Examen de admisión San Marcos 2026-II: ingresan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y hasta Zinedine a Ingeniería de Minas en sede Oyón

El proceso de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dejó una lista de ingresantes que llamó la atención en redes sociales y entre los propios postulantes. Cuatro estudiantes con nombres asociados a figuras del fútbol mundial lograron una vacante en la carrera de Ingeniería de Minas en la sede ubicada en Oyón.

Los resultados corresponden al segundo examen del proceso de admisión realizado el domingo 8 de marzo. Miles de jóvenes acudieron a la evaluación con la expectativa de conseguir una de las plazas disponibles en la universidad pública más antigua del Perú. La jornada continuó la evaluación aplicada el día anterior, dirigida a postulantes de Ciencias Básicas, Ingeniería y a quienes optaron por la modalidad de examen especial.

El proceso forma parte de una convocatoria mayor que distribuye 5.669 vacantes en 81 carreras profesionales. Entre las opciones académicas figuran programas recientes como Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Geofísica e Inteligencia Artificial.

Cuatro nombres que llamaron la atención en la lista de ingresantes

La publicación oficial de resultados incluyó a 41 postulantes inscritos para Ingeniería de Minas en la sede Oyón. De ese total, casi todos alcanzaron una vacante, con solo dos casos sin ingreso.

Entre los ingresantes figuran los cuatro estudiantes cuyos nombres recuerdan a figuras del fútbol internacional. La lista oficial registra los siguientes casos:

Snayder Alessandro Aguirre Huaycama

Lionel Messi Alvarado Sebastian

Anddy Zinedine Cano Sánchez

Cristian Ronaldo Carbajal Huamán

La nómina también incluye a otros estudiantes como Milagros Antonia Cerna Soto, Jorge Céspedes Salinas, Geovanni Brayan Chamorro Melgar, Luz Marina Chavarría Espinoza, Piero Dayú Cipriano Montoya, Danilo Junior Cruz Carrera y Alexxander Jesús Díaz Rosas, entre varios más.

De los 41 participantes registrados en la carrera, dos no consiguieron una plaza. Uno de ellos figura como ausente durante la evaluación.

El otro caso corresponde a un postulante que quedó bajo la aplicación del Artículo 5 del Reglamento de Admisión 2026-II de la universidad. Esa norma establece restricciones para quienes buscan participar en el proceso.

Según el reglamento, estudiantes activos, repitentes o inactivos de la misma universidad o de cualquier otra universidad pública nacional no pueden presentarse a este proceso de admisión. Esta condición se declara mediante juramento durante la inscripción.

Vacantes disponibles en la sede Oyón

La sede universitaria ubicada en Oyón ofrece varias carreras dentro de esta convocatoria. Cada programa cuenta con un número fijo de vacantes para el proceso 2026-II.

Las plazas disponibles en esta filial se distribuyen de la siguiente forma:

40 vacantes para Educación Física

40 vacantes para Ingeniería Geológica

40 vacantes para Ingeniería de Minas

40 vacantes para Contabilidad

Estas carreras forman parte de la expansión académica que busca ampliar la presencia de la universidad fuera de la capital.

Costos del proceso de admisión

El proceso incluye pagos obligatorios para los postulantes. Los montos varían según el tipo de institución educativa de procedencia del estudiante.

Los costos establecidos para el examen son los siguientes:

Instituciones públicas: 400 soles, código 9501

Instituciones privadas: 800 soles, código 9502

Además, el reglamento de admisión tiene un costo adicional de 70 soles, identificado con el código 9516.

Los pagos se realizan en el Banco de la Nación mediante los códigos indicados por la universidad.

Desde la propia convocatoria se difundió un mensaje dirigido a los postulantes para revisar la normativa completa. En ese documento se explica el procedimiento de inscripción y las reglas del proceso. La recomendación difundida indica: “Compren el reglamento ahí está todas las explicaciones, como se llevará acabo la inscripción y admisión”.

Miles de postulantes en el proceso 2026-II

El examen de admisión reunió a miles de jóvenes que buscan iniciar estudios universitarios en la institución fundada en el siglo XVI. La evaluación del 7 de marzo estuvo dirigida a postulantes de Ciencias Básicas, Ingeniería y a quienes participaron en la modalidad de examen especial.

El segundo día de evaluación completó la etapa central del proceso. Tras la publicación de resultados, cada carrera difundió la lista oficial de ingresantes y las observaciones correspondientes en casos específicos.

La relación de ingresantes de Ingeniería de Minas en la sede Oyón quedó integrada por los estudiantes que alcanzaron vacante en el examen correspondiente al proceso de admisión 2026-II.