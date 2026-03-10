Perú

El potencial desperdiciado: ¿Por qué aún no logramos la paridad de género?

La violencia de género, la carga doméstica y las brechas laborales continúan limitando el desarrollo integral de las mujeres

- crédito Canva
- crédito Canva

En un mundo utópico, si mujeres y hombres accedieran a las mismas oportunidades desde la infancia, el país alcanzaría más rápido bienestar y desarrollo. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, estamos lejos de lograr la igualdad de género para 2030, como se plantea en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Las mujeres representan la mitad de la población mundial, pero aún enfrentan obstáculos que afectan a toda la sociedad. Según el Banco Mundial, alcanzar la paridad de género en empleo e ingresos podría incrementar el PIB per cápita mundial en un 20%. Ello demuestra que la igualdad de oportunidades no solo es una necesidad social, sino una condición para elevar la productividad y fomentar el crecimiento.

Esto también se refleja en Perú. Según el IPE, las regiones con mayor puntaje en el Índice Regional de Brechas de Género son también las más competitivas en el Índice de Competitividad Regional. Con ello, se demuestra que el avance de las mujeres es un motor clave para el desarrollo, y que un entorno competitivo facilita el cierre de brechas. Si las mujeres tienen acceso igualitario a servicios educativos y salud, mejores oportunidades laborales y viven en entornos con menor violencia, toda la sociedad se beneficia.

Pese a ello, aún enfrentamos brechas preocupantes en diversos ámbitos. Por ejemplo, solo 6 de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral en 2024, frente a 8 de cada 10 hombres. Una de las principales causas de esta diferencia es la carga doméstica desproporcionada: las mujeres destinan en promedio 35 horas semanales al trabajo no remunerado en el hogar, mientras que los hombres solo dedican 15 horas. Además, la maternidad impacta negativamente el desarrollo profesional de las mujeres, especialmente de las adolescentes. En regiones como Amazonas, donde 1 de cada 4 adolescentes está embarazada o es madre, las oportunidades de terminar la escuela y acceder al mercado laboral son aún más escasas.

A esto se suma la persistencia de la brecha salarial. Incluso cuando se comparan hombres y mujeres con las mismas características, como nivel educativo y experiencia laboral, los hombres ganan, en promedio, un 21% más que las mujeres en 2024, proporción que no ha mejorado con los años. Esta diferencia refleja barreras invisibles, como la discriminación laboral y la dificultad para reincorporarse al trabajo tras la maternidad. Según investigadores de la Universidad de Princeton, el 40% de las mujeres peruanas deja de trabajar tras tener su primer hijo y puede tardar hasta 10 años en reincorporarse al mercado laboral, mientras que la participación laboral de los hombres no se ve afectada por la paternidad.

La violencia de género agrava aún más esta situación. En 2024, un tercio de las mujeres reportó haber sido víctima de violencia física, psicológica y/o sexual por parte de su pareja, y más de la mitad ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Así, ¡más de 9 millones de peruanas no pueden sentirse seguras en su propio hogar! Son minimizadas, silenciadas, maltratadas o hasta violentadas sexualmente. Esta realidad no solo vulnera su integridad y derechos, sino que también restringe sus posibilidades de desarrollo, autonomía y participación plena en la sociedad.

El Día de Internacional de la Mujer es también una oportunidad para recordar que cerrar estas brechas exige políticas públicas más efectivas. A puertas de las próximas elecciones, menos de la mitad de los planes propuestos incluyen medidas concretas para mejorar la inserción laboral tras el embarazo, combatir la violencia de género y garantizar la educación sexual integral. Es crucial que el próximo gobierno adopte una agenda clara para abordar los problemas que limitan el desarrollo de las mujeres.

