Perú

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo: en aparente ebriedad, agredió a ciudadano y acabó en comisaría

El programa Beto a Saber difundió imágenes en las que el legislador, investigado por presuntos hechos de corrupción, sale de una comisaría junto al ciudadano agredido

Guardar
Darwin Espinoza, congresista vinculado a
Darwin Espinoza, congresista vinculado a diversos escándalos, fue captado agrediendo a un ciudadano, aparentemente bajo los efectos del alcohol, según un adelanto televisivo; las imágenes completas serán difundidas próximamente

El polémico legislador Darwin Espinoza volvió a protagonizar un escándalo al agredir a un ciudadano, aparentemente en estado de ebriedad, según un adelanto del programa Beto a Saber de Willax. Las imágenes completas del incidente se emitirán este jueves por la noche.

De acuerdo con el avance difundido, Espinoza ejerció el ataque al ciudadano después de cuestionarlo por su labor parlamentaria. Tras el hecho, ambos acudieron a una comisaría. El espacio que conduce el periodista Beto Ortiz mostró al congresista saliendo de la dependencia policial en compañía del denunciante, quien presentaba una venda y signos de sangrado.

Hasta el momento, el parlamentario no ha emitido comentarios al respecto, aunque se le observó en la sesión plenaria durante la votación de un dictamen que otorga beneficios de compensación por tiempo de servicios (CTS) y gratificación a trabajadores con contrato administrativo de servicios (CAS).

Espinoza fue expulsado de la bancada de Acción Popular tras ser vinculado al grupo denominado ‘Los Niños’, conformado por congresistas señalados de respaldar la gestión del expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios y cargos públicos, y actualmente integra el grupo de Podemos Perú.

El incidente se produjo después
El incidente se produjo después de que el ciudadano cuestionó la labor parlamentaria de Espinoza; ambos acudieron a una comisaría y el denunciante presentó lesiones visibles

También fue vinculado a una red de corrupción y tráfico de influencias que favorecía a empresarios pesqueros a cambio de sobornos, un caso en el que también estuvo involucrada la empresaria investigada Sada Goray, según Cuarto Poder.

El dominical expuso conversaciones que evidencian la injerencia de Espinoza en el Ministerio de la Producción, donde su cuñado Javier Pérez Reyes ejercía como director de pesca, y a quien solicitaba supervisar documentos y contratar personas de su entorno.

Posteriormente, una investigación de Punto Final detalló que el legislador utilizó recursos del Congreso para promover la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. Su despacho pidió 10.000 hojas bond para imprimir fichas de afiliación y habría usado la oficina parlamentaria para almacenar materiales de recolección de firmas. Además, tres empleados contratados con fondos públicos participaron en esa tarea durante su horario laboral.

Se detectó un elevado número de consultas al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde una cuenta vinculada al congresista, tras lo cual el organismo suspendió dicha cuenta.

Espinoza, expulsado de Acción Popular
Espinoza, expulsado de Acción Popular por su presunta relación con el grupo ‘Los Niños’ y actualmente en Podemos Perú, ha sido señalado por respaldar al expresidente Pedro Castillo a cambio de favores políticos

En 2024, además, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Espinoza y la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú), bajo sospecha de intercambio de favores.

A mediados del año pasado, el congresista gestionó una licencia y viajó a Quito junto a su esposa para asistir al encuentro entre Alianza Lima y U. Católica. Según las normas parlamentarias, los permisos pueden concederse por motivos oficiales, salud o asuntos personales.

Cuando se trata de viajes privados, la autorización no es remunerada y requiere aprobación de la Mesa Directiva. Además, solo una décima parte de los integrantes puede ausentarse al mismo tiempo, salvo que existan razones excepcionales.

Temas Relacionados

Darwin Espinozaperu-politicaCongreso de la República

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO

Leao Butrón postula a Alejandro Duarte a la selección peruana: “Es el arquero más técnico de los últimos años del fútbol local”

El otrora guardameta de Alianza Lima se decantó por el llamado de ‘Ale’, de quien tiene un alto concepto por su madurez. “Si agarra ritmo puede entrar en ese grupito”, dijo

Leao Butrón postula a Alejandro

Sparta Praga de Oliver Sonne cayó 2-1 ante el AZ Alkmaar en la ida de los octavos de final de la Conference League 2006

El peruano jugó todo el partido como titular en la derrota de su equipo, que ahora deberá revertir el marcador el 19 de marzo en el Generali Arena si quiere avanzar en el certamen

Sparta Praga de Oliver Sonne

Hallan cuerpo de joven futbolista que desapareció hace 11 días tras ser arrastrado por el mar en Huacho

El hallazgo se produjo en la playa Hornillos, donde pescadores alertaron sobre la presencia de un cuerpo varado entre las peñas

Hallan cuerpo de joven futbolista

Enfermedad renal crónica avanza en silencio: diabetes, hipertensión y mala alimentación están entre los principales riesgos

Especialistas advierten que muchos casos se detectan tarde. Reducir el consumo de sal, controlar enfermedades metabólicas y mantener una alimentación equilibrada puede ayudar a prevenir daños irreversibles en los riñones

Enfermedad renal crónica avanza en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: Congreso rechaza nueva

Delia Espinoza: Congreso rechaza nueva inhabilitación por 10 años

José Arista confirma la influencia de César Acuña en el gobierno de Dina Boluarte: “Él colocó al contralor y al presidente de la SBS”

Rafael Vela afirma que su suspensión es un “mensaje de terror” para quienes investigan al poder y una presión para que renuncie

Rafael López Aliaga desata una ola de críticas por señalar que en los cuarteles se la pasan “haciendo estupideces”

Keiko Fujimori considera a Michelle Bachelet una “gran representante” ante la ONU: “Habría consenso en el Perú para respaldar su candidatura”

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: Canales de

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

Katia Condos y su fuerte reacción al ser consultada sobre su separación de Federico Salazar: “Todo está en el comunicado”

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Es un momento sensible”

Pamela López desconcertada tras enterarse de su ruptura con Paul Michael por comunicado: “Me tomó por sorpresa”

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: “No echen al agua 30 años”

DEPORTES

Leao Butrón postula a Alejandro

Leao Butrón postula a Alejandro Duarte a la selección peruana: “Es el arquero más técnico de los últimos años del fútbol local”

Sparta Praga de Oliver Sonne cayó 2-1 ante el AZ Alkmaar en la ida de los octavos de final de la Conference League 2006

SAFAP denuncia falta de garantías laborales en la organización de la Liga 2 para la temporada 2026 y exige cambios estructurales

Irán se niega a participar en el Mundial 2026: qué selección ocuparía su lugar, según la normativa FIFA

Erick Noriega eleva su cotización e iguala a Oliver Sonne como el futbolista peruano más valioso de la actualidad