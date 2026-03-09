Marisel Linares rompe su silencio sobre Adrián Villar y explica por qué le regaló la camioneta del caso Lizeth Marzano

La periodista Marisel Linares se pronunció ante la Fiscalía sobre el caso que involucra a Adrián Villar, joven que atropelló a la deportista Lizeth Marzano, y explicó por qué decidió regalarle la camioneta implicada en el accidente.América Televisión/ Domingo al día.

El caso que rodea la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa generando nuevas revelaciones y reacciones públicas. En medio de la investigación que mantiene bajo la lupa a Adrián Villar, el joven de 21 años acusado de atropellar a la atleta con una camioneta, la periodista Marisel Linares decidió pronunciarse por primera vez sobre su relación con él y explicar por qué el vehículo involucrado en el accidente estaba a su nombre antes de ser transferido.

La comunicadora presentó un descargo por escrito ante la Fiscalía, documento en el que brinda su versión de los hechos en el marco de la investigación por el presunto delito de encubrimiento personal. En ese oficio, Linares no solo detalla la relación familiar que mantiene con el joven, sino que también adjunta fotografías inéditas que buscan demostrar el vínculo cercano que han tenido durante años.

El testimonio fue difundido en el programa dominical ‘Domingo al día’, donde se mostraron extractos del documento firmado por la periodista. En su declaración, Linares describe a Adrián como alguien muy cercano en su vida y explica que lo conoce desde hace más de una década, cuando comenzó su relación sentimental con su padre.

¿Qué dice su declaración?

En el escrito, la periodista señala que su vínculo con el joven se fue fortaleciendo con el paso de los años, hasta el punto de considerarlo parte de su familia. “Es un hijo para mí”, expresó en el documento dirigido a la Fiscalía, una frase que resume el tono emocional de su testimonio.

Para explicar ese lazo, Linares también recordó cómo se inició su relación con Rubén Villar, padre del joven. Según su versión, la relación sentimental entre ambos comenzó el 6 de mayo de 2012, momento en el que ella ya tenía conocimiento de que él tenía un hijo fruto de su anterior relación con Marcela Chirinos.

En el documento, la periodista detalla que desde ese momento comenzó a compartir diversos momentos familiares con el entonces niño, lo que con el tiempo habría fortalecido su relación.

“Adrián Alonso Villar Chirinos, su padre Rubén Enrique Villar Froletz y yo, hemos compartido momentos juntos desde su niñez, desde que lo conocí, desde el año 2012, y ese compartir juntos se ha mantenido hasta la actualidad”, escribió en su declaración.

Como parte de su testimonio, Linares presentó una serie de fotografías que, según explicó, fueron tomadas en distintos momentos de la vida del joven. Algunas de esas imágenes lo muestran cuando era niño, mientras que otras corresponden a etapas posteriores, como el día de su graduación, un evento que la periodista también acompañó.

Las fotografías fueron presentadas como parte de su intento por demostrar que la relación entre ambos no es reciente ni circunstancial, sino que se trata de un vínculo familiar construido a lo largo de los años. En ese contexto, la comunicadora reiteró en su documento una frase que ha generado amplia repercusión pública: “Adrián Villar Chirinos es para mí, un hijo”.

Sin embargo, esta estrategia de defensa ha sido cuestionada por la parte legal de la familia de Lizeth Marzano, quienes consideran que la periodista podría estar intentando utilizar ese argumento para evitar responsabilidades dentro de la investigación.

Abogado de familia Marzano considera que Marisel Linares planea acogerse a ley que la desvincule por encubvrimiento

El abogado Julio Mendoza, representante de la familia de la deportista fallecida, se pronunció sobre el tema durante el mismo reportaje televisivo y planteó una posible interpretación jurídica de la declaración presentada por Linares.

Según explicó el jurista, el objetivo del documento podría ser demostrar que existe un vínculo familiar cercano entre ambos, lo que permitiría aplicar una figura contemplada en el Código Penal.

“Yo lo que creo que va a hacer es tratar de acreditar que tiene un vínculo cercano con Adrián Villar para poderse acogerse a la figura del artículo 400 del código penal, que la eximiría de responsabilidad”, expresó Mendoza en declaraciones al programa dominical.

Mientras la investigación continúa avanzando, otro de los puntos centrales del testimonio de Marisel Linares tiene que ver con la camioneta involucrada en el accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano. En su declaración ante la Fiscalía, la periodista explicó por qué decidió entregarle ese vehículo a su hijastro.

De acuerdo con su versión, la decisión estuvo motivada por el deseo de apoyarlo en una etapa importante de su vida: su ingreso a la universidad. Linares relató que se sintió orgullosa cuando el joven logró iniciar sus estudios superiores y que, desde ese momento, pensó en la posibilidad de ayudarlo con su transporte.

En el documento, la comunicadora describe ese momento con un tono personal y emotivo. “Cuando Adrián ingresó a la universidad, yo me alegré muchísimo, durante esos años siempre se me venía a la mente apoyarlo para su transporte, y entendí que la manera en la que podía hacerlo era dándole el auto que tenía, así nace el hecho de podérselo regalar”, escribió.

Según explicó, esta decisión se concretó meses después mediante un proceso de transferencia del vehículo. Linares afirmó que en septiembre de 2025 decidió formalizar la donación del automóvil a favor de su hijastro, un trámite que, de acuerdo con su versión, se habría realizado a nivel notarial.

En su testimonio, la periodista indicó que la transferencia se habría concretado el 18 de septiembre, fecha que intentó respaldar con un documento que supuestamente acreditaba el trámite.

Familia de Lizeth Marzano pedirá investigar presunta falsedad de documento sobre camioneta de Adrián Villar

Sin embargo, este punto ha generado nuevas dudas dentro de la investigación. El propio titular de la notaría donde supuestamente se habría realizado el procedimiento declaró que el documento presentado sería falso, lo que abre un nuevo frente dentro del caso.

Esta revelación podría derivar en nuevas diligencias por parte de la Fiscalía, ya que la autenticidad del documento es ahora un aspecto clave para determinar la responsabilidad de los involucrados.

El abogado Julio Mendoza adelantó que la familia de Lizeth Marzano solicitará que este punto sea investigado con mayor profundidad. Según indicó, resulta fundamental esclarecer si el trámite notarial realmente se realizó o si el documento presentado carece de validez legal.

