Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo: en aparente ebriedad, agredió a ciudadano y acabó en comisaría

El polémico legislador Darwin Espinoza volvió a protagonizar un escándalo al agredir a un ciudadano, aparentemente en estado de ebriedad, según un adelanto del programa Beto a Saber de Willax. Las imágenes completas del incidente se emitirán este jueves por la noche.

De acuerdo con el avance difundido, Espinoza ejerció el ataque al ciudadano después de cuestionarlo por su labor parlamentaria. Tras el hecho, ambos acudieron a una comisaría. El espacio que conduce el periodista Beto Ortiz mostró al congresista saliendo de la dependencia policial en compañía del denunciante, quien presentaba una venda y signos de sangrado.

Hasta el momento, el parlamentario no ha emitido comentarios al respecto, aunque se le observó en la sesión plenaria durante la votación de un dictamen que otorga beneficios de compensación por tiempo de servicios (CTS) y gratificación a trabajadores con contrato administrativo de servicios (CAS).

Espinoza fue expulsado de la bancada de Acción Popular tras ser vinculado al grupo denominado ‘Los Niños’, conformado por congresistas señalados de respaldar la gestión del expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios y cargos públicos, y actualmente integra el grupo de Podemos Perú.

También fue vinculado a una red de corrupción y tráfico de influencias que favorecía a empresarios pesqueros a cambio de sobornos, un caso en el que también estuvo involucrada la empresaria investigada Sada Goray, según Cuarto Poder.

El dominical expuso conversaciones que evidencian la injerencia de Espinoza en el Ministerio de la Producción, donde su cuñado Javier Pérez Reyes ejercía como director de pesca, y a quien solicitaba supervisar documentos y contratar personas de su entorno.

Posteriormente, una investigación de Punto Final detalló que el legislador utilizó recursos del Congreso para promover la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. Su despacho pidió 10.000 hojas bond para imprimir fichas de afiliación y habría usado la oficina parlamentaria para almacenar materiales de recolección de firmas. Además, tres empleados contratados con fondos públicos participaron en esa tarea durante su horario laboral.

Se detectó un elevado número de consultas al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde una cuenta vinculada al congresista, tras lo cual el organismo suspendió dicha cuenta.

En 2024, además, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Espinoza y la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú), bajo sospecha de intercambio de favores.

A mediados del año pasado, el congresista gestionó una licencia y viajó a Quito junto a su esposa para asistir al encuentro entre Alianza Lima y U. Católica. Según las normas parlamentarias, los permisos pueden concederse por motivos oficiales, salud o asuntos personales.

Cuando se trata de viajes privados, la autorización no es remunerada y requiere aprobación de la Mesa Directiva. Además, solo una décima parte de los integrantes puede ausentarse al mismo tiempo, salvo que existan razones excepcionales.