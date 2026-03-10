Escasez de GLP obliga a conductores a dormir en los grifos y enfrentar largas colas: “Lleno S/300 para dos días”

Usuarios denuncian incremento en el costo del combustible y señalan que el GLP que logran abastecer apenas les alcanza para uno o dos días de trabajo. (Crédito: Latina Noticias)

La escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en distintos distritos de Lima ha provocado largas colas en estaciones de servicio, donde conductores permanecen durante horas para poder abastecer sus vehículos. La situación ha obligado a varios choferes a pasar la noche en los grifos o esperar desde la tarde del día anterior para lograr llenar sus tanques.

En un grifo ubicado en el distrito de Chorrillos, decenas de conductores acudieron desde tempranas horas para intentar recargar combustible. Algunos de ellos señalaron que debieron permanecer en la fila durante gran parte de la noche debido a la alta demanda y la limitada disponibilidad del producto.

Choferes hacen largas colas y duermen en sus vehículos para conseguir GLP en medio de escasez. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Conductores pasan la noche en grifos

Un conductor que aguardaba su turno para abastecer un vehículo dual —que utiliza gasolina y GLP— relató que inició la cola desde las 6:00 de la tarde del lunes y recién la mañana del martes logró acercarse al surtidor para recargar combustible. Según explicó, la espera se extendió por casi 12 horas.

“Este gobierno es lo peor. Tenemos que estar trasnochándonos para llenar nuestros tanques. He llenado gasolina con casi S/300 y eso me va a durar dos días y tengo que hacer cola nuevamente. Al gobierno no le interesa, hay que pagar sobreprecio”, declaró el chofer a Latina.

Otro ciudadano afectado señaló que, ante la necesidad de trabajar, tuvo que dormir dentro de su vehículo para asegurar un lugar en la fila. De acuerdo con su testimonio, permanecer en el grifo durante la noche se ha convertido en una de las pocas alternativas para conseguir combustible en medio de la escasez.

Aumento del precio del combustible

Además de las largas colas, los conductores indicaron que el precio del GLP ha registrado un incremento considerable en comparación con semanas anteriores. Algunos usuarios aseguran que el monto que ahora pagan por recargar sus tanques es muy superior al que solían gastar.

Uno de los ciudadanos que esperaba su turno comentó que actualmente debe destinar más dinero para abastecer su vehículo. “Ahorita estoy llenando GLP con S/140 y antes eso era con S/50. Es demasiado”, afirmó, al referirse al incremento del costo del combustible.

La situación preocupa especialmente a quienes dependen de sus vehículos para generar ingresos diarios, como transportistas o vendedores que utilizan camionetas para trasladar mercadería. Para muchos de ellos, el combustible adquirido solo alcanza para uno o dos días de trabajo.

Conductores recorren varios distritos para encontrar GLP

Otro ciudadano que vende fruta desde su camioneta en diferentes zonas del cono sur de Lima relató que tuvo que desplazarse por varios distritos antes de encontrar un grifo que aún contara con GLP. Según explicó, en otros establecimientos el combustible ya se había agotado.

El comerciante señaló que las colas en algunos grifos alcanzan hasta cuatro cuadras y que muchos conductores permanecen en sus vehículos durante largas horas para asegurar su turno. “Estoy desde las 6 de la tarde. La recarga me servirá para dos días y poder trabajar”, comentó.

La falta de combustible y las extensas filas reflejan la preocupación de los conductores por asegurar el abastecimiento necesario para continuar con sus actividades diarias, en un contexto marcado por el incremento de precios y la limitada disponibilidad de GLP en diversas estaciones de servicio de la capital.