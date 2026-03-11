Perú

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

La periodista deportiva defendió a su colega, aunque reconoció que Linares cometió un error al no actuar con mayor criterio en medio del escándalo que involucra a Adrián Villar y Lizeth Marzano.

Guardar
Alexandra Hörler respalda a Marisel
Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares.

La periodista deportiva Alexandra Hörler se pronunció sobre la reciente polémica que involucra a su colega Marisel Linares en el caso de Adrián Villar y el accidente que sufrió Lizeth Marzano. La periodista expresó su apoyo a Linares y cuestionó la magnitud de las críticas que ha recibido, aunque reconoció que su actuación no fue la más adecuada desde el punto de vista periodístico y moral.

Marisel Linares se vio implicada por su cercanía personal con Adrián Villar y por las decisiones que tomó en medio de la emergencia. La cobertura del caso y la participación de una figura mediática como Linares han multiplicado el impacto del episodio en la opinión pública.

Apoyo y críticas a la reacción mediática

En conversación con Trome, Alexandra Hörler relató su vínculo profesional con Marisel Linares y recordó que la periodista ya trabajaba en Latina cuando ella ingresó al canal. Hörler señaló que la relación entre Linares y el padre de Adrián Villar era conocida en el entorno periodístico, y destacó cómo la exposición mediática amplifica cualquier situación cuando hay personajes públicos involucrados.

Marisel Linares res madrastra de
Marisel Linares res madrastra de Adrián Villar. Captura: Domingo al día.

La conozco desde que entré a Latina. Ella estaba en el noticiero con Martín Riepl y salía en ese momento con el camarógrafo que es papá de Adrián. Cuando hay una persona mediática, todo explota más”, precisó Hörler.

Sobre el accidente de Lizeth Marzano, agregó: “Lo que sucedió con esta chica Marzano ha sido terrible. Cuando vi las imágenes se me escarapeló la piel; ¿cómo se la pudo llevar de esa manera? Hay muchas cosas que no han quedado claras, si se quedó dormido, qué el dosaje etílico. Hay muchas especulaciones y para eso se debe investigar..

Reflexión sobre el rol de Marisel Linares

Hörler admitió que la presencia de Marisel Linares en el caso generó un foco especial de atención. “El hecho de que haya estado Marisel ha hecho que esto explote de una manera alucinante y se le señale a ella”, explicó. No obstante, también reconoció que su colega cometió un error importante al no actuar de acuerdo con los principios éticos y morales del periodismo.

Marisel Linares no declaró: audiencia
Marisel Linares no declaró: audiencia fue cancelada minutos antes de iniciar

“Cometió un error muy grave, si eres periodista sabes muy bien las consecuencias de estas cosas porque de eso hablan todos los días en un noticiero. Ella tenía un vínculo tan cercano que no estaba obligada a entregarlo, pero desde el punto de vista moral, luego que él llamó para contar lo que pasó, debió decirle: ‘Ponte a derecho’ y salir corriendo a auxiliar a la chica”, reflexionó Hörler.

La periodista deportiva señalóó que, aunque Linares no estaba legalmente obligada a actuar de cierta manera, sí tenía una responsabilidad ética. “Debió ser un poquito más inteligente en ese sentido”, opinó.

Cargamontón mediático

A pesar de sus críticas, Alexandra Hörler defendió a Marisel Linares ante lo que considera un exceso de presión y señalamiento en su contra. “Creo que hay un poco de cargamontón contra Marisel, que actuó mal, debió ser un poquito más inteligente en ese sentido”, insistió.

Hörler también llamó a que las investigaciones continúen para esclarecer todos los aspectos del caso, dado que aún existen muchas interrogantes sobre los detalles del accidente y la participación de los involucrados. “Hay muchas cosas que no han quedado claras, si se quedó dormido, qué el dosaje etílico. Hay muchas especulaciones y para eso se debe investigar”, afirmó.

Además de pronunciarse sobre el caso Marzano, Alexandra Hörler continúa con su labor social como embajadora de la Liga contra el Cáncer. Actualmente participa en la campaña “Un día libre por una vida libre de cáncer de cuello uterino”, que busca reducir la incidencia de esta enfermedad y promover la prevención entre las mujeres peruanas.

Marisel Linares es cuestionada tras
Marisel Linares es cuestionada tras ser involucrada en el caso Marzano. (Facebook)

Temas Relacionados

Alexandra HörlerMarisel LinaresLiceth Marzanoperu-entretenimiento

Más Noticias

Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

La periodista deportiva contó que viene recibiendo insultos de manera frecuente y reveló que realizará la denuncia correspondiente en el Ministerio de la Mujer

Talía Azcárate denunció insultos y

Vía Expresa Santa Rosa en riesgo: Contraloría advierte que faltan más de 200 millones en presupuesto para obra en el Callao

Según la Contraloría, existe el riesgo de que se retrase la ejecución de la obra y se incumplan los pagos a contratistas que participan en el proyecto con un valor superior a los S/ 2 mil millones

Vía Expresa Santa Rosa en

No solo Irán: Estas son las selecciones que declinaron a jugar un Mundial pese a haber clasificado

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección no jugará la Copa del Mundo 2026 por la guerra en Medio Oriente. Conoce los otros casos que se vivió previo a una cita mundialista

No solo Irán: Estas son

La “peor crisis en la era Camisea”, según los envasadores de GLP peruanos: “Nuestra cuenca gasera descansaba en pie de barro”

El colapso del suministro de energía en Perú revela una alta vulnerabilidad de la infraestructura de gas natural tras el incidente en el ducto de TGP, según la ASEEG

La “peor crisis en la

Manuel Barreto dio detalles de la convocatoria de Jairo Vélez a la selección peruana: “Su índice de 1 vs 1 es muy alto”

El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF se refirió al posible llamado del ‘10′ de Alianza Lima de cara a los amistosos de marzo

Manuel Barreto dio detalles de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC deja al voto la

TC deja al voto la demanda de la Defensoría para que se declare inconstitucional la Ley de Amnistía

Transportistas plantean cuatro medidas urgentes al Gobierno de Balcázar para evitar un “paro no deseado” del servicio

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

José María Balcázar descarta enfermedad: “Más bien, cada vez me vuelvo más inteligente; hablo con Kant y Hegel”

ENTRETENIMIENTO

Fiorella Retiz reacciona en vivo

Fiorella Retiz reacciona en vivo al “like” del expresidente José Jeri y desata carcajadas en el set: “Está al acecho”

Tepha Loza comparte emotivo mensaje tras revelarse la muerte de su madre: “Qué frágil es la vida”

Melissa Klug logró salir de Maldivas tras guerra en el Medio Oriente: “Hasta ahora no lo puedo creer”

Magaly Medina muestra las ganancias de su canal de YouTube: “Así vamos en el podcast”

Dónde están velando los restos de Alfredo Bryce Echenique y dónde será enterrado

DEPORTES

Talía Azcárate denunció insultos y

Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

No solo Irán: Estas son las selecciones que declinaron a jugar un Mundial pese a haber clasificado

Manuel Barreto dio detalles de la convocatoria de Jairo Vélez a la selección peruana: “Su índice de 1 vs 1 es muy alto”

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: precios y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los amistosos con Senegal y Honduras?: las novedades de Mano Menezes en su debut