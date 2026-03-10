Perú

Ministro de Energía y Minas admite dificultades para enfrentar crisis energética: “Nadie estaba preparado para esto”

Ángelo Alfaro envió un mensaje de calma a la ciudadanía y aseguró que el 14 de marzo todos volverán a tener gas

“Nadie estaba preparado”. Con estas palabras, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, reconoció que la respuesta del gobierno de José María Balcázar ante el desabastecimiento de combustible y la crisis energética que atraviesa el Perú no está dando los resultados esperados.

En entrevista con TV Perú, Alfaro señaló que el Ejecutivo empezó a trabajar desde el primer día para atender la emergencia originada por la deflagración de un ducto en Megantoni, Cusco. Sin embargo, pese a las medidas adoptadas, el impacto de la falta de GNV y GLP parece agravarse conforme pasan los días.

“Llamándoles siempre a la calma. Estamos manejando esta crisis, lamentablemente, no con tan buenos resultados por una simple razón: Nadie estaba preparado para esto, absolutamente nadie”, expresó.

Gobierno enfrenta crisis energética con resultados limitados, admite ministro

Garantiza gas el 14 de marzo

La deflagración en Megantoni ocurrió el 1 de marzo. En ese momento, la empresa Transportadora de Gas del Perú anunció que la reparación y el restablecimiento del servicio tomarían alrededor de dos semanas. Es decir, si los trabajos avanzaban con normalidad, el ducto estaría reparado el 14 de marzo.

Sobre este punto existían algunas dudas, ya que las condiciones climáticas de la zona dificultaban que el cronograma de las labores de reparación pudiera cumplirse. No obstante, el titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que el servicio se restablecerá en la fecha prevista.

“El representante de TGP me indica que ha amanecido el clima excelente hoy día en la zona de trabajo, lo cual es una muy buena noticia. Significa que prácticamente hoy día van a avanzar a todo dar con lo último que queda de poner los ductos (...) Podemos decirle a la población que esté tranquila, que con toda seguridad el día 14 ya deben estar teniendo el gas en sus hogares”, agregó.

GLP supera los 12 soles: mototaxis paralizadas y largas colas en grifos| Latina Noticias

Llamado de atención e investigaciones

El derrame en Cusco desnudó la fragilidad de la seguridad energética en el Perú. Los grifos se llenan de largas filas de choferes que esperan poder abastecer sus vehículos, mientras la ciudadanía siente el impacto en el aumento del precio de los pasajes y de los alimentos.

Para el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), debería realizarse una investigación exhaustiva para determinar por qué grandes proyectos energéticos terminan paralizándose o nunca llegan a concretarse.

Avanzan trabajos para reparar ducto de gas afectado por deflagración en Megantoni, Cusco. (Foto: Captura video:Canal N)

Según explicó el funcionario, un accidente de esta magnitud podría volver a ocurrir, ya que actualmente solo existe un ducto que distribuye el gas. Asimismo, recordó que el segundo oleoducto fue paralizado en medio de un escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht.

¿Seguirá el desabastecimiento de combustible?

Pese a las palabras del ministro, Carlos Puente, director del Consejo Directivo de la Asociación de Grifos del Perú, alertó que la crisis energética no solo afecta al GLP y al GNV, sino que podría impactar en otros combustibles que se venden en los grifos.

“Pero el problema real no va a ser el GLP y el GNV. El problema real es que pasado esta fecha, probablemente sigan faltando los combustibles líquidos, es decir, la gasolina premium, la gasolina regular y el diésel”, sostuvo.

Taxistas y mototaxistas anuncian que se irán al paro de transportes anunciado para este 12 de marzo. Panamericana TV

Según explicó, la reparación del ducto no garantizará necesariamente el abastecimiento de estos combustibles. En ese sentido, recordó que la Asociación de Grifos del Perú ya había advertido sobre el riesgo de escasez desde semanas atrás.

“La Asociación de Grifos, desde febrero, viene mandándole cartas al Ministerio de Energía y Minas expresándole nuestra preocupación por la escasez de combustible, por la asignación de cuotas de los proveedores a los grifos y por el alza constante de precios”, señaló.

