Perú

Oleajes anómalos destruyen embarcación pesquera en La Libertad luego de que el mar la arrastrara contra rocas del litoral

El mar agitado en la costa peruana genera pérdidas para el sector pesquero. Una lancha valorizada en cerca de S/200 mil resultó gravemente dañada en Salaverry

Guardar
El incremento del oleaje en la costa norte provocó que una embarcación anclada se soltara y fuera empujada contra rocas. Pescadores suspendieron actividades por bandera roja. Facebook/ Canal 9

El movimiento inusual del mar frente a la costa norte del Perú generó un nuevo episodio de riesgo para la actividad pesquera. En el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, una embarcación terminó destruida tras el impacto contra una zona rocosa del litoral. El hecho ocurrió en medio de los oleajes anómalos que afectan distintos puntos de la costa peruana y que obligan a restringir operaciones marítimas.

La lancha se encontraba anclada cerca de la orilla cuando el incremento de la fuerza del mar alteró su posición. El oleaje arrastró la nave fuera de su punto de sujeción y la empujó hacia las rocas. El impacto dañó de forma severa la estructura de la embarcación.

El incidente se registró en un contexto de alerta marítima. Autoridades de la Marina de Guerra del Perú emitieron advertencias sobre el comportamiento del mar y dispusieron restricciones para embarcaciones en varios puertos del país. Las medidas buscan reducir riesgos para pescadores, trabajadores portuarios y población que acude a las playas.

Impacto del oleaje en una lancha pesquera

Una lancha pesquera quedó destruida
Una lancha pesquera quedó destruida en el distrito de Salaverry (Trujillo) tras ser arrastrada por el oleaje anómalo hacia una zona rocosa. (Composición: Infobae)

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales y testimonios de pescadores locales, la embarcación permanecía anclada en la orilla cuando el oleaje incrementó su intensidad. Las olas provocaron que la nave se soltara y fuera empujada hacia una zona de rocas del litoral.

El choque destruyó gran parte de la estructura de la lancha. Hasta el momento no existen reportes de personas heridas o desaparecidas a causa del incidente.

Carlos Jácobo, integrante del gremio de pescadores de Salaverry, explicó a RPP que el estado del mar se volvió inestable en las últimas horas. Según su testimonio, la fuerza del oleaje arrastró distintos objetos de pesca.

“Están los corchos flotando en la rompe ola por lo que el mar está movido. Está valorizada [la embarcación] en algo de S/200 mil, a parte de las redes, equipos, antena y todo porque esas lanchas son grandes”, declaró Jácobo.

El pescador indicó que el daño económico podría superar esa cifra si se considera el valor de las herramientas de trabajo que suelen acompañar este tipo de embarcaciones. Redes, sistemas de comunicación y otros equipos forman parte de la inversión habitual para la pesca artesanal.

Actividades suspendidas en el litoral

Precaución en el Callao: cierran
Precaución en el Callao: cierran La Punta y otras zonas turísticas por ingreso del mar | Andina

La situación obligó a paralizar la actividad marítima en la zona. La Capitanía de Puerto dispuso bandera roja, señal que impide operaciones de embarcaciones dentro del litoral.

Carlos Jácobo explicó que esta medida se cumple de forma estricta entre los pescadores. “Todos han suspendido sus actividades porque Capitanía [ha colocado] bandera roja y siempre cuando hay bandera roja ninguna embarcación puede hacer actividades dentro del litoral”, señaló.

La suspensión afecta de forma directa a trabajadores que dependen de la pesca diaria para obtener ingresos. En localidades costeras como Salaverry, la actividad marítima representa una fuente principal de sustento.

Advertencia por oleajes hasta el 12 de marzo

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el fenómeno marítimo continuará durante varios días. El pronóstico indica que el oleaje persistirá hasta el 12 de marzo.

La institución explicó que el comportamiento del mar puede generar olas de mayor altura en comparación con condiciones normales. Esta situación representa un riesgo para embarcaciones, bañistas y actividades portuarias.

La entidad también señaló que el impacto del fenómeno depende de la orientación de cada playa frente al mar. “Los oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste”, advirtió la Dirección de Hidrografía y Navegación.

“El organismo recomienda a los gobiernos regionales, locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales”, indicó la entidad.

Cierre de 90 puertos en el litoral peruano

Punto más intenso previsto para
Punto más intenso previsto para la noche del 9 de marzo.

El reporte actualizado de las autoridades marítimas confirma la suspensión de operaciones en 90 puertos a lo largo del litoral del Perú. Las restricciones se distribuyen en tres zonas del país.

En el litoral norte se registran 19 puertos cerrados. Entre ellos figuran Puerto Pimentel, Puerto Eten, Puerto Pacasmayo, Puerto Salaverry y Puerto Talara, además de diversas caletas utilizadas para pesca artesanal.

La zona central concentra la mayor cantidad de restricciones, con 50 puertos cerrados. En esta área se incluyen terminales en Chancay, Chimbote, Huacho, Supe, Pisco y el Callao, además de caletas pesqueras.

En el litoral sur, el reporte señala 21 instalaciones con suspensión de actividades. Entre ellas aparecen el Terminal Portuario Tisur, el Puerto Matarani y diversas áreas portuarias en Ilo y Mollendo.

Temas Relacionados

La Libertadoleaje anómaloSalaverrypescadoresperu-noticias

Más Noticias

Falleció Alfredo Bryce Echenique a los 87 años: últimas noticias del deceso del entrañable escritor peruano

Su legado literario abarca cuentos, novelas, ensayos y relatos que retrataron con agudeza el universo limeño, sus clases sociales y las complejidades de la identidad

Falleció Alfredo Bryce Echenique a

Fernando Gaibor defiende a Paolo Guerrero por ataques injustificados en Alianza Lima: “Es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando”

El mediocentro ecuatoriano, por el que pasa el juego de los ‘íntimos’ cierra filas con el ‘Depredador’ tras críticas exageradas. “No lo respetan, lo desprestigian y se inventan cada cosa”, externó

Fernando Gaibor defiende a Paolo

Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra y lo nombrará su “consejero ad honorem” si llega a la presidencia

El candidato presidencial de Perú Primero afirmó que indultará a su hermano, expresidente condenado por corrupción, si resulta electo. “Estoy segurísimo que es inocente”, dijo

Mario Vizcarra reafirma que indultará

Olla común en Villa María del Triunfo organiza pollada para comprar balón de gas: “Todo ha subido”

Frente al aumento del precio del gas natural en Lima Metropolitana y Callao, impulsan una pollada solidaria para continuar alimentando a decenas de familias que dependen de su labor

Olla común en Villa María

Las buenas prácticas en Recursos Humanos que cuidan la salud mental en el ámbito laboral: 5 claves que debes evitar

Especialistas advierten que ignorar la sobrecarga laboral, permitir jornadas rígidas o normalizar entornos tóxicos puede aumentar el estrés, la ansiedad y el riesgo de renuncias dentro de las empresas. Conoce los cinco errores más frecuentes que las organizaciones deben evitar

Las buenas prácticas en Recursos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mario Vizcarra reafirma que indultará

Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra y lo nombrará su “consejero ad honorem” si llega a la presidencia

Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Congreso impulsa la creación de la ‘Bancada rosa’, conformada solo por mujeres: ¿de qué se trata y quiénes la integran?

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

ENTRETENIMIENTO

Murió Alfredo Bryce Echenique: la

Murió Alfredo Bryce Echenique: la última entrevista del escritor antes de morir a los 87 años

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

DEPORTES

Fernando Gaibor defiende a Paolo

Fernando Gaibor defiende a Paolo Guerrero por ataques injustificados en Alianza Lima: “Es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando”

Renzo Garcés destaca el crecimiento de Alianza Lima tras victoria ante Melgar: “Hemos ido de menos a más”

Gonzalo Bueno vuelve a imponerse a Juan Pablo Varillas y avanza a los octavos de final del Challenger de Santiago

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Manisha Kalyan, refuerzo estelar de Alianza Lima, se despide de la Copa Asiática 2026 con un golazo de tiro libre ante China Taipéi