Samahara Lobatón responde si Bryan Torres la cuestionó por sus cariñosos ‘lives’ con Youna: ¿Qué dijo?

ATV/ Magaly TV La Firme

Las recientes apariciones de Samahara Lobatón junto a su expareja Youna en transmisiones en vivo a través de TikTok no han pasado desapercibidas. En varias de estas emisiones, ambos se han mostrado especialmente cercanos e incluso protagonizaron besos y gestos cariñosos que rápidamente generaron comentarios entre los seguidores de la farándula peruana.

Estas imágenes despertaron la curiosidad de muchos, sobre todo porque la influencer mantiene un historial reciente de conflictos mediáticos relacionados con su vida sentimental. Por ello, durante una entrevista televisiva, Magaly Medina decidió preguntarle directamente qué piensa Bryan Torres, su expareja y padre de uno de sus hijos, sobre estas escenas que se han viralizado en redes sociales.

La conductora abordó el tema de forma directa, interesada en conocer si el cantante había expresado algún tipo de molestia o incomodidad al ver a la madre de su hija compartiendo momentos tan cercanos con su antiguo amor.

Samahara Lobatón aclara si Bryan Torres se molestó por sus besos con Youna. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Bryan Torres?

La joven influencer respondió con franqueza y explicó que no ha conversado sobre ese tema con él. Según señaló, la dinámica actual entre ambos se limita únicamente a asuntos relacionados con la crianza de sus pequeños.

“Yo no he hablado con él de esto. Nosotros tenemos una conversación muy de papás, puntual”, explicó durante la conversación con la periodista.

De acuerdo con su versión, tras la ruptura que protagonizaron meses atrás, decidieron establecer un tipo de comunicación centrada exclusivamente en el bienestar de los menores. Esa decisión, según dejó entrever, se mantiene firme hasta ahora.

La influencer detalló que el cantante continúa visitando su casa, pero lo hace con el único objetivo de pasar tiempo con sus hijos.

“Él va a mi casa a ver a sus hijos, pasa tiempo con ellos en general, pero nosotros no hablamos de nada que no tenga que ver con mis hijos”, agregó.

Sus declaraciones reflejan que, pese a los episodios conflictivos que marcaron el final de su relación sentimental, ambos han optado por mantener un vínculo enfocado en la responsabilidad compartida como padres.

La entrevista se produjo pocos días después de que la influencer regresara de Estados Unidos, país en el que estuvo acompañada por Youna y donde ambos compartieron diversos momentos que luego se difundieron en redes sociales.

Durante ese viaje, los seguidores pudieron verlos en varias transmisiones en vivo en las que el tono cercano y los gestos afectuosos no pasaron desapercibidos. Esas imágenes alimentaron las especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.

No hay reproches

En ese contexto, la conductora del programa decidió insistir con una pregunta adicional para saber si el cantante había manifestado algún tipo de reacción frente a estas escenas que se hicieron virales.

“¿No hay un comentario o reproches por parte de Bryan?”, preguntó directamente la periodista. La influencer volvió a responder con tranquilidad y dejó claro que, hasta el momento, no ha recibido cuestionamientos por parte de su expareja.

“No, estamos en un punto que todo lo que haya pasado en general, ni él quiere cruzar ni yo quiero”, explicó. Con estas palabras dio a entender que ambos han decidido no reabrir conflictos del pasado ni profundizar en situaciones personales que podrían generar nuevas tensiones.

Por ahora, la influencer no ha confirmado ningún tipo de reconciliación sentimental. Sin embargo, sí ha dejado claro que mantiene una relación cordial con su expareja, con quien comparte además la crianza de una hija.

