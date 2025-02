Roban cuatro lingotes de oro valorizados en 2.3 millones de soles: Habrían sido reemplazados por barras de cobre en Piura

Las cuatro barras de oro están valorizadas en 2.3 millones de soles.

La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Banco de la Nación tendrán que responder ante la posible desaparición de lingotes de oro valorizados en más de 2 millones de soles.

Todo empezó en enero de 2024, cuando un operativo de la PNP en Piura logró la incautación de cuatro barras de oro, con un peso total de casi 12 kilos y un valor cercano a los 2.3 millones de soles.

La acción tuvo lugar en la carretera Sullana–Puente Internacional, en el distrito de Suyo, Piura, cerca de la frontera con Ecuador. Los lingotes, ocultos en una sábana dentro de una camioneta con lunas polarizadas, fueron hallados durante una revisión rutinaria.

Los detenidos, Jaime Guerrero y Edwin Romero, enfrentan cargos por presunto lavado de activos, ya que se sospecha que el oro podría haber sido obtenido de manera ilícita.

Lo que hizo aún más polémica esta intervención fue la posterior rotación interna de los agentes de la Unidad de Carreteras de Las Lomas que participaron en la incautación.

Aunque no se dieron detalles claros sobre los motivos, se especuló que la medida podría estar relacionada con un intento de soborno de medio millón de soles por parte de los detenidos, quienes habrían intentado evitar la intervención.

Oro por cobre

El jefe de la Región Policial Piura, general Manuel Farías, detalló que los detenidos fueron puestos en libertad mientras continuaban las investigaciones, pese a que los dos individuos no demostraron tener arraigo.

“Lamentamos mucho lo ocurrido. Teníamos advertencia y sabíamos que había una mala investigación porque estos hechos ocurrieron el 23 de enero, en la localidad de Suyo. Allí, hubo una fiscal, ella, conjuntamente con el personal de la Policía de Carreteras, los ponen a disposición de la Divincri, que, a su vez, lo llevan al Banco de la Nación”, declaró a Latina Noticias.

“Lo que nosotros estamos viendo acá es en qué momento se rompió la línea de tiempo, la cadena de custodia, porque ha sido intervenido por un representante del Ministerio Público. Y, justo, un representante del Ministerio Público los puso en libertad”, agregó.

En medio de peritajes realizados por la Fiscalía, se descubrió que los lingotes de oro habían sido reemplazados por barras de cobre. A lo que el Banco de la Nación respondió que ellos recibieron todo lacrado y completamente sellado.

“Estamos por establecer (el cambio del oro), no tengo ahorita el peritaje. Está internado en la bóveda del Banco de la Nación. Queremos saber nosotros a ciencia cierta si la cadena de custodia llegó hasta el Banco de la Nación, porque esta institución no te recibe oro si no está con un peritaje y si no lo autentican”, aclaró.

“Tanto el oro, como el dinero, debe ser sometido a un peritaje para ver su autenticidad, tiene que ser lacrado bajo una cadena de custodia. El banco lo recibe, verifica su autenticidad y procede a internarlo a sus bóvedas”, continuó.

Según el jefe de la PNP en Piura, los detenidos, en un principio, firmaron y aceptaron que les habían incautado las cuatro barras de oro. De acuerdo a imágenes difundidas por el citado medio, la forma en la que se escribieron los números en los lingotes lacrados difiere en los ahora revisados por la Fiscalía.

“En este caso tiene que establecerse fehacientemente a nivel de Policía Nacional y Ministerio Público. La investigación tiene que ser totalmente transparente, caiga quien caiga. No se puede permitir que una intervención de esta magnitud y conocimiento haya sucedido esto”, sostuvo el general.

“No sabemos si fue en la intervención, en la Depincri, en la Fiscalía o, incluso, en el Banco de la Nación. ¿Por qué el Banco de la Nación recibe el sobre cerrado y no lo somete a peritaje? Ahí tiene que haber una investigación para determinar claramente quién o quiénes son los responsables”, aseveró.