Petroperú descarta responsabilidad en alza de precios del GLP y gasolinas en Lima y Callao: “No tenemos grifos propios”

La petrolera estatal participa únicamente en la venta mayorista de combustibles, siendo que las estaciones con su logo alquilan únicamente el nombre desde la privatización

Petroperú informó que, ante el impacto de la suspensión del transporte de gas natural por el gasoducto de Camisea y la inestabilidad en Medio Oriente, se ha registrado un incremento en los precios y la demanda de combustibles como GLP, gasolinas y diésel en el país.

Según el comunicado N° 009-2026, la menor disponibilidad de Gas Natural Vehicular (GNV) ha generado una mayor afluencia de cisternas en las plantas de ventas de la empresa, obligando a reforzar las operaciones logísticas.

Alza de combustibles en Perú: la estatal Petroperú no tiene grifos propios

La empresa estatal señaló que sus plantas continúan despachando GLP, gasolinas y diésel a los clientes, y que a la fecha se ha logrado mantener el suministro de gasolina premium ante la alta demanda.

Además, Petroperú destacó que está abasteciendo de diésel a una generadora eléctrica bajo la modalidad de reserva fría, contribuyendo así a la estabilidad del sistema eléctrico interconectado nacional.

Petroperú precisó que participa en el mercado a través de la refinación y distribución de combustibles por medio de plantas de ventas a nivel nacional, pero no cuenta con grifos propios para la venta directa al público.

Finalmente, la empresa pública afirmó que realiza los mayores esfuerzos posibles para atender la demanda del mercado de combustibles, e hizo un llamado a la ciudadanía a realizar un consumo responsable, “siguiendo las recomendaciones de las autoridades en el actual contexto de restricción energética”.

Los grifos ponen su propio precio de GLP y gasolinas en el Perú: ¿Y la especulación?

En diálogo con Infobae Perú, el exviceministro de Hidrocarburos Víctor Murillo explicó que la decisión de que Petroperú no operara directamente grifos ni estaciones de servicio se tomó en la década de 1990. Desde entonces, la empresa estatal ha optado por comercializar sus combustibles a través de socios independientes, agrupados en la red “Petrored”, que funciona como una franquicia.

Petroperú refina combustibles en Talara y Conchán —siendo Talara la refinería más moderna— y distribuye a mayoristas, quienes luego determinan el precio final al público según sus propios costos y márgenes.

Murillo precisó que, por ley, las empresas mayoristas como Petroperú publican sus precios, pero cada grifo —al ser una pequeña empresa independiente— fija el precio al consumidor sumando costos de transporte y su propio margen de ganancia.

Las políticas comerciales varían: algunos operadores se alinean con los precios de Petroperú, mientras otros aplican estrategias diferenciadas de marca. En contextos de escasez, la alta demanda puede derivar en sobreprecios, una situación que, aunque indeseable, responde a la dinámica del mercado y la competencia con otros actores como Repsol.

FILE PHOTO: A view shows the Repsol's La Pampilla refinery as demonstrators (not pictured) take part in a protest outside, against the recent oil spill that has caused an ecological disaster on the coasts of Lima, in Ventanilla, Peru January 29, 2022. REUTERS/Angela Ponce/File Photo/File Photo

Finalmente, el exviceministro señaló que hoy Petroperú solo cubre entre el 20% y 25% de la demanda nacional de combustibles, lejos del 51% que tenía años atrás. Esto significa que ha dejado de ser el referente principal de precios en el mercado y ahora es un competidor más.

Para Murillo, esta situación no es negativa en sí misma, ya que fomenta la competencia. Sin embargo, insistió en la necesidad de fortalecer la presencia de más agentes y entidades especializadas para asegurar eficiencia, transparencia y precios competitivos en beneficio del consumidor.

