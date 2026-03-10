Perú

Intentan asesinar a alcalde de Piura en plena vía pública: sicarios dispararon contra camioneta municipal

El alcalde de Suyo, Jorge Huanca Merino, resultó herido tras un ataque armado cuando conducía un vehículo oficial. El atentado ocurrió el mismo día en que se realizaron operativos contra la minería ilegal en su jurisdicción

El alcalde de Suyo, Jorge Huanca Merino, fue víctima de un ataque armado mientras conducía una camioneta municipal, resultando herido en la pierna izquierda

El alcalde del distrito de Suyo (Piura), Jorge Huanca Merino, sufrió este lunes un ataque armado cuando conducía una camioneta municipal, según un despacho difundido por RPP.

Dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra la autoridad local, quien resultó herido, mientras los agresores escaparon del lugar.

La emisora detalló que personal del serenazgo municipal y agentes de la Policía Nacional (PNP) auxiliaron a Huanca Merino y lo trasladaron a una clínica, donde ingresó con una herida de bala con entrada y salida en la pierna izquierda, además de otros traumatismos en la misma extremidad.

La investigación para determinar las circunstancias y responsables del ataque permanece en curso. La localidad de Suyo, ubicada en la provincia de Ayabaca, destaca por ser uno de los principales enclaves de minería informal e ilegal en el norte de Piura.

Precisamente, durante la misma jornada del ataque al alcalde, las autoridades realizaron dos operativos de interdicción en la zona, dirigidos a la destrucción de plantas de procesamiento y maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro.

Dos personas en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra la autoridad local, escapando tras el ataque; la Policía Nacional y el serenazgo auxiliaron al alcalde y lo trasladaron a una clínica

Participaron en las acciones la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, la División Contra la Minería Ilegal, el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), el Grupo de Operaciones Especiales (Dinoe), junto con especialistas de la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura.

Las autoridades incautaron 50 sacos con material mineralizado y, al confirmar la falta de permisos, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental dispuso la destrucción de la maquinaria y los bienes hallados.

A inicios de 2025, el burgomaestre fue incluido en una investigación por presuntos actos de corrupción, luego de que el gerente municipal, Juan Manuel Ruíz Hernández, fuera detenido bajo sospecha de haber recibido S/ 2.000 de un empresario, supuestamente como soborno para acelerar el pago de una obra de agua y saneamiento.

De acuerdo con Correo, la pesquisa quedó a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, dirigido por el fiscal provincial Jack Trelles Burneo, con el apoyo de los fiscales adjuntos Miguel Saldarriaga y Juan Alberto Zeña Neyra.

La investigación para identificar a los responsables del atentado sigue en curso; Suyo es conocido por la alta presencia de minería informal e ilegal.

Ataque similar

A fines de febrero, un hecho similar afectó al alcalde del distrito de Coviriali (Junín), Iroshi Ureta Campos, quien sufrió un ataque armado y falleció al ser trasladado de emergencia a un hospital en Lima para recibir atención médica.

El deceso ocurrió a las 16:00 horas mientras era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, ubicada dentro del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao.

La autoridad edil, atacada a balazos cuando se dirigía a la municipalidad, había sido trasladada por vía aérea desde el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, del Gobierno Regional de Junín, en un vuelo humanitario que partió desde la localidad de Mazamari con apoyo de las Fuerzas Armadas y llegó al Callao minutos antes de las 16:00 horas.

Ureta Campos recibió dos impactos de bala en el tórax y, según la entidad, su condición ya “era extremadamente crítica” cuando se inició su traslado a la capital.

“Pese a que se le practicaron todos los protocolos de reanimación en la ambulancia, que lo debía llevar al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la seguridad social en Lima, finalmente perdió la vida a las 16:10 horas”, señaló el Seguro Social de Salud (EsSalud).

