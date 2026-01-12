La periodista confesó que su pequeña está bajo observación médica y espera que con sus cuidados su salud mejore pronto | Instagram

Alexandra Hörler, periodista y presentadora peruana, compartió con sus seguidores un episodio de preocupación familiar relacionado con el estado de salud de su hija menor. Isabella, de apenas dos meses, fue diagnosticada con una obstrucción en la vía lagrimal, un problema que impide el drenaje adecuado de sus ojos y que, por ahora, mantiene a la familia en un estricto monitoreo médico.

A través de sus redes sociales, Hörler mostró la visita de Isabella al oftalmólogo, acompañada por su padre, el odontólogo Juan Francisco Pardo. Durante la consulta, el especialista indicó la necesidad de iniciar un tratamiento no invasivo, que consiste en la aplicación de gotas oftálmicas y masajes diarios en la zona ocular para favorecer la apertura del conducto lagrimal. La periodista expresó su inquietud y explicó que este proceso es fundamental para evitar una cirugía en la pequeña.

En sus historias de Instagram, Hörler compartió: “Aquí con mucha penita. Isabella tiene obstrucción en de la vía lagrimal. Tiene que usar gotitas y hacerle masajes en los ojos, porque si no mejora, necesitará cirugía”.

Alexandra Hörler revela complicaciones en la salud de su hija: “Si no mejora, necesitará cirugía”

La conductora señaló que, durante los próximos días, el seguimiento médico será decisivo para determinar si la condición de Isabella puede resolverse con el tratamiento conservador o si será necesario recurrir a una intervención quirúrgica.

Hörler remarcó la importancia de la atención temprana y constante por parte de los especialistas, con la esperanza de que Isabella logre una recuperación completa sin necesidad de someterse a una operación.

Las complicaciones en el embarazo de Alexandra Hörler

El reciente diagnóstico de Isabella se suma a un proceso de gestación marcado por desafíos médicos para Alexandra Hörler. La periodista relató que, durante el embarazo, experimentó síntomas que la llevaron a requerir atención médica de urgencia. Una hinchazón inusual y el cambio de color en sus piernas alertaron sobre la posibilidad de preeclampsia, una complicación que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé.

Hörler explicó que, lo que en un inicio creyó que eran movimientos habituales de Isabella, resultaron ser contracciones. “Me hinché y tenía las piernas moradas por la preeclampsia y lo que pensé que eran pataditas de Isabella eran contracciones”, relató en sus redes. Los médicos, tras evaluarla, detectaron contracciones cada diez minutos que, con el paso de las horas, se acortaron a intervalos de seis minutos. Ante la falta de respuesta al tratamiento inicial, se optó por internarla para un control más estricto.

Alexandra Hörler es internada por complicaciones en su embarazo: “Me hinché y tenía las piernas moradas”. Video: Instagram

El equipo médico inició un tratamiento para controlar las contracciones y favorecer la maduración pulmonar de Isabella, ante el riesgo de un parto prematuro. La cesárea, originalmente prevista para el 15 de noviembre, quedó sujeta a cambios y podría adelantarse según la evolución de ambas, con el objetivo de alcanzar al menos la semana 37 de embarazo.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Hörler reconoció el temor y la ansiedad que sintió, aunque manifestó su determinación de mantener la calma para no transmitir estrés a su hija. “No les voy a mentir. Tengo miedito y ansiedad. Pero estoy tratando de mantener la calma y tener una buena actitud para no estresar a mi bebé, que es lo más importante”, escribió. Además, subrayó la necesidad de bajar el ritmo y priorizar el cuidado de su hija: “Tengo que cuidarme mucho y cuidarla mucho porque ella tiene que estar adentro para que nazca sanita y fuerte. Ahora me toca bajar las revoluciones para dedicarme a cuidar a mi hijita”.