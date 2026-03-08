Examen de admisión de San Marcos 2026: LINK oficial de los resultados de este domingo 8 de marzo

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos

El segundo examen del proceso de admisión 2026 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concentra este domingo 8 de marzo a miles de aspirantes que buscan un lugar en la principal casa de estudios superiores del Perú.

Luego de la jornada de ayer, 7 de marzo, hoy está dirigida a postulantes de las áreas B (Ciencias Básicas), C (Ingeniería) y para quienes optaron por la modalidad examen especial.

La universidad ofrece en este proceso un total de 5.669 vacantes distribuidas en 81 carreras profesionales, entre las que figuran nuevas opciones como Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Geofísica e Inteligencia Artificial.

Link oficial de los resultados

Los resultados oficiales del examen podrán consultarse en el portal de la Oficina Central de Admisión, a través del siguiente enlace. A este enlace se podrá acceder en el transcurso de la tarde.

De esta manera, los padres, madres y postulantes podrán estar atento al link que les permitirá conocer si podrán continuar sus sueños en la Decana de América.

¿Cuándo se realizará el examen de otras carreras?

Los exámenes para las áreas de Ciencias de la Salud y Medicina Humana están programados para el sábado 14 y domingo 15 de marzo, respectivamente. La demanda por las nuevas carreras ha generado expectativas entre los postulantes y que el ingreso a la universidad representa uno de los retos académicos más exigentes del país.

Durante la jornada, personal de la UNMSM y agentes de seguridad acompañan a los jóvenes para orientar el acceso y velar por el cumplimiento de las normas.

La Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM ha dispuesto estrictas medidas de control en los accesos, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. Solo se permite el ingreso hasta las 8:30 a. m., y la documentación exigida incluye el Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para rendir la prueba.

Objetos y prendas prohibidos para el examen de admisión de San Marcos

Vestimenta permitida y restricciones

Los postulantes deben vestir prendas sencillas, acordes a la estación, como polos o pantalón de buzo.

No se permite ropa con adornos, broches, cierres ni otros elementos metálicos.

El calzado debe estar libre de hebillas, ojales o adornos metálicos.

Se prohíbe el uso de casacas, chompas con capucha, polos y poleras con capucha, así como pantalones jeans y correas.

Objetos prohibidos

Útiles de escritorio: lápices, reglas, tajadores, borradores, hojas, separatas, revistas, libros y materiales similares.

Aparatos tecnológicos: smartphones, celulares, audífonos y cualquier otro dispositivo electrónico.

Objetos metálicos: aretes, anillos, piercings, llaves y otros. La rectora advirtió que no se permitirá el ingreso de personas que porten piercings, ya que en estos se pueden insertar dispositivos electrónicos.

Accesorios: gorros, chullos, mochilas, carteras, morrales, maletines, billeteras y demás accesorios.

El cumplimiento de estas normas es obligatorio. El personal a cargo del examen revisará a cada postulante antes de su ingreso y no se permitirá la entrada a quienes porten objetos o prendas no autorizadas. Recuerda que una vez cerrada la puerta, esta no se volverá a abrir.