Oleajes anómalos destruyen embarcación pesquera en La Libertad luego de que el mar la arrastrara contra rocas del litoral

El incremento del oleaje en la costa norte provocó que una embarcación anclada se soltara y fuera empujada contra rocas. Pescadores suspendieron actividades por bandera roja. Facebook/ Canal 9

El movimiento inusual del mar frente a la costa norte del Perú generó un nuevo episodio de riesgo para la actividad pesquera. En el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, una embarcación terminó destruida tras el impacto contra una zona rocosa del litoral. El hecho ocurrió en medio de los oleajes anómalos que afectan distintos puntos de la costa peruana y que obligan a restringir operaciones marítimas.

La lancha se encontraba anclada cerca de la orilla cuando el incremento de la fuerza del mar alteró su posición. El oleaje arrastró la nave fuera de su punto de sujeción y la empujó hacia las rocas. El impacto dañó de forma severa la estructura de la embarcación.

El incidente se registró en un contexto de alerta marítima. Autoridades de la Marina de Guerra del Perú emitieron advertencias sobre el comportamiento del mar y dispusieron restricciones para embarcaciones en varios puertos del país. Las medidas buscan reducir riesgos para pescadores, trabajadores portuarios y población que acude a las playas.

Impacto del oleaje en una lancha pesquera

Una lancha pesquera quedó destruida en el distrito de Salaverry (Trujillo) tras ser arrastrada por el oleaje anómalo hacia una zona rocosa. (Composición: Infobae)

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales y testimonios de pescadores locales, la embarcación permanecía anclada en la orilla cuando el oleaje incrementó su intensidad. Las olas provocaron que la nave se soltara y fuera empujada hacia una zona de rocas del litoral.

El choque destruyó gran parte de la estructura de la lancha. Hasta el momento no existen reportes de personas heridas o desaparecidas a causa del incidente.

Carlos Jácobo, integrante del gremio de pescadores de Salaverry, explicó a RPP que el estado del mar se volvió inestable en las últimas horas. Según su testimonio, la fuerza del oleaje arrastró distintos objetos de pesca.

“Están los corchos flotando en la rompe ola por lo que el mar está movido. Está valorizada [la embarcación] en algo de S/200 mil, a parte de las redes, equipos, antena y todo porque esas lanchas son grandes”, declaró Jácobo.

El pescador indicó que el daño económico podría superar esa cifra si se considera el valor de las herramientas de trabajo que suelen acompañar este tipo de embarcaciones. Redes, sistemas de comunicación y otros equipos forman parte de la inversión habitual para la pesca artesanal.

Actividades suspendidas en el litoral

Precaución en el Callao: cierran La Punta y otras zonas turísticas por ingreso del mar | Andina

La situación obligó a paralizar la actividad marítima en la zona. La Capitanía de Puerto dispuso bandera roja, señal que impide operaciones de embarcaciones dentro del litoral.

Carlos Jácobo explicó que esta medida se cumple de forma estricta entre los pescadores. “Todos han suspendido sus actividades porque Capitanía [ha colocado] bandera roja y siempre cuando hay bandera roja ninguna embarcación puede hacer actividades dentro del litoral”, señaló.

La suspensión afecta de forma directa a trabajadores que dependen de la pesca diaria para obtener ingresos. En localidades costeras como Salaverry, la actividad marítima representa una fuente principal de sustento.

Advertencia por oleajes hasta el 12 de marzo

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el fenómeno marítimo continuará durante varios días. El pronóstico indica que el oleaje persistirá hasta el 12 de marzo.

La institución explicó que el comportamiento del mar puede generar olas de mayor altura en comparación con condiciones normales. Esta situación representa un riesgo para embarcaciones, bañistas y actividades portuarias.

La entidad también señaló que el impacto del fenómeno depende de la orientación de cada playa frente al mar. “Los oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste”, advirtió la Dirección de Hidrografía y Navegación.

“El organismo recomienda a los gobiernos regionales, locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales”, indicó la entidad.

Cierre de 90 puertos en el litoral peruano

Punto más intenso previsto para la noche del 9 de marzo.

El reporte actualizado de las autoridades marítimas confirma la suspensión de operaciones en 90 puertos a lo largo del litoral del Perú. Las restricciones se distribuyen en tres zonas del país.

En el litoral norte se registran 19 puertos cerrados. Entre ellos figuran Puerto Pimentel, Puerto Eten, Puerto Pacasmayo, Puerto Salaverry y Puerto Talara, además de diversas caletas utilizadas para pesca artesanal.

La zona central concentra la mayor cantidad de restricciones, con 50 puertos cerrados. En esta área se incluyen terminales en Chancay, Chimbote, Huacho, Supe, Pisco y el Callao, además de caletas pesqueras.

En el litoral sur, el reporte señala 21 instalaciones con suspensión de actividades. Entre ellas aparecen el Terminal Portuario Tisur, el Puerto Matarani y diversas áreas portuarias en Ilo y Mollendo.