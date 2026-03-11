Perú

José María Balcázar recibe a Tomás Aladino Gálvez en medio de crisis presupuestal: Fiscalía necesita S/ 677 millones

Tal como adelantó Infobae Perú, en este encuentro se abordó la crisis financiera que atraviesa la institución

José María Balcázar y Tomás Aladino Gálvez se reunieron en Palacio de Gobierno

El lunes 9 de marzo, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, se reunió con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno del Perú. El titular del Ministerio Público del Perú llegó a la sede del Ejecutivo a las 9:40 de la mañana y el encuentro se prolongó hasta las 11:03 a.m.

Sobre esta cita, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, declaró a Infobae Perú que, entre otros temas, se esperaba abordar el grave problema presupuestal que atraviesa el Ministerio Público.

En el despacho presidencial también participaron la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Ana Velarde Roa, y el gerente general del Ministerio Público, César Enríquez Gutiérrez.

José María Balcázar y Tomás Aladino Gálvez se reúnen en Palacio en medio de crisis presupuestal de la Fiscalía

Días antes, Enríquez Gutiérrez sostuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el pasado 5 de marzo, para gestionar recursos adicionales que permitan asegurar el funcionamiento de la institución.

El Ministerio Público del Perú requiere 677 millones de soles para cubrir gastos esenciales, entre ellos el pago de servicios básicos y los traslados de fiscales en distintas regiones del país.

Chávez Cotrina advirtió que algunos distritos fiscales del interior ya enfrentan serias limitaciones presupuestales para mantener su funcionamiento.

En reunión con Balcázar, Tomás Aladino Gálvez aborda crisis presupuestal de la Fiscalía

“La operatividad del Ministerio Público es a nivel nacional. Ya, por ejemplo, algunos presidentes de distritos fiscales del interior del país han dado a conocer que no tienen presupuesto ni siquiera para pagar la luz, el agua y el Internet”, señaló.

Si bien hasta el momento no hay confirmación sobre si el Ejecutivo accederá a desembolsar el dinero solicitado, Chávez Cotrina indicó que los fiscales esperan que, tras estos encuentros, puedan recibir alguna respuesta.

“Yo supongo que en esas reuniones nos van a dar alguna respuesta respecto a los requerimientos presupuestales de nuestra institución”, agregó.

Presupuesto en el Congreso

La crisis presupuestal que enfrenta el Ministerio Público del Perú vuelve a encender las alertas dentro del sistema de justicia. A fines de febrero, Jorge Chávez Cotrina, advirtió públicamente que la institución podría enfrentar serias dificultades para mantener su operatividad si no se aprueban recursos adicionales.

El fiscal explicó que el problema tiene su origen en la discusión del presupuesto realizada en 2025 ante el Congreso de la República del Perú, cuando el Ministerio Público sustentó la necesidad de contar con mayores recursos para afrontar sus funciones a nivel nacional.

Jorge Chávez Cotrina advierte: Ministerio
Jorge Chávez Cotrina advierte: Ministerio Público opera con solo la quinta parte del presupuesto solicitado

“Efectivamente, cuando se sustentó el presupuesto en el Congreso de la República, se resaltó que el presupuesto real del Ministerio Público era aproximadamente de 15 mil millones de soles, pero finalmente se asignó menos de 2 mil millones. Como usted comprenderá, estamos trabajando casi con la quinta parte del presupuesto que solicitó en su momento la señora fiscal de la Nación”, señaló Chávez Cotrina.

Riesgo de despidos y falta de pago

El fiscal indicó que esta reducción ha generado una situación crítica para la institución, que debe atender investigaciones y procesos en todo el país en medio de una creciente ola de criminalidad.

Según explicó, si el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú no autoriza un crédito adicional solicitado por la institución, se producirían recortes severos en su funcionamiento e incluso miles de trabajadores podrían verse afectados.

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

“Se nos ha comunicado, por el gerente general, que si no nos dan el crédito adicional que ha solicitado nuestra institución, 4 mil 700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo lamentablemente van a tener que ser despedidos en el mes de marzo”, expresó.

Tomás Aladino GálvezMinisterio PúblicoJosé María BalcázarPalacio de Gobiernoperu-politica

