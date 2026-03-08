A Perú se le acaba el tiempo para impedir el ingreso masivo de cierres chinos: Indecopi impone fecha límite para examen antidumping

La Comisión de Dumping del Indecopi inició el examen de las medidas antidumping sobre cierres de cremallera y sus partes originarios de China por expiración de derechos.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi dispuso el inicio del procedimiento de examen por expiración de las medidas antidumping aplicadas a las importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarios de la República Popular China.

Según la Resolución N° 035-2026/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial El Peruano, esta decisión responde a la solicitud presentada por Corporación Rey S.A., que busca evitar la supresión de los derechos antidumping vigentes cuando se cumplan cinco años de su imposición.

Inician revisión de medidas antidumping a cierres de cremallera de China

La resolución, adoptada el 20 de febrero de 2026, se apoya en los requisitos del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el artículo 60 del Reglamento Antidumping nacional.

Según la Comisión, existen indicios razonables de que el dumping y el daño a la producción nacional podrían continuar o repetirse si se eliminan los derechos impuestos en 2021.

China representó el 89% del mercado peruano de cierres de cremallera entre enero de 2022 y agosto de 2025, según cifras oficiales.

El diario oficial El Peruano detalla que los derechos antidumping originales sobre cierres y sus partes de origen chino fueron establecidos por Resolución Nº 293-2021/CDB-INDECOPI y ampliados a productos provenientes de Malasia, Taiwán, Indonesia y Tailandia tras procesos de elusión, aun si no se declaraban como originarios de esos países.

La medida vigente afecta importaciones de cierres y sus partes que según Indecopi, representaron en promedio el 88,9% del mercado peruano entre enero de 2022 y agosto de 2025, pese a una reducción acumulada de 20,4% en ese periodo.

Solicitan mantener derechos antidumping al cumplirse 5 años de vigencia

El análisis técnico, plasmado en el Informe Nº 016-2026/CDB-INDECOPI, sostiene que China se mantiene como el principal proveedor mundial de cierres de cremallera y que el país concentra cerca del 76% del volumen total global exportado en el periodo observado.

Durante esos tres años, el precio promedio de las importaciones peruanas de cierres y sus partes de origen chino cayó 11,9% a nivel FOB y 11,5% nacionalizado.

El proceso busca determinar si eliminar las medidas antidumping sobre cierres de cremallera podría generar la reaparición del dumping y daños a la industria peruana.

Según la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, el comportamiento de los principales indicadores económicos de la producción nacional, como ventas internas o participación de mercado, fue mixto, mientras que otros como producción, productividad, empleo y uso de la capacidad instalada experimentaron reducciones acumuladas de hasta 35,2%.

Según el informe de dicho grupo de trabajo, el 60% del mercado peruano de estos productos quedó cubierto por importaciones de origen chino en el periodo analizado.

Indecopi detecta indicios de posible daño si se eliminan derechos a importaciones chinas

De acuerdo con el procedimiento anunciado, los derechos antidumping seguirán aplicándose hasta que se resuelva el examen y se determine si la eliminación de la medida generaría o no un riesgo de daño a la industria local.

La comisión invita a las partes interesadas a apersonarse al procedimiento y presentar pruebas o alegatos durante los seis meses posteriores a la publicación de la resolución. El plazo puede prorrogarse por tres meses adicionales.

La medida, que también fue ampliada en años recientes a otros países como Malasia, Taiwán, Indonesia y Tailandia, se mantiene vigente mientras dure el proceso de revisión. El informe completo y los detalles del procedimiento están disponibles en el portal institucional de Indecopi.