Perú

Feminicidio en La Victoria: la confesión del hombre que asesinó a la madre de sus hijas

Autoridades informaron que el hombre, tras cometer el crimen, realizó actividades cotidianas y vendió productos, mientras el cuerpo de la víctima permanecía oculto en el baño de la vivienda

Un testimonio anónimo permitió a los agentes llegar a un departamento donde un hombre admitió haber matado a su pareja, mientras las hijas de ambos permanecían en la vivienda| América Noticias

La confesión de José Alejandro Romero Durán tras el feminicidio de su pareja, Beatriz, en el distrito de La Victoria, ha provocado exigencias de justicia. El crimen ocurrió el último viernes, en el departamento que compartían con sus dos hijas menores.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), una llamada anónima alertó a los agentes de la comisaría de San Cosme sobre un posible feminicidio. Los efectivos acudieron de inmediato al inmueble ubicado en la cuadra 20 de la avenida Bausate y Meza. El comisario Frank Cubas explicó que contaban con información sobre la posible intención del sospechoso de regresar para desaparecer los restos de la víctima, que ya se encontraban cercenados.

Durante la intervención policial, los agentes detuvieron a José Alejandro Romero Durán en la puerta del edificio. Llevaba consigo una caja, objeto que despertó sospechas. Al revisar sus pertenencias, los policías hallaron una boleta de compra de una moledora por un valor de aproximadamente tres mil soles. Según los investigadores, el objetivo era desaparecer el cuerpo de Beatriz y facilitar su fuga.

La confesión de José Romero
La confesión de José Romero Durán estremece La Victoria, revelan cómo planificó ocultar el feminicidio| América Noticias

Feminicida confeso

Dentro de la comisaría, la actitud de Romero Durán cambió. Frente a las autoridades, admitió su responsabilidad en el asesinato.

“Me estaba molestando por un caso, yo la había engañado; entonces me estaba recordando y empezó a agredirme. Yo la agarré del cuello y le dije ‘calma’ y se me pasó la mano”, relató ante los agentes.

Durante dos días posteriores al homicidio, Romero Durán mantuvo su rutina habitual y salió a vender sus productos. El cuerpo de Beatriz permanecía en el baño del departamento, donde también se encontraban sus hijas. Una vecina confirmó que el sábado, el detenido terminó temprano sus labores de venta.

La labor de los peritos de Criminalística permitió encontrar en el inmueble herramientas que habrían sido utilizadas para descuartizar a la víctima. Los restos estaban ocultos en costales, lo que complicó la labor de las autoridades y motivó la indignación de los residentes de la zona.

El relato del autor y
El relato del autor y la investigación policial detallan cómo intentó borrar evidencias tras quitarle la vida a la madre de sus hijas menores en su hogar| América Noticias

La madre de Beatriz, que perdió a su esposo hace un año, enfrenta ahora la tarea de velar por el futuro de sus dos nietas. Este no es un caso aislado, la madre de familia se une a la lista de mujeres asesinadas en lo que va del 2026. Solo en enero se reportaron 7 casos de feminicidio.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú. Atiende las 24 horas del día y está disponible a nivel nacional para quienes necesiten orientación, apoyo psicológico o asesoría legal ante situaciones de violencia familiar o sexual.
  • El Centro de Emergencia Mujer (CEM) ofrece atención presencial y especializada en casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estos centros funcionan en diversas regiones del país y cuentan con profesionales capacitados en atención psicológica, social y legal. Para ubicar el CEM más cercano, se puede consultar el portal oficial del MIMP.
  • La Policía Nacional del Perú recibe denuncias por violencia familiar y de género en todas sus comisarías. En situaciones de riesgo inminente o emergencia, se recomienda acudir directamente a la dependencia policial más próxima o llamar al 105, número de emergencias de la PNP.

