Minem explica cómo pagará el bono de 120 soles a taxistas por la crisis del GNV

El bono está dirigido a conductores que utilizan GNV y se encuentran registrados en la ATU u otros padrones oficiales. (Crédito: YT/@ATV)

En medio de la crisis energética por la falta escasez de GNV en el país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se otorgará un bono de S/120 dirigido a taxistas que utilizan este combustible, como parte de las medidas adoptadas para disminuir el impacto ante la falta del recurso.

En conversación con ATV, Ricardo Villavicencio, director de Comercialización de Hidrocarburos, explicó que el beneficio busca compensar a los conductores que vieron afectada su actividad debido a las dificultades en el abastecimiento de gas natural. Según indicó, se estima que alrededor de 85 mil taxistas podrán acceder a este apoyo económico contemplado en las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Gobierno entregará bono de S/120 a taxistas con GNV como descuento en recargas de combustible. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Requisitos para acceder al beneficio

Durante la entrevista televisiva, Villavicencio precisó que el bono está dirigido a conductores que cumplan con ciertos requisitos. Entre ellos, figurar en los registros de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) u otros padrones oficiales, además de operar con vehículos que utilicen gas natural vehicular.

Asimismo, el beneficio está previsto para taxistas que desarrollan sus actividades en Lima, Callao e Ica, zonas que concentran gran parte del parque automotor que utiliza este tipo de combustible. El funcionario señaló que estos criterios permitirán identificar a los beneficiarios a partir de la información disponible en las bases de datos institucionales.

Conoce cómo obtener permiso de la ATU para brindar servicio de Taxi en Lima y Callao. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Forma de entrega del bono

El representante del Minem también aclaró que el bono no será entregado en efectivo a los conductores. En lugar de ello, el beneficio se aplicará mediante un descuento directo al momento de cargar gas natural en los establecimientos de abastecimiento.

De acuerdo con la explicación brindada en la entrevista, un taxista suele destinar alrededor de 30 soles por cada carga de combustible. Bajo ese cálculo, los S/120 del bono permitirían cubrir aproximadamente cuatro recargas de GNV, reduciendo temporalmente el gasto de los conductores en combustible.

Suministro de gas natural vehicular se elevará a 80 millones de pies cúbicos diarios, informa Denisse Miralles. (Foto: Agencia Andina)

Implementación del programa y fecha estimada

La administración del beneficio estará a cargo del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), entidad responsable de coordinar con las instituciones que poseen los registros de taxistas para identificar a los beneficiarios. Según el Minem, este proceso permitirá aplicar el bono de manera directa sin necesidad de que los conductores realicen un trámite adicional.

El funcionario agregó que la puesta en marcha del programa depende del restablecimiento del suministro de gas natural, el cual se prevé para el 15 de marzo. A partir de esa fecha se espera que el bono pueda comenzar a aplicarse progresivamente en los establecimientos de abastecimiento de GNV.

La crisis del gas natural ya afecta a miles de familias, taxistas y podría extenderse. Es tan grave que movería la inflación para marzo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Crisis de GNV acabaría esta semana

La crisis del Gas Natural Vehicular (GNV) en Perú muestra señales de una pronta resolución tras la reparación del ducto de Camisea, según informó el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro. Los trabajos en el gasoducto registran un avance del 52%, lo que abre la posibilidad de restablecer el suministro de GNV a vehículos particulares y taxis durante el fin de semana. El Gobierno ha destacado que la llegada de los tubos restantes, que pesan cerca de 10 toneladas y son trasladados en helicópteros, permitirá finalizar la reparación e iniciar la operación progresiva de las tuberías.

No obstante, la situación no implica el fin total de los problemas en el sector de combustibles. La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP), representada por Carlos Puente, advirtió que la escasez de combustibles como la gasolina podría extenderse más allá del plazo estimado por el Gobierno. Puente sostuvo que el precio del galón de gasolina podría alcanzar los S/30 en el mercado nacional. Las dificultades para abastecerse de gasolina y diésel se originaron antes de la emergencia actual y se han agravado a raíz de la rotura del ducto, afectando tanto el transporte público como el de carga.

La reparación del tubo estaría a un 48%, pero esto no acabaría con las crisis de precios a causa de escasez de gasolina. - Crédito Andina

El ministro Alfaro solicitó comprensión a la ciudadanía y subrayó que las labores de reparación se ejecutan sin interrupciones. El restablecimiento del sistema contempla la reanudación paulatina del flujo de gas, que tarda entre 12 y 16 horas en llegar a la ciudad una vez activado. Mientras tanto, la crisis impacta en la economía familiar debido al alza del transporte y los alimentos, un efecto que se refleja en la inflación de marzo. La normalización del GNV podría aliviar parcialmente el panorama, aunque la crisis de combustibles en Perú continúa sin una solución definitiva.