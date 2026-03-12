Oleaje anómalo continuará en la costa peruana hasta el 18 de marzo: utoridades refuerzan advertencias y medidas de prevención

Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) informó que los oleajes de ligera a fuerte intensidad se mantendrán en el litoral peruano hasta el miércoles 18 de marzo. Este fenómeno continuará afectando tanto al norte, centro y sur del país, con variaciones en la intensidad de las olas a lo largo de la semana.

En el litoral norte, el pronóstico indica la presencia de olas moderadas que disminuirán a ligeras durante la tarde del jueves 12. Sin embargo, se espera un nuevo incremento a moderado desde la noche del viernes 13, para luego descender a ligero el lunes 16.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Huarmey, se mantendrá una condición similar, con oleajes moderados que podrían persistir durante varios días.

El sur del litoral, desde Huarmey hasta San Juan de Marcona y zonas más australes, experimentará un aumento de la intensidad de las olas, que alcanzarán niveles fuertes desde la tarde del viernes 13. Posteriormente, la intensidad disminuirá a moderada el domingo 15 y a ligera el lunes 16.

Estas fluctuaciones pueden generar sorpresas en las comunidades costeras, como ocurre cuando una caravana de vehículos irrumpe de manera repentina en una avenida tranquila.

Precaución en el Callao: cierran La Punta y otras zonas turísticas por ingreso del mar | Andina

Medidas preventivas y restricciones

Frente a la continuidad de los oleajes anómalos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población y autoridades locales a reforzar las medidas de prevención y a evitar la exposición en zonas de mayor riesgo.

La Municipalidad Distrital de San Bartolo dispuso el cierre temporal de los balnearios bajo su jurisdicción y restringió las actividades recreativas, deportivas y de pesca en la franja costera, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El Indeci y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) recomendaron la suspensión de actividades portuarias y el aseguramiento de embarcaciones, así como el retiro de flotas pequeñas a tierra firme.

La población debe respetar los cierres de playas, evitar ingresar al mar y seguir las indicaciones de las autoridades municipales, personal de seguridad y Capitanía de Puerto. Mantenerse informado a través de canales oficiales es clave para reducir riesgos y evitar accidentes.

El monitoreo de los departamentos costeros es permanente, con actualizaciones constantes sobre la evolución del fenómeno. La Dirección de Hidrografía y Navegación advierte que en los casos más intensos, las olas pueden triplicar su tamaño habitual, aunque en la mayoría de episodios el aumento será del 50%.

Recomendaciones

Las instituciones involucradas subrayan que el origen de los maretazos se relaciona con factores meteorológicos y oceanográficos, como variaciones bruscas en la presión atmosférica y vientos intensos en el océano Pacífico que transmiten energía a lo largo de miles de kilómetros. Este proceso puede generar impacto repentino y elevar el riesgo para bañistas, pescadores artesanales, deportistas náuticos y habitantes de comunidades costeras.

El Indeci insiste en la importancia de evitar la exposición directa durante el periodo de riesgo y asumir con responsabilidad las recomendaciones oficiales. Estas medidas buscan reducir daños personales y materiales, promoviendo la seguridad en una etapa marcada por la persistencia de los oleajes en el litoral peruano hasta el 18 de marzo.