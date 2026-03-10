Cierran playas y puertos en todo el litoral peruano ante oleajes anómalos y mareas elevadas

La medida afecta a todo el litoral peruano y paraliza la pesca, el turismo y otras actividades económicas por el riesgo de accidentes. Fuente: Latina Noticias

La presencia de oleajes anómalos ha obligado al cierre temporal de playas y puertos en la costa del Perú, una medida adoptada ante el pronóstico de fenómenos marítimos de moderada a fuerte intensidad que persistirán hasta el jueves 12 de marzo. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú recomendó tomar precauciones para evitar daños personales o materiales. Esta restricción impacta directamente a las comunidades costeras, en especial a quienes dependen de la pesca, el turismo y las actividades portuarias para su sustento.

La advertencia más reciente refiere que noventa puertos permanecen cerrados a lo largo de todo el litoral, abarcando desde el norte en Tumbes hasta el extremo sur en Tacna, como consecuencia de este fenómeno que afecta no solo el acceso a las playas, sino también la realización de actividades marítimas, deportivas y recreativas.

Las afectaciones más severas recaen sobre la economía local de ciudades como Chincha, donde los pescadores artesanales han debido suspender su labor diaria, lo que a su vez repercute en el abastecimiento y en el ingreso económico de cientos de familias vinculadas al sector pesquero y comercial, reportó Latina Noticias.

La Dirección de Hidrografía y Navegación notificó que estas condiciones marítimas extremas tendrán un impacto más marcado en playas abiertas o semi-abiertas que miran hacia el suroeste, razones suficientes para que autoridades locales y regionales emitan alertas y dispongan restricciones adicionales a lo largo de los próximos días.

Restricciones a la pesca, actividades deportivas y turismo por oleajes anómalos

El cierre simultáneo de noventa puertos en toda la extensión del litoral peruano representa una de las acciones de mayor alcance adoptadas en el último año ante oleajes anómalos, según la explicación difundida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Como resultado, las operaciones de pesca, tanto industrial como artesanal, han quedado suspendidas en múltiples regiones.

La prohibición afecta también a actividades deportivas y turísticas, como las competencias náuticas y el esparcimiento en muelles artesanales, restringiendo el acceso incluso a los espacios tradicionalmente concurridos por residentes y visitantes. Voceros consultados por Latina Noticias, como Marco Chunga en Chincha, subrayaron que la paralización de la pesca artesanal ha generado una cadena de perjuicios económicos, al dificultar tanto la recolección como el comercio de productos marinos.

Según operadores y autoridades locales, el efecto colateral alcanza a las cadenas logísticas, empresas de transporte de mercancía y comerciantes en mercados regionales, quienes dependen de la estabilidad de las condiciones marítimas para sostener su actividad cotidiana.

áreas y fechas del oleaje: intensidades diferenciadas a lo largo del litoral

Los informes oficiales indican que el oleaje llegó primero como leve al litoral norte —comprendido entre Tumbes y Salaverry— en la noche del domingo 8, incrementando a moderado desde la noche del lunes 9 y previendo su disminución a ligero para la tarde del miércoles 11. En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Callao, el fenómeno arribó como ligero el sábado 7 en la mañana, pasó a moderado la tarde del lunes 9 y se espera su reducción hacia el miércoles 11.

En el tramo sur —de Callao a San Juan de Marcona y de allí a Tacna— los primeros indicios de oleaje ligero se registraron el viernes 6 en la tarde; a partir del lunes 9 en la mañana, la intensidad subió a moderada y se intensificó a fuerte la noche de ese mismo día. La reducción a oleaje ligero está prevista para la tarde del miércoles 11 de marzo.

La Dirección de Hidrografía y Navegación enfatizó que el fenómeno afectará principalmente a playas orientadas al suroeste, por lo que las recomendaciones incluyen una vigilancia estricta hasta el jueves 12 de marzo.

Recomendaciones y medidas preventivas ante oleajes anómalos

En un comunicado oficial, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú exhortó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreación a acatar todas las indicaciones de seguridad. Recomendaron la suspensión de faenas pesqueras y deportivas, así como abstenerse de ingresar al mar hasta nuevo aviso.

Las autoridades aconsejan a los gobiernos regionales y locales, junto a las capitanías de puerto, implementar medidas preventivas estrictas, con el objetivo de evitar accidentes y minimizar riesgos de daños personales o materiales en zonas de influencia directa de los oleajes.

El propósito de la comunicación permanente de parte de la Dirección de Hidrografía y Navegación es brindar información actualizada, destinada a todos los habitantes y trabajadores del litoral peruano, sobre la evolución y peligrosidad del fenómeno, para fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria ante eventos anómalos.

Efectos de la luna llena en la elevación del nivel del mar

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación, el periodo actual de luna llena influye en una mayor elevación del nivel del mar en ciertas áreas del litoral, lo que puede incrementar el alcance y la fuerza de los oleajes reportados. Este fenómeno astronómico intensifica la vulnerabilidad de las zonas costeras y contribuye al riesgo presente durante estos días críticos.

Por este motivo, la entidad ha declarado que continuará con el monitoreo permanente del estado del mar, analizando en tiempo real tanto los sistemas atmosféricos como los oceánicos, a fin de mantener informada a la población respecto a cualquier cambio adicional en la intensidad y alcance de los oleajes.

Este sistema de vigilancia y reporte tiene como finalidad sustentar decisiones de prevención y velar tanto por la vida humana como por la protección de los recursos y la actividad productiva en las áreas ribereñas del Perú.