José Balcázar se reunió con Richard Rojas, secretario de Perú Libre investigado por el caso “Dinámicos del Centro”

El dirigente y candidato a diputado por Perú Libre es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, en un caso vinculado al financiamiento de la campaña presidencial del partido

Richard Rojas, investigado por el
Richard Rojas, investigado por el caso “Dinámicos del Centro”, visitó cuatro veces a José Balcázar en Palacio. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El presidente de transición del Perú, José María Balcázar, sostuvo una reunión en el Despacho Presidencial con Richard Rojas García, secretario nacional de Perú Libre, quien también es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el caso conocido como “Dinámicos del Centro”. Según informó Latina Noticias, el encuentro se registró el 10 de marzo alrededor de las 9:40 a. m., según el registro oficial de visitas a Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el citado medio, Rojas permaneció en el despacho del mandatario hasta las 10:26 a. m., lo que representa una reunión de aproximadamente 46 minutos. La visita ocurrió antes de una conferencia de prensa en la que el jefe de Estado informó sobre modificaciones en las medidas de emergencia adoptadas tras la afectación de un ducto en el distrito de Megantoni, en la región Cusco.

Richard Rojas, investigado por el
Richard Rojas, investigado por el caso “Dinámicos del Centro”, visitó cuatro veces a José Balcázar en Palacio. (Foto: FB/@Richard Rojas)

Cuatro visitas en las primeras semanas de gobierno

La reunión del 10 de marzo no fue la única entre el mandatario y el dirigente de Perú Libre. Según el registro de visitas revisado durante los primeros 20 días de gestión presidencial, Rojas acudió al Despacho Presidencial en cuatro ocasiones. Estas reuniones se realizaron en distintos momentos del proceso político que atraviesa el Ejecutivo.

Las dos primeras visitas se registraron el 20 de febrero, cuando aún no se había conformado de manera definitiva el gabinete ministerial. En ese contexto, el propio Rojas declaró a la prensa que el presidente buscaba integrar un equipo ministerial que contara con respaldo político y consenso entre diversos sectores.

Registro de visitas revela cuatro
Registro de visitas revela cuatro reuniones entre José Balcázar y Richard Rojas, dirigente de Perú Libre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB:@Richard Rojas)

Reuniones tras nuevo gabinete

El tercer encuentro ocurrió el 27 de febrero, pocos días después de que juramentara el gabinete encabezado por Denisse Miralles. Esta visita se produjo en un escenario político marcado por la reorganización del Ejecutivo y la definición de las primeras medidas de gobierno.

La cuarta reunión se realizó el 10 de marzo, fecha en la que Rojas acudió nuevamente a Palacio de Gobierno luego de participar en una entrevista en un medio de comunicación, según linformó Latina Noticias. En dicha intervención, el dirigente señaló que durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo ingresó en diversas ocasiones a la sede del Ejecutivo sin que esas visitas fueran registradas en la agenda oficial del Despacho Presidencial.

Palacio de Gobierno
Palacio de Gobierno

Investigado en el caso “Dinámicos del Centro”

Richard Rojas García es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso “Dinámicos del Centro”, proceso que indaga un supuesto esquema de financiamiento irregular relacionado con actividades vinculadas al partido Perú Libre.

De acuerdo con el citado medio, la hipótesis de la Fiscalía, el dirigente habría participado en el presunto financiamiento de la campaña presidencial del partido mediante recursos cuyo origen es materia de investigación. El Ministerio Público sostiene que estas operaciones estarían relacionadas con movimientos de dinero asociados al líder del partido, Vladimir Cerrón, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Dirigente de Perú Libre investigado
Dirigente de Perú Libre investigado por el caso “Dinámicos del Centro” visitó cuatro veces a Balcázar en 20 días de gobierno. (Foto: Justicia TV)

Situación judicial del dirigente político

En el marco de esta investigación, la Fiscalía solicitó en 2021 un impedimento de salida del país contra Rojas por seis meses, medida que posteriormente fue ampliada por decisión judicial. Esta disposición estuvo vigente mientras se realizaban diligencias destinadas a rastrear el origen y destino de los fondos investigados.

Actualmente, el dirigente político continúa bajo investigación, aunque no cuenta con una condena ni con restricciones vigentes para salir del país. El caso sigue en etapa de esclarecimiento mientras el Ministerio Público mantiene las indagaciones para determinar responsabilidades en el presunto esquema de financiamiento irregular.

