Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares.

La periodista deportiva Alexandra Hörler se pronunció sobre la reciente polémica que involucra a su colega Marisel Linares en el caso de Adrián Villar y el accidente que sufrió Lizeth Marzano. La periodista expresó su apoyo a Linares y cuestionó la magnitud de las críticas que ha recibido, aunque reconoció que su actuación no fue la más adecuada desde el punto de vista periodístico y moral.

Marisel Linares se vio implicada por su cercanía personal con Adrián Villar y por las decisiones que tomó en medio de la emergencia. La cobertura del caso y la participación de una figura mediática como Linares han multiplicado el impacto del episodio en la opinión pública.

Apoyo y críticas a la reacción mediática

En conversación con Trome, Alexandra Hörler relató su vínculo profesional con Marisel Linares y recordó que la periodista ya trabajaba en Latina cuando ella ingresó al canal. Hörler señaló que la relación entre Linares y el padre de Adrián Villar era conocida en el entorno periodístico, y destacó cómo la exposición mediática amplifica cualquier situación cuando hay personajes públicos involucrados.

Marisel Linares res madrastra de Adrián Villar. Captura: Domingo al día.

“La conozco desde que entré a Latina. Ella estaba en el noticiero con Martín Riepl y salía en ese momento con el camarógrafo que es papá de Adrián. Cuando hay una persona mediática, todo explota más”, precisó Hörler.

Sobre el accidente de Lizeth Marzano, agregó: “Lo que sucedió con esta chica Marzano ha sido terrible. Cuando vi las imágenes se me escarapeló la piel; ¿cómo se la pudo llevar de esa manera? Hay muchas cosas que no han quedado claras, si se quedó dormido, qué el dosaje etílico. Hay muchas especulaciones y para eso se debe investigar.”.

Reflexión sobre el rol de Marisel Linares

Hörler admitió que la presencia de Marisel Linares en el caso generó un foco especial de atención. “El hecho de que haya estado Marisel ha hecho que esto explote de una manera alucinante y se le señale a ella”, explicó. No obstante, también reconoció que su colega cometió un error importante al no actuar de acuerdo con los principios éticos y morales del periodismo.

Marisel Linares no declaró: audiencia fue cancelada minutos antes de iniciar

“Cometió un error muy grave, si eres periodista sabes muy bien las consecuencias de estas cosas porque de eso hablan todos los días en un noticiero. Ella tenía un vínculo tan cercano que no estaba obligada a entregarlo, pero desde el punto de vista moral, luego que él llamó para contar lo que pasó, debió decirle: ‘Ponte a derecho’ y salir corriendo a auxiliar a la chica”, reflexionó Hörler.

La periodista deportiva señalóó que, aunque Linares no estaba legalmente obligada a actuar de cierta manera, sí tenía una responsabilidad ética. “Debió ser un poquito más inteligente en ese sentido”, opinó.

Cargamontón mediático

A pesar de sus críticas, Alexandra Hörler defendió a Marisel Linares ante lo que considera un exceso de presión y señalamiento en su contra. “Creo que hay un poco de cargamontón contra Marisel, que actuó mal, debió ser un poquito más inteligente en ese sentido”, insistió.

Hörler también llamó a que las investigaciones continúen para esclarecer todos los aspectos del caso, dado que aún existen muchas interrogantes sobre los detalles del accidente y la participación de los involucrados. “Hay muchas cosas que no han quedado claras, si se quedó dormido, qué el dosaje etílico. Hay muchas especulaciones y para eso se debe investigar”, afirmó.

Además de pronunciarse sobre el caso Marzano, Alexandra Hörler continúa con su labor social como embajadora de la Liga contra el Cáncer. Actualmente participa en la campaña “Un día libre por una vida libre de cáncer de cuello uterino”, que busca reducir la incidencia de esta enfermedad y promover la prevención entre las mujeres peruanas.

Marisel Linares es cuestionada tras ser involucrada en el caso Marzano. (Facebook)