradas mujeres que jamás alcanzaron el éxito y lo único que ven cuando otras personas tienen todo lo que ellas hubieran deseado en la vida, lo único que les queda es esa posibilidad que tiene el mediocre y el fracasado: tirar barro con ventilador”, manifestó.

Durante su intervención, la conductora añadió que quienes suelen recurrir a ese tipo de comentarios deberían mirar primero sus propios entornos antes de señalar o cuestionar a otros. “Es lo que hacen muchos. Eso es una cosa de lo más fácil que hacen, cuando deberían de más bien mirar en su propia casa, mirarse a sí mismas en el espejo y ver que en casa tenían estos líos”, agregó.

Fue entonces cuando Magaly Medina mencionó directamente el nombre del productor musical Nilver Huarac, explicando que el caso judicial que enfrentaba estaba relacionado con su actividad empresarial vinculada al mundo del espectáculo.

“Y hablo de Nilver Huarac, ¿sí? Ayer dimos la noticia en la noche que este productor musical que hizo las movidas en una época, que era su negocio, porque eso era un programa netamente comercial”, comentó.

La presentadora recordó que el empresario desarrolló durante años un formato de negocio basado en la organización de espectáculos musicales, especialmente en el ámbito de la música chicha y la cumbia, géneros que tuvieron gran popularidad en distintos escenarios del país.

“Se presentaban con grupos de música chicha, de música cumbia, en diferentes escenarios de provincias, ¿no? Y de eso hicieron un programa de televisión y él puso a su mujer a conducir el programa. O sea, así”, relató.

<b>Caso Nilver Huarac en primera instancia</b>

La conductora explicó que la sentencia conocida corresponde a una decisión emitida en primera instancia, lo que significa que el caso aún podría ser revisado por instancias superiores del sistema judicial.

“Entonces, este señor ahora ha sido encontrado culpable por una primera instancia, ciertamente. Están esperando lo que diga la Corte Superior, pero la primera instancia lo ha encontrado culpable y lo ha encontrado culpable y le ha dado una pena de nueve años efectiva”, señaló.

El caso ha generado particular interés mediático debido a la relación pasada entre Nilver Huarac y Janet Barboza, una de las conductoras más conocidas de la televisión peruana. Ambos mantuvieron una relación sentimental en el pasado y tienen un hijo en común, lo que ha provocado que el nombre de la presentadora vuelva a aparecer en la conversación pública a raíz del proceso judicial.

Aunque Magaly Medina no mencionó directamente a Janet Barboza en cada una de sus declaraciones, el contexto del comentario y el historial de diferencias televisivas entre ambas figuras han hecho que muchos interpreten sus palabras como una indirecta hacia la conductora.

El proceso judicial relacionado con el festival Chimpún Callao continúa generando debate, especialmente por tratarse de un evento financiado con recursos públicos. De acuerdo con la tesis fiscal, el sistema utilizado para la venta de entradas habría permitido que el empresario se beneficiara económicamente en un contexto en el que los fondos estatales estaban destinados a la organización del espectáculo.

