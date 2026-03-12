Perú

Oleaje anómalo continuará en la costa peruana hasta el 18 de marzo: utoridades refuerzan advertencias y medidas de prevención

La Marina de Guerra y el Indeci alertan que los maretazos persistirán en diferentes regiones costeras, con riesgo para actividades portuarias, pesqueras y recreativas. Se insta a la población a evitar acercarse a zonas de rompientes y acantilados

Guardar
Oleaje anómalo continuará en el
Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) informó que los oleajes de ligera a fuerte intensidad se mantendrán en el litoral peruano hasta el miércoles 18 de marzo. Este fenómeno continuará afectando tanto al norte, centro y sur del país, con variaciones en la intensidad de las olas a lo largo de la semana.

En el litoral norte, el pronóstico indica la presencia de olas moderadas que disminuirán a ligeras durante la tarde del jueves 12. Sin embargo, se espera un nuevo incremento a moderado desde la noche del viernes 13, para luego descender a ligero el lunes 16.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Huarmey, se mantendrá una condición similar, con oleajes moderados que podrían persistir durante varios días.

El sur del litoral, desde Huarmey hasta San Juan de Marcona y zonas más australes, experimentará un aumento de la intensidad de las olas, que alcanzarán niveles fuertes desde la tarde del viernes 13. Posteriormente, la intensidad disminuirá a moderada el domingo 15 y a ligera el lunes 16.

Estas fluctuaciones pueden generar sorpresas en las comunidades costeras, como ocurre cuando una caravana de vehículos irrumpe de manera repentina en una avenida tranquila.

Precaución en el Callao: cierran
Precaución en el Callao: cierran La Punta y otras zonas turísticas por ingreso del mar | Andina

Medidas preventivas y restricciones

Frente a la continuidad de los oleajes anómalos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población y autoridades locales a reforzar las medidas de prevención y a evitar la exposición en zonas de mayor riesgo.

La Municipalidad Distrital de San Bartolo dispuso el cierre temporal de los balnearios bajo su jurisdicción y restringió las actividades recreativas, deportivas y de pesca en la franja costera, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El Indeci y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) recomendaron la suspensión de actividades portuarias y el aseguramiento de embarcaciones, así como el retiro de flotas pequeñas a tierra firme.

La población debe respetar los cierres de playas, evitar ingresar al mar y seguir las indicaciones de las autoridades municipales, personal de seguridad y Capitanía de Puerto. Mantenerse informado a través de canales oficiales es clave para reducir riesgos y evitar accidentes.

El monitoreo de los departamentos costeros es permanente, con actualizaciones constantes sobre la evolución del fenómeno. La Dirección de Hidrografía y Navegación advierte que en los casos más intensos, las olas pueden triplicar su tamaño habitual, aunque en la mayoría de episodios el aumento será del 50%.

Recomendaciones

Las instituciones involucradas subrayan que el origen de los maretazos se relaciona con factores meteorológicos y oceanográficos, como variaciones bruscas en la presión atmosférica y vientos intensos en el océano Pacífico que transmiten energía a lo largo de miles de kilómetros. Este proceso puede generar impacto repentino y elevar el riesgo para bañistas, pescadores artesanales, deportistas náuticos y habitantes de comunidades costeras.

El Indeci insiste en la importancia de evitar la exposición directa durante el periodo de riesgo y asumir con responsabilidad las recomendaciones oficiales. Estas medidas buscan reducir daños personales y materiales, promoviendo la seguridad en una etapa marcada por la persistencia de los oleajes en el litoral peruano hasta el 18 de marzo.

Temas Relacionados

Oleaje anómaloMarina de GuerraCosta peruanaperu-noticias

Más Noticias

Mario Hart se pronuncia sobre rumores de separación con Korina Rivadeneira: “El matrimonio tiene altibajos”

El piloto aclaró los rumores y reconoció que existen altibajos en el matrimonio y defendió su derecho a mantener la privacidad familiar.

Mario Hart se pronuncia sobre

Día Internacional de los Tuiteros: desde cuándo y por qué se celebra esta fecha y su impacto global

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Tuiteros, una fecha creada por la propia comunidad digital en 2012 para destacar el papel de los usuarios de X en la difusión de noticias, ideas y movimientos sociales

Día Internacional de los Tuiteros:

Chiclayo impulsa registro del cabrito a la chiclayana como Especialidad Tradicional Garantizada para preservar su receta e identidad

Autoridades regionales, cocineros y organismos del sector turismo impulsan el reconocimiento del platillo para proteger su método de preparación y fortalecer su promoción como atractivo gastronómico

Chiclayo impulsa registro del cabrito

La contundente respuesta de Manuel Barreto sobre si será el nuevo asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana

La ‘Muñeca’ ratificó su liderazgo exclusivo en la Unidad Técnica de Menores, en momentos en que la selección absoluta inicia un nuevo proceso de preparación internacional

La contundente respuesta de Manuel

Gonzalo Bueno, entre los ocho mejores del Challenger de Santiago: rival definido por el pase a semifinales

La segunda raqueta peruana firmó una sólida actuación en el duelo estelar de la jornada al vencer en sets corridos al italiano Franco Agamenone

Gonzalo Bueno, entre los ocho
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco, nuevo titular

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart se pronuncia sobre

Mario Hart se pronuncia sobre rumores de separación con Korina Rivadeneira: “El matrimonio tiene altibajos”

Así fue la intensa historia de amor y desafíos entre Federico Salazar y Katia Condos: de la complicidad al adiós

‘Mistura’ en EE.UU. y Reino Unido: productor Iván Orlic refuerza la presencia del cine peruano en mercados internacionales

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: “No echen al agua 30 años”

Pamela Franco, Christian Cueva, Vania Bludau y Leonard León se unen para apoyar emprendimiento de la hija de Christian Domínguez

DEPORTES

Día Internacional de los Tuiteros:

Día Internacional de los Tuiteros: desde cuándo y por qué se celebra esta fecha y su impacto global

La contundente respuesta de Manuel Barreto sobre si será el nuevo asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana

Gonzalo Bueno, entre los ocho mejores del Challenger de Santiago: rival definido por el pase a semifinales

Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido

Sporting Cristal recibirá millonaria cifra por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026