Repsol asegura que refinería La Pampilla opera al 100% y explica por qué hay restricciones en grifos

Según el comunicado, el mayor consumo de combustibles está relacionado con la sustitución de GLP y GNV, así como con una mayor demanda del sistema eléctrico nacional. (Crédito: Canal N)

La empresa energética Repsol informó que la Refinería La Pampilla se encuentra operando al 100% de su capacidad, en medio de las recientes preocupaciones sobre el abastecimiento de combustibles en el país y las restricciones observadas en algunas estaciones de servicio.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía señaló que mantiene activo un plan de suministro permanente con el objetivo de atender la demanda proyectada de diésel y gasolinas de todos sus clientes. La empresa indicó que la producción en sus instalaciones continúa con normalidad y que la planta se mantiene plenamente operativa.

Repsol afirma que La Pampilla opera con normalidad y atribuye falta de combustible en grifos a problemas logísticos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Medidas ante aumento de la demanda

En el documento, la empresa explicó que ha implementado medidas extraordinarias de suministro, adicionales a su planificación habitual, con el fin de responder al incremento en la demanda de combustibles registrado en las últimas semanas.

Según detalló, el mayor consumo se relaciona con un incremento en la demanda de diésel vinculado al mayor uso del sistema eléctrico nacional, así como con el aumento en el consumo de gasolinas. “La producción de nuestra refinería se encuentra operativa al 100% y cuenta con un plan de suministro plenamente comprometido para atender la demanda proyectada de diésel y gasolinas de todos nuestros clientes”, indicó la compañía en su pronunciamiento.

Asimismo, la empresa precisó que estas medidas buscan asegurar el abastecimiento en el mercado local ante los cambios en los patrones de consumo registrados recientemente.

Mayor consumo por sustitución

La compañía también explicó que el incremento en la demanda de gasolinas está asociado a la sustitución de otros combustibles utilizados habitualmente en el país, como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV).

De acuerdo con el comunicado, este cambio en el consumo ha generado una presión adicional sobre la demanda de combustibles líquidos. En ese contexto, la empresa señaló que ha reforzado sus operaciones de suministro para atender el volumen adicional requerido por el mercado.

Por otro lado, la compañía aclaró que las restricciones temporales observadas en algunos grifos no responden a una paralización de la producción, sino a factores logísticos vinculados a la distribución.

Restricciones temporales en grifos

Repsol explicó que, en determinadas estaciones de servicio, las limitaciones en la disponibilidad de combustible pueden deberse a razones logísticas de los distintos comercializadores.

Entre estos factores se encuentran el uso intensivo de cisternas para el transporte de combustibles y el incremento de los tiempos de carga en las plantas, debido al volumen excepcional de despachos que se viene registrando.

“Si en algunas estaciones de servicio se observan restricciones temporales, estas pueden deberse a razones logísticas de los diferentes comercializadores, dado el uso intensivo de cisternas y el incremento de tiempos de carga en plantas por el volumen excepcional de despachos”, indicó la empresa en su pronunciamiento.

Contexto internacional y compromiso

La empresa también señaló que la coyuntura local coincide con un escenario geopolítico internacional complejo que ha provocado incrementos en los precios del petróleo y sus derivados en el mercado global.

Este contexto, según la compañía, influye en la dinámica del mercado energético y en los costos de los combustibles, que dependen en gran medida del comportamiento del precio internacional del crudo.

Finalmente, Repsol reiteró su compromiso con el abastecimiento energético del país y aseguró que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad del suministro. “Repsol reafirma su compromiso con el Perú y con la continuidad del suministro energético que el país requiere”, concluyó la empresa en su comunicado.