Racionamiento de combustibles: Indecopi intensifica operativos para vigilar precios y abastecimiento

Autoridades refuerzan la supervisión en mercados, terminales terrestres y estaciones de servicio para detectar posibles irregularidades en precios y garantizar que los consumidores reciban información clara sobre el costo de los combustibles

Las acciones tienen como objetivo evitar prácticas que perjudiquen la economía de los consumidores y asegurar el acceso a bienes y servicios. Foto: EasyGas

Ante el racionamiento de combustibles, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) reforzó los operativos de fiscalización en diversas zonas del país. Las intervenciones buscan prevenir prácticas que afecten la economía de los consumidores y garantizar el acceso a bienes y servicios.

Las supervisiones se realizan en mercados de abastos, terminales terrestres y estaciones de servicio, donde se verifica el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y la información que se comunica a los usuarios sobre precios y condiciones de venta.

Coordinación con entidades del Estado

En su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Indecopi convocó de urgencia a representantes del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La entidad indicó que esta coordinación busca reforzar las acciones de supervisión y sanción frente a posibles irregularidades relacionadas con el acceso a bienes esenciales que puedan afectar a transportistas y usuarios.

Supervisión en mercados y terminales

Los operativos también se ampliaron a mercados de abastos y terminales terrestres. En estos espacios se verifica que no se registren prácticas que alteren los precios de productos de la canasta básica ni incrementos en el costo de los pasajes.

Las acciones de fiscalización también se extendieron a mercados de abastos y terminales terrestres. Foto: Google Maps

Según informó la institución, estas acciones forman parte de las labores de control que se realizan durante el racionamiento de combustibles para detectar posibles irregularidades en la comercialización de bienes y servicios.

Diferencia de precios en estación de servicio

Durante una intervención conjunta con la Fiscalía, personal de la Oficina Regional del Indecopi en Chimbote inspeccionó la estación de servicio PGYG, ubicada en la provincia del Santa, en la región Áncash.

En la revisión se detectó que el establecimiento anunciaba el precio del gasohol regular a S/ 16,51 en su panel exterior, mientras que en el surtidor y en la boleta se cobraba S/ 17,51. La entidad indicó que esta diferencia por galón constituiría una posible vulneración al deber de idoneidad y al derecho de los consumidores a recibir información veraz.

Canales para reportar irregularidades

Indecopi recordó que los ciudadanos pueden reportar posibles irregularidades a través de la plataforma Reclama Virtual o mediante su correo electrónico institucional.

La institución precisó que los reportes serán evaluados técnicamente y, si se detectan indicios de infracciones administrativas, se iniciarán las investigaciones correspondientes. Asimismo, cuando se presuma la comisión de delitos, la información será remitida al Ministerio Público para las acciones penales respectivas.

Durante un operativo realizado junto con la Fiscalía, personal de la Oficina Regional del Indecopi en Chimbote efectuó una inspección en la estación de servicio PGYG. Foto: CanalB

Precios de las gasolinas y del diésel no disminuirán al término de los 14 días

Carlos Puente, director de Agesp, explicó a Infobae Perú que la actual situación afecta de manera distinta al gas natural, al GLP y a los combustibles líquidos. Señaló que el gas natural y el GLP se vieron impactados directamente por la rotura del ducto de Camisea, lo que interrumpió el suministro hacia Lima y otras regiones del país.

El dirigente indicó que, si la reparación del ducto se concreta dentro de los plazos anunciados, el abastecimiento de GLP y gas natural podría restablecerse. No obstante, advirtió que la situación de las gasolinas y el diésel responde a un problema previo y de mayor complejidad.

Según explicó, la escasez de estos combustibles comenzó a percibirse desde diciembre, se intensificó durante enero y febrero y terminó agravándose con la emergencia registrada en el ducto. A ello se sumó que varios camiones cisterna que antes transportaban GLP y GNV pasaron a abastecer gasolinas y diésel.

Este cambio en la logística generó congestión en las islas de despacho y largas filas en las estaciones de servicio. En ese contexto, Puente señaló que, aunque el desabastecimiento de GLP y gas natural podría resolverse dentro del plazo estimado por el Gobierno y los operadores de Camisea, las dificultades para el suministro de gasolinas y diésel podrían extenderse por más tiempo.

